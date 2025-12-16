LEGO i FIFA ogłosiły partnerstwo, by połączyć fanów klocków i futbolu poprzez specjalną linię produktów, rozpoczynając od repliki Pucharu Świata.

Historyczna współpraca LEGO i FIFA. Puchar Świata wchodzi do gry

Grupa LEGO oraz FIFA World Cup 2026™ oficjalnie ogłosiły partnerstwo, które ma na celu wniesienie do świata futbolu zupełnie nowego wymiaru kreatywności i zabawy. To strategiczny ruch obu marek, który połączy globalną społeczność kibiców piłkarskich z milionami miłośników duńskich klocków na całym świecie, niezależnie od wieku.

Głównym celem ogłoszonej współpracy LEGO i FIFA jest połączenie pasjonatów klocków oraz kibiców Mistrzostw Świata we wspólnym budowaniu i celebracji nadchodzącego turnieju. W ramach partnerstwa Grupa LEGO zaprezentuje specjalną linię produktów, które będą celebrować największe wydarzenie piłkarskie na świecie. Pierwszym, już ujawnionym owocem tej kooperacji, jest zestaw, który z pewnością stanie się obiektem pożądania kolekcjonerów i fanów futbolu.

Ile kosztuje i z czego składa się Puchar Świata z klocków LEGO?

Pierwszy produkt nowej linii, LEGO Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA™, to precyzyjnie odwzorowany model najważniejszego piłkarskiego trofeum. Zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta w cenie 799 zł. Oficjalna premiera i sprzedaż w sklepach stacjonarnych LEGO oraz u innych dystrybutorów rozpocznie się 1 marca 2026 roku.

Kolekcjonerski Puchar Świata z klocków LEGO to imponująca replika o wysokości ponad 36 cm, zbudowana z 2842 elementów, w tym rekordowej liczby złotych detali. Projektanci zadbali o najdrobniejsze szczegóły, by fani mogli poczuć magię turnieju. W górnej części konstrukcji ukryto scenę przedstawiającą glob ziemski. Dodatkowo, jest to pierwszy zestaw w historii LEGO, w którym wykorzystano tak dużą liczbę złotych elementów dwóch rodzajów: bębnowo lakierowanych klocków oraz specjalnie formowanych detali.

Co jeszcze znajduje się w zestawie (nr produktu 43020)?

Ekskluzywna minifigurka z brandingiem FIFA, trzymająca miniaturową wersję pucharu.

Drukowana tabliczka umieszczona na podstawie, zawierająca listę wszystkich triumfatorów Mistrzostw Świata od 1974 roku.

Zestaw jest przeznaczony dla konstruktorów w wieku 12 lat i starszych.

Globalna pasja i nowy wymiar zabawy. Co mówią partnerzy?

Przedstawiciele obu marek podkreślają, że to partnerstwo wykracza daleko poza zwykłą umowę licencyjną. Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer w Grupie LEGO, zaznacza, że trofeum jest uniwersalnym symbolem zwycięstwa i jedności.

- Marka LEGO zawsze celebrowała moc kreatywności, inspirując ludzi w każdym wieku do integrowania się poprzez radość budowania i zabawy. Współpraca z FIFA World Cup 2026™ to niezwykła okazja, by uhonorować najbardziej kultowy turniej świata oraz powiązaną z nim globalną pasję. To dopiero początek naszej wspólnej drogi, a my już nie możemy doczekać się, by łączyć rodziny i fanów na całym świecie w celebracji futbolu, wyobraźni oraz jednego z najbardziej legendarnych symboli sportu – mówi Julia Goldin.Wtóruje jej Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, który nazywa tę współpracę przełomową. Podkreśla, że możliwość zbudowania własnej wersji najważniejszego trofeum to idealne połączenie sił i wartości obu firm. Głos zabrał również legendarny brazylijski piłkarz i mistrz świata z 2002 roku, Roberto Carlos.

- Zdobycie pucharu Mistrzostw Świata było jednym z najbardziej niesamowitych momentów mojego życia. Teraz, dzięki zestawowi LEGO, fani mogą stworzyć własną wersję i przenieść tę magię do domu. To nie tylko budowanie trofeum – to dzielenie się miłością do futbolu z rodziną i przyjaciółmi – komentuje Roberto Carlos.

To dopiero początek. Co jeszcze planują LEGO i FIFA na 2026 rok?

Zestaw z repliką pucharu to dopiero inauguracja szeroko zakrojonych działań. Grupa LEGO zapowiada, że wniesie nowy wymiar zabawy do FIFA World Cup 2026™, oferując fanom liczne niespodzianki i możliwości aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, zarówno na miejscu, jak i w internecie. W ciągu całego 2026 roku duńska firma będzie prezentować kolejne produkty i unikalne doświadczenia.

Ta szeroko zakrojona współpraca LEGO i FIFA obejmie również działania na żywo podczas samego turnieju, zapewniając fanom niezapomniane wrażenia. Miłośnicy klocków i piłki nożnej mogą liczyć między innymi na:

Specjalne strefy i aktywności w ramach FIFA Fan Festivals.

Dedykowane wydarzenia turniejowe.

Kolejne premiery produktów i ekskluzywne treści online.

Wszystkie te działania będą częścią nowej platformy LEGO Editions, stworzonej z myślą o łączeniu młodych ludzi z ich idolami i pasjami. Jej celem jest oferowanie kreatywnych, kolekcjonerskich zestawów, które fani będą mogli z dumą eksponować w swoich domach.

