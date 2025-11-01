Lidl wprowadza od 3 listopada drewniane zabawki Lupilu®, europejskiego lidera w tej kategorii, łączące edukację z zabawą.

Zabawki Lupilu® są bezpieczne (certyfikaty TÜV Rheinland i GS) i ekologiczne (drewno FSC®).

Oferta obejmuje m.in. drewniane kuchnie, kolejki i zestawy edukacyjne, rozwijające wyobraźnię i umiejętności.

Dostępne są też klocki LEGO®, laptopy edukacyjne i tablice LCD, z cenami od 14,99 zł.

Drewniane zabawki, które inspirują i uczą

Rodzice coraz częściej wybierają zabawki, które łączą edukację z przyjemnością. Nowa oferta Lidla odpowiada na te potrzeby – od 3 listopada w sklepach sieci dostępne będą drewniane zabawki Lupilu®, docenione w całej Europie. Według badań Euromonitor International, to marka nr 1 w kategorii zabawek drewnianych.

W nowej ofercie pojawią się zestawy, które pozwolą dzieciom na kreatywną zabawę i naukę poprzez działanie. Wśród nich znajdziemy drewniany wózek na lody lub piec do pizzy Lupilu® (79,99 zł).

Dla małych kucharzy przygotowano również drewniane zestawy smakołyków Lupilu® (24,99 zł) oraz akcesoria do sklepu (34,99 zł) – z kasą, kalkulatorem i skanerem z efektami świetlnymi. Każdy zestaw został dopracowany w szczegółach, by rozwijać motorykę i logiczne myślenie.

Na szczególną uwagę zasługuje drewniana kuchnia Lupilu® (159 zł z aplikacją Lidl Plus) – z oświetleniem, dźwiękami i tablicą magnetyczną.

Drewniane kolejki i edukacyjne zestawy dla odkrywców

W ofercie nie zabrakło zabawek dla małych konstruktorów. Drewniana kolejka Lupilu® (129 zł) ma aż 2,85 m torów, a do wyboru są wersje z placem budowy lub wesołym miasteczkiem.

Edukacyjne zestawy Playtive® (19,99 zł) uczą cyfr, godzin i kształtów, a produkty spożywcze Lupilu® pozwalają bawić się w kuchnię i poznawać świat smaków. Dodatkowo dostępne są zestawy piekarnia i kawiarnia Lupilu® (79,99 zł), które inspirują do kreatywnej zabawy w małych kucharzy i baristów.

Kultowe LEGO i nowoczesne zabawki interaktywne

Klasyka wciąż ma ogromną moc! Na półkach Lidla znajdziemy zestawy LEGO® z serii DUPLO, Creator, Technic, City, Speed Champions, Minecraft i Classic – już od 29,99 zł/zestaw. To nie tylko zabawa, ale też trening wyobraźni i logicznego myślenia.

W ofercie pojawią się również laptopy Lexibook® (99 zł) z motywami Księżniczek Disneya i Spidermana, które uczą liter, liczb i języka angielskiego, oraz tablice LCD Tronic® (14,99 zł), idealne do rysowania i pisania.

