ORLEN uruchamia promocję paliwową od 31 października do 11 listopada, oferując rabat do 35 gr/litr na maksymalnie 150 litrów paliwa.

Aby skorzystać z promocji, należy posiadać aplikację ORLEN VITAY i aktywować kupony promocyjne.

Podstawowy rabat to 20 gr/litr, a dodatkowe 15 gr/litr można zyskać, kupując produkty pozapaliwowe na stacji.

Promocja obejmuje trzy tankowania po maksymalnie 50 litrów każde, co pozwala na oszczędność w okresie wzmożonych wyjazdów

Kiedy i dla kogo nowa promocja na stacjach ORLEN?

Kierowcy planujący podróże w okresie listopadowych świąt mogą liczyć na niższe rachunki za tankowanie. Koncern paliwowy ogłosił, że jesienna promocja na paliwo ORLEN pozwoli kierowcom na znaczne oszczędności w okresie wzmożonych wyjazdów. Akcja rabatowa rozpocznie się w piątek, 31 października 2025 r. o godzinie 00:01 i potrwa do wtorku, 11 listopada 2025 r., do godziny 23:59. To kolejna odsłona popularnych programów rabatowych, które w poprzednich edycjach przyciągały miliony uczestników.

Zniżki przeznaczone są dla wszystkich klientów posiadających aktywną aplikację lojalnościową ORLEN VITAY. To właśnie za jej pośrednictwem będzie można aktywować kupony uprawniające do tańszego zakupu benzyny lub oleju napędowego. Promocja obejmie wszystkie stacje własne koncernu na terenie całego kraju.

Jakie są warunki promocji i ile można zaoszczędzić?

Mechanizm jesiennej promocji jest prosty i opiera się na dwóch progach rabatowych. Podstawowa zniżka w wysokości 20 groszy na każdym litrze paliwa (zarówno EFECTA, jak i VERVA) zostanie przyznana każdemu uczestnikowi programu VITAY, który aktywuje kupon w aplikacji. Jednak oszczędności mogą być znacznie większe. Kluczowym warunkiem, aby uzyskać jeszcze tańsze paliwo i obniżyć jego cenę o 35 groszy na litrze, jest dokonanie dodatkowego zakupu produktu z oferty pozapaliwowej, jak kawa, hot dog czy dowolny inny artykuł sklepowy.

Promocja obejmuje trzy tankowania paliwa w wyznaczonym okresie, przy czym limit pojedynczego tankowania z rabatem wynosi 50 litrów. Oznacza to, że jeden kierowca może łącznie zatankować do 150 litrów paliwa w niższej cenie. Aby skorzystać z oferty, wystarczy przed dokonaniem płatności okazać kasjerowi aktywowany kupon w aplikacji ORLEN VITAY.

ORLEN dziękuje lojalnym klientom i zachęca do aplikacji

Nowa akcja rabatowa wpisuje się w długofalową strategię firmy, która ma na celu nie tylko oferowanie konkurencyjnych cen, ale również nagradzanie stałych klientów. Jak podkreśla prezes zarządu, celem jest dostarczanie możliwie najtańszej energii.

– W każdym obszarze naszej działalności oferujemy możliwie najtańszą energię. Dlatego na początku listopada, kiedy wielu Polaków rusza w podróż i rosną wolumeny sprzedaży paliw, uruchamiamy specjalną jesienną promocję. W ten sposób nie tylko zachęcamy do korzystania z aplikacji ORLEN VITAY, ale też dziękujemy za zaufanie najbardziej lojalnym klientom – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLEN.

Aby skorzystać z rabatów, niezbędne jest posiadanie i aktywowanie kuponów w aplikacji ORLEN VITAY, co jest częścią strategii firmy na rzecz cyfryzacji i budowania lojalności. Poprzednie edycje promocji potwierdziły, że połączenie atrakcyjnych cen paliw z bogatą ofertą sklepową i gastronomiczną jest skutecznym sposobem na budowanie pozytywnych relacji z klientami. Regulamin promocji jest dostępny na stronie vitay.pl/rabaty.

