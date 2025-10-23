Ceny ropy gwałtownie rosną (WTI o 3,90%, Brent o 3,72%) po tym, jak USA nałożyły sankcje na największych rosyjskich producentów ropy, Rosnieft i Łukoil.

Sankcje USA mają na celu wywarcie presji na Rosję w celu zakończenia wojny w Ukrainie, co oznacza zmianę w podejściu Donalda Trumpa do Rosji.

Skuteczność sankcji zależy od reakcji Chin i Indii, które są kluczowymi nabywcami rosyjskiej ropy, choć Indie zapowiedziały ograniczenie zakupów.

Jednocześnie w USA odnotowano spadek zapasów ropy, benzyny i paliw destylowanych, co dodatkowo wpływa na globalne ceny

Ceny ropy na globalnych giełdach bardzo mocno zwyżkują w reakcji na ogłoszenie przez USA sankcji wobec największych producentów ropy naftowej w Rosji. Jak informują maklerzy, baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na grudzień na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 60,78 USD, co oznacza wzrost o 3,90 proc. Podobnie notowania ropy Brent na giełdzie ICE w Londynie poszły w górę o 3,72 proc., osiągając cenę 64,93 USD za baryłkę. To bezpośredni efekt najnowszych działań administracji amerykańskiej.

Jakie są polityczne powody nałożenia sankcji na Rosję?

Prezydent USA Donald Trump nasilił presję na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie. Potwierdził on nałożenie restrykcji na dwa kluczowe rosyjskie koncerny naftowe – Rosnieft PJSC i Łukoil PJSC. Działania te mają być odpowiedzią na brak zaangażowania Moskwy w osiągnięcie pokoju.

"To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta" – powiedział amerykański prezydent podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Ruttem.

Donald Trump wyraził nadzieję, że dzięki sankcjom Władimir Putin będzie "skłonny, by negocjować trochę bardziej". Dodał również, że do porozumienia potrzebna jest wola obu stron konfliktu.

"Miejmy nadzieję, że Zełenski też będzie rozsądny. Wiecie, do tanga trzeba dwojga" – podkreślił. Jednocześnie odwołał planowane spotkanie z przywódcą Rosji w Budapeszcie, zaznaczając, że dojdzie do niego w przyszłości.

Co dalej z cenami ropy? Analitycy wskazują na niepewność

Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że nowe restrykcje oznaczają istotną zmianę w polityce Waszyngtonu. "Kary te oznaczają zmianę w podejściu Donalda Trumpa do Rosji i otwierają drogę do jeszcze ostrzejszych sankcji w przyszłości, co może ostatecznie wpłynąć na przepływ rosyjskiej ropy" – ocenił Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV. Dodał jednak, że "niepewność dotyczy jednak tego, jak skuteczne będą te sankcje USA wobec Rosji i jaki będą miały wpływ na jej eksport".

Kluczowe dla skuteczności sankcji będzie stanowisko największych azjatyckich odbiorców rosyjskiej ropy. Prezydent USA zapowiedział, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie jednym z tematów jego rozmów z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przyznał jednak, że trudno będzie wymusić na Pekinie rezygnację z rosyjskiego surowca. Z drugiej strony, według słów Trumpa, Indie zgodziły się ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy "prawie do zera" do końca roku. "W rzeczywistości wszystko sprowadza się do tego, czy Chiny i Indie będą się obawiać dalszej eskalacji wobec nich sankcji wtórnych ze strony Stanów Zjednoczonych" – podkreśla Rachel Ziemba, analityczka Center for A New American Security.

Napiętą sytuację na rynku potęguje raport amerykańskiego Departamentu Energii (DoE). W ubiegłym tygodniu krajowe zapasy ropy naftowej w USA spadły o 961 tys. baryłek do poziomu 422,84 mln. Zmniejszyły się również zapasy benzyny (o 2,15 mln baryłek) oraz rezerwy paliw destylowanych (o 1,48 mln baryłek), co dodatkowo wspiera wzrostowy trend cenowy.

