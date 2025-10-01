• Ceny ropy WTI i Brent nieznacznie wzrosły, osiągając odpowiednio 62,54 USD i 66,22 USD za baryłkę.

• Trwający "shutdown" rządu USA, wynikający z impasu budżetowego, wprowadza niepewność na rynki, choć nie powinien znacząco zmienić krótkoterminowej podaży ropy.

• OPEC+ rozważa zwiększenie dostaw ropy w listopadzie, ale oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, a spekulacje o 500 tys. baryłek dziennie zostały zdementowane.

• Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują na potencjalną historyczną nadwyżkę ropy na świecie w 2026 roku, co może wpłynąć na ceny surowca.

Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na listopad kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,54 USD, co stanowi wzrost o 0,27 proc. Ropa Brent na ICE na listopad wyceniana jest po 66,22 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 0,29 proc.

Inwestorzy z uwagą obserwują sytuację na rynkach po tym, jak amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu przed wygaśnięciem starego o północy czasu lokalnego, co skutkuje wstrzymaniem prac większości agencji i urzędów federalnych od 1 października. To pierwszy shutdown od 2018 roku. Biały Dom wydał instrukcje federalnym agencjom, aby wdrożyły plany pracy w warunkach shutdownu tuż po tym, jak we wtorek wieczorem Senat odrzucił półtoramiesięczne prowizorium budżetowe, przegłosowane wcześniej przez Republikanów w Izbie Reprezentantów.

Shutdown potrwa do czasu uchwalenia prowizorium lub nowego budżetu, jednak nie jest jasne, jak długo to potrwa. Zamknięcie większości aparatu federalnego jest wynikiem impasu w rozmowach między obiema partiami. Rządzący Republikanie proponowali "czyste" tymczasowe przedłużenie dotychczasowego budżetu i odrzucali postulaty Demokratów, którzy domagali się odwrócenia cięć dopłat do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, przyjętych w ustawie One Big Beatiful Bill Act.

Prezydent Donald Trump sugerował, że opozycja chce zagwarantować darmową służbę zdrowia nielegalnym imigrantom. Zapowiedział też, że może wykorzystać shutdown, by przeprowadzić kolejne masowe zwolnienia urzędników federalnych, co miałoby zaszkodzić Demokratom. Według szacunków Kongresowego Biura Budżetowego (CBO), średnio każdego dnia zamknięcia rządu na przymusowym urlopie będzie około 750 tysięcy pracowników federalnych.

Dyrektor CBO, Phillip Swagel, podkreślił, że liczba pracowników na przymusowym urlopie może się zmieniać z dnia na dzień. Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za ten okres po zakończeniu shutdownu. "Zamknięcie gospodarki USA dodaje szumu na rynkach, zwłaszcza jeśli zakłóca przepływ danych makro, ale i tak nie zmieni krótkoterminowej +matematyki+ - że na rynkach będą duże ilości ropy naftowej" - wskazuje Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets Ltd.

Kwestie ropy

Tymczasem w niedzielę spotkają się ministrowie ropy z sojuszu OPEC+ i prawdopodobnie zgodzą się na zwiększenie dostaw ropy w listopadzie po tym, jak na październik ustalili wzrost dostaw o 137.000 baryłek dziennie.

Jeden z delegatów na to spotkanie, zachowujący anonimowość, powiedział, że OPEC+ omówi możliwość szybszego powrotu na rynek większej ilości ropy, aby odzyskać udziały w rynku. Mowa jest o 500 tys. baryłek dziennie - w 3 miesięcznych ratach. W komunikacie jednak OPEC podał, że nie planuje zwiększenia produkcji ropy o 500 tys. baryłek dziennie i że ministrowie z kartelu i sojusznicy nie rozpoczęli jeszcze rozmów w tej sprawie.

Na rynkach oczekuje się, że większa liczba baryłek ropy z OPEC+ oraz od innych producentów ropy rywalizujących z tą grupą może doprowadzić do silnego nadmiaru surowca na świecie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) podała na początku września, że w 2026 roku światowa produkcja ropy naftowej przewyższy konsumpcję tego surowca o 3,33 mln baryłek dziennie.

Jeśli to się zmaterializuje, będzie to oznaczać historyczną nadwyżkę ropy w ujęciu rocznym, która tylko chwilowo była rekordowo wysoka - w szczytowym czasie pandemii Covid-19 w 2020 roku. Tymczasem w listopadzie do USA ma się udać saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman. Spotka się on z prezydentem Donaldem Trumpem, który wcześniej wzywał producentów ropy do obniżenia cen tego surowca.

