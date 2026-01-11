Udział kobiet wśród inwestorów w Polsce podwoił się w ciągu czterech lat – z 7% do ponad 15%

w ciągu czterech lat – z 7% do ponad 15% 91 proc. inwestorek motywuje obawa o bezpieczeństwo finansowe i niższe emerytury

i niższe emerytury Kobiety inwestują spokojniej i bardziej długoterminowo niż mężczyźni, rzadziej podejmując impulsywne decyzje

niż mężczyźni, rzadziej podejmując impulsywne decyzje Co trzecia inwestorka wybiera portfele ESG, łącząc finanse z wartościami

Kobiety inwestorki – cicha rewolucja na rynku kapitałowym

Liczby mówią same za siebie. Według raportu Forex Club z marca 2025 roku, udział kobiet wśród inwestorów indywidualnych w Polsce wzrósł z około 7% w 2020 roku do ponad 15% w 2024 roku. To wzrost o ponad 100% w zaledwie cztery lata.

Co skłania kobiety do inwestowania? Najczęściej strach przed niepewną przyszłością finansową. Aż 91% ankietowanych kobiet przyznało, że główną motywacją są obawy o bezpieczeństwo finansowe – szczególnie w kontekście przerw zawodowych związanych z macierzyństwem i niższych emerytur.

Dane z platformy Direct Fondee potwierdzają ten trend. Na początku grudnia 2025 roku kobiety stanowiły ponad jedną czwartą wszystkich inwestorów i odpowiadały za blisko jedną czwartą zgromadzonych aktywów. To już nie margines, lecz zauważalna grupa uczestników rynku.

Aplikacje inwestycyjne – klucz do równości finansowej

Technologia rewolucjonizuje dostęp do inwestowania. Mobilne aplikacje inwestycyjne eliminują bariery, które przez lata wykluczały wiele osób z rynku kapitałowego. Nie trzeba już dysponować dużym kapitałem ani mieć doradcy finansowego.

Współczesne platformy inwestycyjne oferują:

Niski próg wejścia – często już od kilkudziesięciu złotych

Intuicyjny interfejs dostosowany do potrzeb początkujących

Materiały edukacyjne i wsparcie w podejmowaniu decyzji

Dostęp z każdego miejsca przez telefon

Jak podkreśla Ireneusz Kubies, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w Polsce w Direct Fondee:

Edukacja finansowa to więcej niż zestaw pojęć – to umiejętność przekładania informacji na decyzje. Narzędzia cyfrowe ułatwiają operacje, ale nie zastąpią rozeznania.

Jak inwestują kobiety? Strategia zamiast emocji

Badania pokazują wyraźne różnice w stylu inwestowania między kobietami a mężczyznami. Inwestorki charakteryzują się:

Większą cierpliwością i nastawieniem długoterminowym

Rzadszymi impulsywnymi decyzjami

Konsekwentnym trzymaniem się obranej strategii

Mniejszą skłonnością do nadmiernego ryzyka

Ten spokojniejszy styl inwestowania często przekłada się na lepszą stabilność portfela. Kobiety rzadziej ulegają panice podczas spadków na giełdzie i nie gonią za szybkimi zyskami.

Dane potwierdzają, że znaczna część inwestorek wybiera rozwiązania o długim horyzoncie czasowym, w tym portfele emerytalne. Inwestowanie traktują jako element budowania bezpieczeństwa finansowego, nie sposób na szybkie wzbogacenie się.

ESG i wartości – inwestowanie z sensem

Kobiety częściej niż mężczyźni łączą inwestowanie z własnymi przekonaniami. W Direct Fondee profil ESG (uwzględniający kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania) deklaruje około jedna trzecia inwestorek, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten jest wyraźnie niższy.

ESG nie jest tu modnym dodatkiem. To naturalny wybór, który wpisuje się w potrzebę spójności między tym, jak zarabiamy pieniądze, a wartościami, którymi się kierujemy w życiu.

Zaufanie i polecenia – jak kobiety trafiają do inwestowania

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni zaczynają inwestować z polecenia znajomych czy rodziny. W przypadku Direct Fondee dotyczy to niemal co trzeciej inwestorki. To pokazuje, że dla kobiet wiarygodność i rekomendacje od zaufanych osób mają większe znaczenie niż agresywna reklama.

Szybka edukacja w social mediach ma wartość, jeśli kształtuje nawyki – jeśli natomiast sprzedaje presję szybkiego zysku, zamiast pokazywać mechanizmy i ograniczenia, staje się źródłem problemów

– zauważa Kubies.

Bariery strukturalne wciąż istnieją

Raport OECD „Bridging the Finance Gap for Women Entrepreneurs” z listopada 2025 roku zwraca uwagę na bariery, które wciąż hamują aktywność inwestycyjną kobiet. Kobiety w Polsce stanowią 15% osób samozatrudnionych – wynik lepszy niż średnia unijna, ale wciąż wskazujący na istnienie przeszkód strukturalnych.

Najczęściej wymieniane bariery to:

Deklarowany brak wiedzy finansowej

Ograniczony dostęp do kapitału początkowego

Niższa pewność siebie w podejmowaniu decyzji finansowych

Mniejsze sieci kontaktów w świecie biznesu

Dlatego dostęp do prostych, edukacyjnych narzędzi finansowych ma fundamentalne znaczenie dla wyrównywania szans.

Komisja Europejska stawia na edukację finansową kobiet

Unia Europejska dostrzega znaczenie większego udziału kobiet na rynkach inwestycyjnych. Komisja Europejska w swojej Strategii na rzecz Podniesienia Poziomu Edukacji Finansowej w UE z 2025 roku wskazuje, że zwiększenie udziału kobiet to jeden z celów gospodarczych Wspólnoty.

Dokument podkreśla, że brak dostępu do wiedzy i narzędzi jest głównym czynnikiem utrzymującym nierówności finansowe. Promowanie rozwiązań cyfrowych, które łączą inwestowanie z edukacją, ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny.

Niezależność finansowa jako cel

Równość finansowa zaczyna się nie od dostępu do pieniędzy, ale od dostępu do decyzji. Każdy, kto może samodzielnie decydować o swoich finansach, realnie wpływa na gospodarkę

– podkreśla Ireneusz Kubies.

Rosnąca aktywność inwestycyjna kobiet to nie tylko statystyka. To trwała zmiana w sposobie, w jaki kobiety postrzegają swoją rolę w gospodarce i budują niezależność finansową. Wnoszą na rynek nowy styl – bardziej długoterminowy, oparty na strategii, wartościach i konsekwencji.

Aplikacje inwestycyjne odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Otwierają drzwi do świata finansów osobom, które wcześniej czuły się z niego wykluczone. Dają nie tylko narzędzia do transakcji, ale również wiedzę, wsparcie i poczucie sprawczości.

To nie jest trend, który przeminie. To początek nowej rzeczywistości na rynku kapitałowym.

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym na emeryturze będzie ci lżej