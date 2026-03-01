655 zł więcej z trzynastki i czternastki! Wystarczy jeden formularz w ZUS

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-03-01 10:08

W 2026 roku trzynasta i czternasta emerytura będą wyższe dzięki waloryzacji – to pewne. Ale część seniorów może dostać jeszcze więcej "na rękę", jeśli złoży w ZUS jeden prosty formularz: EPD-21. Stawką są realne pieniądze w dwóch wypłatach – nawet około 655 złotych więcej bez czekania na zwrot podatku z urzędu skarbowego. To legalne i proste.

Rozrzucone polskie banknoty stuzłotowe, dwudziestozłotowe oraz monety o różnych nominałach, symbolizujące wzrost trzynastej i czternastej emerytury. O tym, jak uzyskać nawet 655 zł więcej, przeczytasz na Super Biznes.

Skąd bierze się nawet 655 zł więcej?

Ten imponujący wynik to nie żadna sztuczka księgowa ani ukryta ulga. To suma dwóch niezależnych mechanizmów, które w 2026 roku mogą nałożyć się na siebie i dać maksymalny efekt finansowy.

  1. Wyższa waloryzacja. 9 lutego 2026 roku poznaliśmy ostateczny wskaźnik waloryzacji – wyniesie on 5,3 proc. To więcej niż zakładano w budżecie (4,88 proc.). Wyższa waloryzacja podnosi minimalną emeryturę, a wraz z nią automatycznie rosną trzynasta emerytura i czternasta emerytura.
  2. Formularz EPD-21 Dzięki niemu ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli senior mieści się w rocznym limicie dochodów 30 000 zł. Pieniądze zostają na koncie od razu, zamiast wracać dopiero po rozliczeniu PIT w następnym roku.

Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje efekt nawet 655 złotych więcej.

Czym jest formularz EPD-21 i jak działa?

EPD-21 to oświadczenie składane w ZUS, w którym emeryt lub rencista deklaruje, że jego dochód w skali całego roku kalendarzowego nie przekroczy 30 000 zł. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestaje pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Ważne: EPD-21 nie podnosi emerytury brutto! To nie jest żadna nowa ulga, dodatek ani specjalna pomoc od państwa. To po prostu decyzja, aby nie oddawać zaliczek na PIT w trakcie roku, skoro i tak senior zmieści się w kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie).

Efekt jest jednak bardzo realny – pieniądze zostają na koncie emeryta od razu, a nie dopiero po zwrocie nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego w marcu lub kwietniu następnego roku.

O ile wzrosną trzynastka i czternastka po waloryzacji 2026?

Przy wskaźniku waloryzacji 5,3 proc. minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 978,49 zł brutto. To o 99,58 zł więcej. Dokładnie tyle samo wyniosą trzynasta i czternasta emerytura po marcowej waloryzacji.

Po odliczeniu 9-procentowej składki zdrowotnej:

  • Wzrost jednego świadczenia netto: około 90,62 zł
  • Wzrost dwóch świadczeń łącznie (13. + 14.): około 181 zł

To zysk, który dotyczy wszystkich uprawnionych do trzynastki i czternastki – niezależnie od tego, czy złożą EPD-21, czy nie. Waloryzacja działa automatycznie.

Waloryzacja nie tylko emerytur! O tyle wzrosną świadczenia z ZUS od 1 marca

Ile daje brak zaliczki na PIT przy trzynastce i czternastce?

Tutaj efekt jest bardziej indywidualny i zależy od konkretnej sytuacji podatkowej seniora. W najbardziej korzystnych przypadkach oszczędność na zaliczce PIT z tytułu trzynastej i czternastej emerytury może wynieść do około 474 złotych łącznie.

Dlaczego akurat tyle? Ponieważ przy trzynastce i czternastce w wysokości po 1 978,49 zł brutto, zaliczka na podatek (jeśli ZUS ją pobiera) wynosi około 237 zł od każdego świadczenia. Jeśli senior złoży EPD-21, te 474 złote zostają na jego koncie zamiast trafić do urzędu skarbowego.

Łączny efekt: nawet 655 zł więcej w portfelu

Jeżeli zsumujemy oba mechanizmy:

  • Wzrost kwot po waloryzacji: około 181 zł
  • Oszczędność na zaliczce PIT: do około 474 zł
  • RAZEM: około 655 zł

To znacząca kwota, która może pomóc w pokryciu dodatkowych wydatków, zakupie leków czy innych pilnych potrzebach.

Kto może zyskać najwięcej – pełne 655 zł?

Maksymalny zysk dotyczy bardzo konkretnej grupy seniorów. Muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:

  • Otrzymujesz trzynastą emeryturę – to świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym, więc ten warunek spełnia praktycznie każdy emeryt i rencista.
  • Otrzymujesz czternastą emeryturę w pełnej wysokości – czyli Twoje podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę".
  • Nie masz dodatkowych dochodów – w skali całego roku Twoje łączne dochody nie przekraczają 30 000 zł.
  • Złożysz formularz EPD-21 w ZUS – bez tego ZUS będzie nadal pobierał zaliczki na PIT.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, kwota zysku będzie niższa lub EPD-21 przestanie się opłacać.

Trzy scenariusze – ile realnie zyskasz?

SCENARIUSZ 1: Nie składasz EPD-21

  • Trzynastka i czternastka są wyższe dzięki waloryzacji
  • ZUS pobiera zaliczkę na PIT jak zawsze
  • Zysk: około 181 zł łącznie (tylko z waloryzacji)

SCENARIUSZ 2: Składasz EPD-21, ale nie dostajesz pełnej czternastki

  • Kwoty dodatków rosną po waloryzacji
  • Czternastka jest pomniejszona lub w ogóle nie przysługuje (emerytura przekracza 2 900 zł)
  • Zaliczka PIT nie jest pobierana
  • Zysk: około 400-500 zł (waloryzacja + częściowa oszczędność na PIT)

SCENARIUSZ 3: Składasz EPD-21 i dostajesz pełną 13. i 14. emeryturę

  • Kwoty dodatków rosną po waloryzacji
  • Otrzymujesz obie wypłaty w pełnej wysokości
  • Zaliczka PIT nie jest pobierana
  • Zysk: nawet około 655 zł łącznie – to najkorzystniejszy wariant
Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS?

ZUS udostępnia formularz EPD-21 w wersji papierowej i elektronicznej. Najprościej i najszybciej jest złożyć go zdalnie przez internet.

Krok po kroku – składanie wniosku online:

  1. Zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – potrzebujesz profilu zaufanego lub innego sposobu uwierzytelnienia.
  2. Wybierz formularz EPD-21 z listy dostępnych dokumentów.
  3. Wypełnij oświadczenie – deklarujesz, że Twoje dochody w roku kalendarzowym nie przekroczą 30 000 zł.
  4. Wyślij elektronicznie – potwierdzenie wpłynie na Twoje konto PUE.

Można też złożyć tradycyjnie:

  1. Pobierz formularz ze strony ZUS (www.zus.pl)
  2. Wypełnij ręcznie lub na komputerze
  3. Złóż osobiście w placówce ZUS lub wyślij pocztą

Od kiedy widać wyższą wypłatę? ZUS przetwarza wniosek i od kolejnego miesiąca przestaje pobierać zaliczkę na PIT. Jeśli złożysz formularz przed wypłatą trzynastej emerytury (kwiecień 2026), już wtedy zobaczysz wyższą kwotę netto.

Kto NIE powinien składać EPD-21?

Formularz EPD-21 nie jest dla wszystkich. Jest kilka sytuacji, w których jego złożenie może skończyć się koniecznością dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu PIT.

Nie składaj EPD-21, jeśli:

  • Dorabiasz do emerytury – nawet niewielkie dochody z pracy, umowy zlecenia czy działalności gospodarczej mogą przekroczyć limit 30 000 zł rocznie.
  • Pobierasz drugie świadczenie – np. emeryturę i rentę rodzinną, co łącznie może przekroczyć próg.
  • Masz inne opodatkowane dochody – wynajem mieszkania, odsetki od lokat powyżej kwoty wolnej, sprzedaż nieruchomości itp.
  • Nie jesteś pewien swoich rocznych dochodów – lepiej dmuchać na zimne i pozwolić ZUS pobierać zaliczki.

Uwaga! EPD-21 nie zwalnia z podatku, tylko przesuwa moment jego rozliczenia. Jeżeli w trakcie roku okaże się, że dochody przekroczyły 30 000 zł, w rocznym PIT pojawi się niedopłata podatku, którą trzeba będzie uiścić do urzędu skarbowego. ZUS może też naliczyć odsetki.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
