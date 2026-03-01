Skąd bierze się nawet 655 zł więcej?

Ten imponujący wynik to nie żadna sztuczka księgowa ani ukryta ulga. To suma dwóch niezależnych mechanizmów, które w 2026 roku mogą nałożyć się na siebie i dać maksymalny efekt finansowy.

Wyższa waloryzacja. 9 lutego 2026 roku poznaliśmy ostateczny wskaźnik waloryzacji – wyniesie on 5,3 proc. To więcej niż zakładano w budżecie (4,88 proc.). Wyższa waloryzacja podnosi minimalną emeryturę, a wraz z nią automatycznie rosną trzynasta emerytura i czternasta emerytura. Formularz EPD-21 Dzięki niemu ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli senior mieści się w rocznym limicie dochodów 30 000 zł. Pieniądze zostają na koncie od razu, zamiast wracać dopiero po rozliczeniu PIT w następnym roku.

Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje efekt nawet 655 złotych więcej.

Czym jest formularz EPD-21 i jak działa?

EPD-21 to oświadczenie składane w ZUS, w którym emeryt lub rencista deklaruje, że jego dochód w skali całego roku kalendarzowego nie przekroczy 30 000 zł. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestaje pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Ważne: EPD-21 nie podnosi emerytury brutto! To nie jest żadna nowa ulga, dodatek ani specjalna pomoc od państwa. To po prostu decyzja, aby nie oddawać zaliczek na PIT w trakcie roku, skoro i tak senior zmieści się w kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie).

Efekt jest jednak bardzo realny – pieniądze zostają na koncie emeryta od razu, a nie dopiero po zwrocie nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego w marcu lub kwietniu następnego roku.

O ile wzrosną trzynastka i czternastka po waloryzacji 2026?

Przy wskaźniku waloryzacji 5,3 proc. minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 978,49 zł brutto. To o 99,58 zł więcej. Dokładnie tyle samo wyniosą trzynasta i czternasta emerytura po marcowej waloryzacji.

Po odliczeniu 9-procentowej składki zdrowotnej:

Wzrost jednego świadczenia netto: około 90,62 zł

Wzrost dwóch świadczeń łącznie (13. + 14.): około 181 zł

To zysk, który dotyczy wszystkich uprawnionych do trzynastki i czternastki – niezależnie od tego, czy złożą EPD-21, czy nie. Waloryzacja działa automatycznie.

Ile daje brak zaliczki na PIT przy trzynastce i czternastce?

Tutaj efekt jest bardziej indywidualny i zależy od konkretnej sytuacji podatkowej seniora. W najbardziej korzystnych przypadkach oszczędność na zaliczce PIT z tytułu trzynastej i czternastej emerytury może wynieść do około 474 złotych łącznie.

Dlaczego akurat tyle? Ponieważ przy trzynastce i czternastce w wysokości po 1 978,49 zł brutto, zaliczka na podatek (jeśli ZUS ją pobiera) wynosi około 237 zł od każdego świadczenia. Jeśli senior złoży EPD-21, te 474 złote zostają na jego koncie zamiast trafić do urzędu skarbowego.

Łączny efekt: nawet 655 zł więcej w portfelu

Jeżeli zsumujemy oba mechanizmy:

Wzrost kwot po waloryzacji: około 181 zł

Oszczędność na zaliczce PIT: do około 474 zł

RAZEM: około 655 zł

To znacząca kwota, która może pomóc w pokryciu dodatkowych wydatków, zakupie leków czy innych pilnych potrzebach.

Kto może zyskać najwięcej – pełne 655 zł?

Maksymalny zysk dotyczy bardzo konkretnej grupy seniorów. Muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:

Otrzymujesz trzynastą emeryturę – to świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym, więc ten warunek spełnia praktycznie każdy emeryt i rencista.

– to świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym, więc ten warunek spełnia praktycznie każdy emeryt i rencista. Otrzymujesz czternastą emeryturę w pełnej wysokości – czyli Twoje podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę".

– czyli Twoje podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę". Nie masz dodatkowych dochodów – w skali całego roku Twoje łączne dochody nie przekraczają 30 000 zł.

– w skali całego roku Twoje łączne dochody nie przekraczają 30 000 zł. Złożysz formularz EPD-21 w ZUS – bez tego ZUS będzie nadal pobierał zaliczki na PIT.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, kwota zysku będzie niższa lub EPD-21 przestanie się opłacać.

Trzy scenariusze – ile realnie zyskasz?

SCENARIUSZ 1: Nie składasz EPD-21

Trzynastka i czternastka są wyższe dzięki waloryzacji

ZUS pobiera zaliczkę na PIT jak zawsze

Zysk: około 181 zł łącznie (tylko z waloryzacji)

SCENARIUSZ 2: Składasz EPD-21, ale nie dostajesz pełnej czternastki

Kwoty dodatków rosną po waloryzacji

Czternastka jest pomniejszona lub w ogóle nie przysługuje (emerytura przekracza 2 900 zł)

Zaliczka PIT nie jest pobierana

Zysk: około 400-500 zł (waloryzacja + częściowa oszczędność na PIT)

SCENARIUSZ 3: Składasz EPD-21 i dostajesz pełną 13. i 14. emeryturę

Kwoty dodatków rosną po waloryzacji

Otrzymujesz obie wypłaty w pełnej wysokości

Zaliczka PIT nie jest pobierana

Zysk: nawet około 655 zł łącznie – to najkorzystniejszy wariant

Prezes ZUS o rencie wdowiej i sztucznej inteligencji. „Nie cieszmy się z dużej waloryzacji”

Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS?

ZUS udostępnia formularz EPD-21 w wersji papierowej i elektronicznej. Najprościej i najszybciej jest złożyć go zdalnie przez internet.

Krok po kroku – składanie wniosku online:

Zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – potrzebujesz profilu zaufanego lub innego sposobu uwierzytelnienia. Wybierz formularz EPD-21 z listy dostępnych dokumentów. Wypełnij oświadczenie – deklarujesz, że Twoje dochody w roku kalendarzowym nie przekroczą 30 000 zł. Wyślij elektronicznie – potwierdzenie wpłynie na Twoje konto PUE.

Można też złożyć tradycyjnie:

Pobierz formularz ze strony ZUS (www.zus.pl) Wypełnij ręcznie lub na komputerze Złóż osobiście w placówce ZUS lub wyślij pocztą

Od kiedy widać wyższą wypłatę? ZUS przetwarza wniosek i od kolejnego miesiąca przestaje pobierać zaliczkę na PIT. Jeśli złożysz formularz przed wypłatą trzynastej emerytury (kwiecień 2026), już wtedy zobaczysz wyższą kwotę netto.

Kto NIE powinien składać EPD-21?

Formularz EPD-21 nie jest dla wszystkich. Jest kilka sytuacji, w których jego złożenie może skończyć się koniecznością dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu PIT.

Nie składaj EPD-21, jeśli:

Dorabiasz do emerytury – nawet niewielkie dochody z pracy, umowy zlecenia czy działalności gospodarczej mogą przekroczyć limit 30 000 zł rocznie.

Pobierasz drugie świadczenie – np. emeryturę i rentę rodzinną, co łącznie może przekroczyć próg.

Masz inne opodatkowane dochody – wynajem mieszkania, odsetki od lokat powyżej kwoty wolnej, sprzedaż nieruchomości itp.

Nie jesteś pewien swoich rocznych dochodów – lepiej dmuchać na zimne i pozwolić ZUS pobierać zaliczki.

Uwaga! EPD-21 nie zwalnia z podatku, tylko przesuwa moment jego rozliczenia. Jeżeli w trakcie roku okaże się, że dochody przekroczyły 30 000 zł, w rocznym PIT pojawi się niedopłata podatku, którą trzeba będzie uiścić do urzędu skarbowego. ZUS może też naliczyć odsetki.

Tomasz Kopytowski: rozliczenie PIT