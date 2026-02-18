Nie wypłacisz większej ilości gotówki z bankomatu! Od jutra w Polsce nowe regulacje

Od 19 lutego limit wypłat BLIK w bankomatach Euronet Polska wynosi 200 zł.

Decyzja podyktowana jest nieopłacalnością transakcji gotówkowych dla operatorów bankomatów.

W Polsce przedsiębiorcy mają limit transakcji gotówkowych do 15 tys. zł.

Od 2027 roku w UE będzie obowiązywał limit transakcji gotówkowych do 10 tys. euro.

Limit wypłat w bankomatach od 19 lutego!

Jak poinformowała spółka Euronet Polska od 19 lutego w życie wejdzie limit jednorazowych wypłat gotówki przy użyciu kody BLIK do 200 zł. Limit ma obowiązywać do odwołania i będzie obejmował wszystkie wypłaty kodem BLIK w bankomatach i recyklerach sieci Euronet Polska. W przypadku standardowych wypłat z bankomatu, według Centrum Pomocy sieci Euronet, najwyższa kwota, którą możemy "wyjąć" z bankomatu to 800 zł.

Skąd taka decyzja? Sieć zamierza ograniczać straty generowane przez transakcje gotówkowe, które dla operatorów bankomatów w Polsce są nieopłacalne. Jak podaje Forsal, z publicznych danych wynika, że utrzymywanie wypłat gotówki w bankomatach, jest nieopłacalne dla operatorów.

Euronet Polska podniósł także temat zmian wysokości intercharge bankomatowego (opłaty, którą bank klienta płaci operatorowi bankomatu za każdą wypłatę gotówki). Nowe stawki mają pokryć większą niż dotychczas część kosztów krajowych operatorów, ale wciąż mają pozostać niższe niż rzeczywiste koszty wskazywane w publicznie dostępnych raportach.

Spółka deklaruje, że jest otwarta na dialog z uczestnikami rynku i regulatorami, aby utrzymać dostęp do gotówki dla wszystkich klientów Polsce.

Czy w Polsce są limity operowania gotówką? Nie dla wszystkich, ale UE je na nas wymusi

Obecnie w Polsce jedynie przedsiębiorstwa mają limit transakcji gotówkowych do 15 tys. zł, powyżej tej kwoty powinny być realizowane poprzez rachunek bankowy.

Jednak od 2027 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą obowiązki wprowadzenia limitów operowania gotówką do 10 tys. euro. W przypadku Polski będzie musiała to być równowartość tej kwoty (obecnie około 42 tys. zł). Co więcej, państwa członkowskie będą miały możliwość wprowadzenia niższego limitu.

