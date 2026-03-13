Bruksela w kwietniu wypłaci pieniądze z SAFE! Rząd i KE podpisują umowę na pożyczkę

Komisja Europejska chce wypłacić Polsce zaliczkę z programu SAFE jeszcze w kwietniu. To reakcja na zapowiedź weta prezydenta Karola Nawrockiego. Te pieniądze z UE na zbrojenia, w kwocie 6,5 mld euro, mają trafić do Polski mimo braku ustawy wdrażającej program finansowania obronności.

  • KE finalizuje umowę pożyczkową z Polską na 43,7 mld euro w ramach programu SAFE, by wypłacić zaliczkę 6,5 mld euro już w kwietniu.
  • Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, otrzymując prawie jedną trzecią puli (43,7 mld euro) na 139 projektów.
  • Pomimo prezydenckiego weta wobec ustawy wdrażającej SAFE, KE nie angażuje się w wewnętrzne debaty polityczne Polski i dąży do szybkiego wdrożenia planu.
  • Program SAFE oferuje 150 mld euro wsparcia UE, głównie w formie niskooprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego.

Stanowisko Komisji Europejskiej po wecie prezydenta

Komisja Europejska nie zamierza czekać i chce jak najszybciej uruchomić pieniądze z UE na zbrojenia w ramach programu SAFE, mimo zapowiedzi weta ze strony prezydenta. Jak oświadczył rzecznik KE Thomas Regnier, Bruksela finalizuje właśnie umowę pożyczkową, by móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu. Chodzi o 6,5 mld euro, czyli 15 proc. całej kwoty przyznanej Polsce.

Rzecznik podkreślił, że czas odgrywa kluczową rolę. "Jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu" – stwierdził Thomas Regnier, dodając, że polski wniosek był bardzo solidny i został zatwierdzony w rekordowym czasie.

Przedstawiciele Komisji nie chcą jednak angażować się w krajowe spory polityczne. Thomas Regnier zaznaczył, że to, w jaki sposób Polska wdroży program – czy za pomocą ustawy, czy rządowego rozporządzenia – jest wewnętrzną sprawą polskich władz. Bruksela jasno daje do zrozumienia, że zależy jej na współpracy. "Europa nie zyska na braku zaangażowania Polski" – ocenił rzecznik KE.

Ile pieniędzy z programu SAFE ma trafić do Polski?

Polska jest kluczowym partnerem w nowym unijnym mechanizmie wspierania obronności. To do naszego kraju ma trafić największa część środków. Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, a kwota, o którą wnioskowano, to 43,7 mld euro, co stanowi niemal jedną trzecią całego budżetu.

Pieniądze te mają zostać przeznaczone na sfinansowanie aż 139 projektów związanych z modernizacją i wzmacnianiem polskiej armii. Po otrzymaniu pierwszej zaliczki w wysokości 6,5 mld euro mogłaby się rozpocząć realizacja tych inwestycji na poziomie krajowym. Do tej pory, łącznie z Polską, Komisja Europejska zaakceptowała plany finansowania obronności dla 16 państw członkowskich.

