Wojna w Iranie podbija ceny paliwa w całej Europie. Niemcy szczególnie odczuwają ten wzrost i coraz częściej tankują po polskiej stronie granicy. W Świnoujściu sytuacja wymknęła się spod kontroli — Niemcy przyjeżdżają z kanistrami, a lokalne stacje benzynowe dosłownie wyprzedają zapasy. Prezydent miasta zapowiada twarde ograniczenia, a służby celne mają zaostrzać kontrole.

Różnica w cenie paliwa między Niemcami a Polską przekracza 2 zł za litr — to ponad 100 zł oszczędności przy jednym tankowaniu.

— to ponad 100 zł oszczędności przy jednym tankowaniu. Kilka stacji benzynowych w Świnoujściu musiało tymczasowo zamknąć działalność z powodu braku paliwa.

musiało tymczasowo zamknąć działalność z powodu braku paliwa. Miasto apeluje do właścicieli stacji o limit sprzedaży paliwa w kanistrach — maksymalnie 20 litrów.

— maksymalnie 20 litrów. Prawo celne pozwala bezcłowo wywieźć z Polski do Niemiec tylko 10 litrów paliwa w kanistrze — wielu kierowców tego nie wie.

Dlaczego Niemcy tankują w Polsce? Winien jest Iran

Bezpośrednią przyczyną jest wzrost cen paliwa wywołany wojną w Iranie. W środę rano w niemieckim Heringsdorfie litr oleju napędowego kosztował 2,07 euro, czyli około 8,82 zł. Tymczasem po polskiej stronie wyspy Uznam, w Świnoujściu, cena wynosiła zaledwie 5,88 zł. Benzyna to podobna historia — 2,10 euro (czyli około 8,90 zł) w Niemczech wobec 5,66 zł w Polsce.

Przy tankowaniu 50 litrów kierowca z Niemiec oszczędza ponad 30 euro, czyli około 130 zł. To wystarczający powód, żeby przejechać kilka kilometrów za granicę.

Kanistry i kolejki — jak wygląda paliwowa turystyka w Świnoujściu

Jak informuje Business Insider Polska, rzecznik urzędu miasta Wojciech Basałygo potwierdził, że od ostatniego weekendu na stacjach benzynowych w Świnoujściu panuje wzmożony ruch. Zdecydowana większość klientów to kierowcy z Niemiec.

Problem nie polega tylko na samym tankowaniu. Niemcy coraz częściej przyjeżdżają z kanistrami i napełniają je kilkudziesięcioma dodatkowymi litrami. To oznacza, że jedna osoba zabiera ze stacji znacznie więcej paliwa, niż potrzebuje do jazdy.

Efekt? Kilka stacji musiało zamknąć dystrybutory, bo po prostu skończyło im się paliwo.

Limit 20 litrów — co zdecydowała prezydent Świnoujścia?

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia, nie czeka z reakcją. Wezwała właścicieli stacji benzynowych do dobrowolnego ograniczenia sprzedaży paliwa w kanistrach do 20 litrów na osobę. Jak powiedziała w rozmowie z dziennikiem „Bild”: miasto musi przede wszystkim zapewnić nieprzerwane dostawy dla swoich mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw.

Agatowska zapowiedziała również zwrócenie się do służb transgranicznych o egzekwowanie przepisów dotyczących ilości paliwa wywożonego z Polski do Niemiec.

Ile paliwa można legalnie wywieźć z Polski do Niemiec?

To pytanie zadaje sobie wielu uczestników paliwowej turystyki. Odpowiedź jest prosta — przepisy celne pozwalają bezcłowo przetransportować kanister o pojemności maksymalnie 10 litrów. Można co prawda wieźć kanister 20-litrowy, ale nadwyżka podlega już opłacie celnej.

Rzecznik Basałygo radzi kierowcom trzymać się limitu 10 litrów, żeby uniknąć problemów na granicy. Służby celne mają teraz przeprowadzać bardziej rygorystyczne kontrole.

Co z dostępnością paliwa dla mieszkańców Świnoujścia?

To właśnie tutaj tkwi sedno problemu. Jak dziennik „Bild”, prezydent Agatowska mówi wprost: chodzi już nie tylko o cenę, ale o dostępność paliwa. Mieszkańcy i lokalne firmy mają pierwszeństwo — i to jest podstawowe zobowiązanie władz miasta.

Czy limity wystarczą? Wszystko zależy od tego, jak długo ceny paliwa w Niemczech będą tak znacząco wyższe niż w Polsce. Dopóki różnica przekracza 2 zł na litrze, turystyka paliwowa będzie się opłacać.

