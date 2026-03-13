Strajk pilotów Lufthansy! Setki lotów odwołanych. Problemy także dla pasażerów z Polski

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-03-13 11:25

Dwudniowy strajk pilotów niemieckiej Lufthansy rozpoczął się w czwartek i powoduje poważne turbulencje w europejskim ruchu lotniczym. Odwołane rejsy, zmienione plany podróży i niepewność na lotniskach – z taką rzeczywistością mierzą się dziś tysiące pasażerów. Wśród nich są także podróżni z Polski.

Samolot Lufthansy lądujący lub startujący, z widocznym podwoziem, na tle zachmurzonego nieba z różowymi akcentami. Gałęzie drzew bez liści widoczne na pierwszym planie. Temat strajku pilotów i odwołanych lotów linii Lufthansa znajdziesz na Super Biznes.

i

Samolot Lufthansy lądujący lub startujący, z widocznym podwoziem, na tle zachmurzonego nieba z różowymi akcentami. Gałęzie drzew bez liści widoczne na pierwszym planie. Temat strajku pilotów i odwołanych lotów linii Lufthansa znajdziesz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

Protest obejmuje loty startujące z Niemiec, obsługiwane przez Lufthansę oraz jej spółki: Lufthansa Cargo i Lufthansa CityLine. Piloci domagają się wyższych składek emerytalnych.

Największe problemy we Frankfurcie i Monachium

Najmocniej protest ma uderzyć w dwa największe huby przewoźnika – we Frankfurcie nad Menem oraz w Monachium. To właśnie tam każdego dnia przesiadają się dziesiątki tysięcy pasażerów lecących dalej w Europę, Azję czy Amerykę.

Pieniądze to nie wszystko Artur Bartoszewicz_YOUTUBE

Według zapowiedzi przewoźnika około połowa zaplanowanych lotów w czwartek i piątek ma się jednak odbyć zgodnie z rozkładem. Mimo to w ciągu dwóch dni odwołanych może zostać około 600 rejsów.

Pasażerowie z Polski też mogą mieć kłopot

Utrudnienia mogą dotknąć również podróżnych z Polski. Chodzi zwłaszcza o osoby lecące z Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, które miały zaplanowaną przesiadkę we Frankfurcie lub w Monachium.

Jeśli dalszy odcinek podróży obsługuje Lufthansa, istnieje ryzyko, że lot zostanie odwołany albo przesunięty. W takiej sytuacji podróż do miejsca docelowego może się wydłużyć lub wymagać zmiany planów.

Linie apelują: sprawdzajcie status lotu

Lufthansa zapewnia, że pasażerowie dotknięci strajkiem będą informowani o zmianach drogą mailową. Część z nich może również bezpłatnie zmienić rezerwację na inny lot przewoźnika – w terminie do 23 marca.

Eksperci radzą jednak, by pasażerowie – szczególnie ci lecący z przesiadką w Niemczech – regularnie sprawdzali status swojego lotu i pozostawali w kontakcie z linią lotniczą.

Polecany artykuł:

MSZ odradza podróże, a biura reagują. Co czeka Polaków w Tajlandii?
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "I". W jakim kraju się znajdują?
Pytanie 1 z 12
Klasycznie - zaczynamy od Europy. Gdzie leży Innsbruck?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAJK PILOTÓW
PROTEST
LUFTHANSA
PODRÓŻE