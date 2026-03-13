- Alkohole i tytoń drożeją najszybciej spośród wszystkich kategorii – aż o 6,9 proc. rok do roku
- Transport jest jedyną dużą kategorią, w której ceny wyraźnie spadają
- GUS zmienił koszyk inflacyjny – teraz większą wagę mają mieszkanie i zdrowie
- Inflacja usług rośnie znacznie szybciej niż inflacja towarów
Spis treści
- Inflacja CPI w lutym 2026 – wynik zgodny z prognozami
- Co drożeje najbardziej w lutym 2026?
- Gdzie ceny spadają? Transport tanieje
- Inflacja w styczniu 2026 – dane po rewizji
- Nowy koszyk inflacyjny GUS – co się zmieniło?
- Ekspert o inflacji CPI: RPP powinna zachować ostrożność
- Inflacja 2,1 proc. – czy to dużo?
Inflacja CPI w lutym 2026 – wynik zgodny z prognozami
Główny Urząd Statystyczny opublikował 13 marca 2026 r. dane o cenach konsumenckich za luty. Inflacja wyniosła 2,1 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. To wynik identyczny z tym, czego spodziewali się analitycy.
Wzrost cen usług był wyraźnie wyższy niż towarów. Usługi zdrożały o 4,8 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Towary wzrosły zaledwie o 1,0 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.
Co drożeje najbardziej w lutym 2026?
Największy wzrost cen rok do roku odnotowano w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – aż 6,9 proc. To o wiele więcej niż średnia inflacja.
Tuż za nimi plasuje się edukacja ze wzrostem o 6,1 proc. rok do roku. Na podium znalazło się też zdrowie – ceny wzrosły o 4,8 proc. Drożeje również użytkowanie mieszkania i nośniki energii (+4,3 proc.) oraz informacja i komunikacja (+4,3 proc.).
Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 2,4 proc. rok do roku. Restauracje i usługi zakwaterowania zdrożały o 4,6 proc.
Gdzie ceny spadają? Transport tanieje
Nie wszystko drożeje. Transport potaniał o 5,7 proc. rok do roku. To największy spadek spośród wszystkich kategorii w koszyku inflacyjnym.
Tańsze jest też odzież i obuwie (–3,4 proc.) oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (–1,3 proc.). Ubezpieczenia i usługi finansowe odnotowały symboliczny spadek o –0,2 proc. rok do roku.
Inflacja w styczniu 2026 – dane po rewizji
GUS dokonał w lutym aktualizacji systemu wag w koszyku CPI. Po tej korekcie inflacja w styczniu 2026 wyniosła 2,1 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Przed rewizją wynosiła odpowiednio 2,2 proc. i 0,6 proc.
Nowy koszyk inflacyjny GUS – co się zmieniło?
GUS co roku aktualizuje wagi kategorii w koszyku CPI. Podstawą są wydatki gospodarstw domowych z roku poprzedniego – w tym przypadku z 2025 r.
W nowym koszyku wzrósł udział kategorii:
- użytkowanie mieszkania, energia, woda
- rekreacja, sport i kultura
- zdrowie
- ubezpieczenia i usługi finansowe
- żywność i napoje bezalkoholowe
Spadł udział kategorii:
- transport
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
- wyposażenie mieszkania
- odzież i obuwie
- informacja i komunikacja
- restauracje i zakwaterowanie
- edukacja
Zmiany wag odzwierciedlają rzeczywiste zachowania zakupowe Polaków w 2025 roku.
Największe przesunięcia dotyczą kategorii mieszkania i energii – jej udział wzrósł z 19,53 proc. do 20,35 proc. Rekreacja i kultura poszły w górę z 5,89 proc. do 6,37 proc. W dół najbardziej poszedł transport: z 11,07 proc. do 10,18 proc. oraz alkohole i tytoń: z 5,19 proc. do 4,81 proc.
Ekspert o inflacji CPI: RPP powinna zachować ostrożność
Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI, komentuje lutowe dane:
Inflacja CPI w lutym 2026 r. zameldowała się na poziomie 2,1 proc. rok do roku, a więc nadal zgodnie z celem NBP. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc., przy wyraźnie szybszym wzroście cen usług (+0,7 proc.) niż towarów (+0,2 proc.).
Śliwka zwraca uwagę na utrudnienia interpretacyjne.
Ze względu na stosowany od początku 2026 r. przez GUS nowy system wag oraz klasyfikację COICOP 2018, porównywalność danych z poprzednimi okresami może dawać niejednoznaczne sygnały
– zaznacza ekspert.
Jednocześnie wskazuje, które kategorie najmocniej wpłynęły na zmianę wskaźnika w lutym. Użytkowanie mieszkania i energia wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, dokładając 0,14 pkt proc. do wskaźnika. Rekreacja, sport i kultura dołożyły 0,10 pkt proc. przy wzroście o 1,6 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe – 0,07 pkt proc. przy wzroście o 0,3 proc. W dół ciągnęły natomiast odzież i obuwie (–2,5 proc., wkład –0,09 pkt proc.) oraz transport (–0,4 proc., wkład –0,04 pkt proc.).
Ekspert wskazuje też na ryzyko zewnętrzne.
Choć inflacja utrzymuje się nisko i stabilnie, jej wpływ na decyzje RPP powinien pozostać ograniczony w obliczu ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych w połączeniu z niepewnością co do dalszych losów konfliktu powinien skłonić Radę do utrzymywania ostrożnego podejścia
– ocenia Łukasz Śliwka.
Inflacja 2,1 proc. – czy to dużo?
Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem ±1 pkt proc. Lutowy wynik mieści się więc w paśmie tolerancji i jest bliski dolnej granicy.
Wzrost cen usług o prawie 5 proc. rok do roku pokazuje jednak, że presja inflacyjna nie zniknęła. Szczególnie widoczna jest w kategoriach silnie powiązanych z kosztami pracy – takich jak zdrowie, edukacja czy gastronomia.
Dane: Główny Urząd Statystyczny, komunikat z 13 marca 2026 r.