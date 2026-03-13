Alkohole i tytoń drożeją najszybciej spośród wszystkich kategorii – aż o 6,9 proc. rok do roku

Transport jest jedyną dużą kategorią, w której ceny wyraźnie spadają

GUS zmienił koszyk inflacyjny – teraz większą wagę mają mieszkanie i zdrowie

Inflacja usług rośnie znacznie szybciej niż inflacja towarów

Inflacja CPI w lutym 2026 – wynik zgodny z prognozami

Główny Urząd Statystyczny opublikował 13 marca 2026 r. dane o cenach konsumenckich za luty. Inflacja wyniosła 2,1 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. To wynik identyczny z tym, czego spodziewali się analitycy.

Wzrost cen usług był wyraźnie wyższy niż towarów. Usługi zdrożały o 4,8 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Towary wzrosły zaledwie o 1,0 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Co drożeje najbardziej w lutym 2026?

Największy wzrost cen rok do roku odnotowano w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – aż 6,9 proc. To o wiele więcej niż średnia inflacja.

Tuż za nimi plasuje się edukacja ze wzrostem o 6,1 proc. rok do roku. Na podium znalazło się też zdrowie – ceny wzrosły o 4,8 proc. Drożeje również użytkowanie mieszkania i nośniki energii (+4,3 proc.) oraz informacja i komunikacja (+4,3 proc.).

Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 2,4 proc. rok do roku. Restauracje i usługi zakwaterowania zdrożały o 4,6 proc.

Gdzie ceny spadają? Transport tanieje

Nie wszystko drożeje. Transport potaniał o 5,7 proc. rok do roku. To największy spadek spośród wszystkich kategorii w koszyku inflacyjnym.

Tańsze jest też odzież i obuwie (–3,4 proc.) oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (–1,3 proc.). Ubezpieczenia i usługi finansowe odnotowały symboliczny spadek o –0,2 proc. rok do roku.

Inflacja w styczniu 2026 – dane po rewizji

GUS dokonał w lutym aktualizacji systemu wag w koszyku CPI. Po tej korekcie inflacja w styczniu 2026 wyniosła 2,1 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Przed rewizją wynosiła odpowiednio 2,2 proc. i 0,6 proc.

Nowy koszyk inflacyjny GUS – co się zmieniło?

GUS co roku aktualizuje wagi kategorii w koszyku CPI. Podstawą są wydatki gospodarstw domowych z roku poprzedniego – w tym przypadku z 2025 r.

W nowym koszyku wzrósł udział kategorii:

użytkowanie mieszkania, energia, woda

rekreacja, sport i kultura

zdrowie

ubezpieczenia i usługi finansowe

żywność i napoje bezalkoholowe

Spadł udział kategorii:

transport

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

wyposażenie mieszkania

odzież i obuwie

informacja i komunikacja

restauracje i zakwaterowanie

edukacja

Zmiany wag odzwierciedlają rzeczywiste zachowania zakupowe Polaków w 2025 roku.

Największe przesunięcia dotyczą kategorii mieszkania i energii – jej udział wzrósł z 19,53 proc. do 20,35 proc. Rekreacja i kultura poszły w górę z 5,89 proc. do 6,37 proc. W dół najbardziej poszedł transport: z 11,07 proc. do 10,18 proc. oraz alkohole i tytoń: z 5,19 proc. do 4,81 proc.

Ekspert o inflacji CPI: RPP powinna zachować ostrożność

Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI, komentuje lutowe dane:

Inflacja CPI w lutym 2026 r. zameldowała się na poziomie 2,1 proc. rok do roku, a więc nadal zgodnie z celem NBP. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc., przy wyraźnie szybszym wzroście cen usług (+0,7 proc.) niż towarów (+0,2 proc.).

Śliwka zwraca uwagę na utrudnienia interpretacyjne.

Ze względu na stosowany od początku 2026 r. przez GUS nowy system wag oraz klasyfikację COICOP 2018, porównywalność danych z poprzednimi okresami może dawać niejednoznaczne sygnały

– zaznacza ekspert.

Jednocześnie wskazuje, które kategorie najmocniej wpłynęły na zmianę wskaźnika w lutym. Użytkowanie mieszkania i energia wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, dokładając 0,14 pkt proc. do wskaźnika. Rekreacja, sport i kultura dołożyły 0,10 pkt proc. przy wzroście o 1,6 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe – 0,07 pkt proc. przy wzroście o 0,3 proc. W dół ciągnęły natomiast odzież i obuwie (–2,5 proc., wkład –0,09 pkt proc.) oraz transport (–0,4 proc., wkład –0,04 pkt proc.).

Ekspert wskazuje też na ryzyko zewnętrzne.

Choć inflacja utrzymuje się nisko i stabilnie, jej wpływ na decyzje RPP powinien pozostać ograniczony w obliczu ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych w połączeniu z niepewnością co do dalszych losów konfliktu powinien skłonić Radę do utrzymywania ostrożnego podejścia

– ocenia Łukasz Śliwka.

Inflacja 2,1 proc. – czy to dużo?

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem ±1 pkt proc. Lutowy wynik mieści się więc w paśmie tolerancji i jest bliski dolnej granicy.

Wzrost cen usług o prawie 5 proc. rok do roku pokazuje jednak, że presja inflacyjna nie zniknęła. Szczególnie widoczna jest w kategoriach silnie powiązanych z kosztami pracy – takich jak zdrowie, edukacja czy gastronomia.

Dane: Główny Urząd Statystyczny, komunikat z 13 marca 2026 r.