Inflacja w Polsce może utrzymać się blisko celu NBP nie tylko w 2026, ale i w 2027 roku.

Wzrost gospodarczy pozostaje stabilny, a Polska wyróżnia się na tle całej Europy.

Trzy lata temu inflacja przekraczała 18 proc. – dziś wynosi zaledwie 2,2 proc.

Kluczową rolę w stabilizacji cen odegrała polityka pieniężna NBP.

Marcowa projekcja NBP: inflacja zgodna z celem

Prezes NBP Adam Glapiński przedstawił główne wnioski z nowej projekcji banku centralnego podczas Forum Bankowego w Warszawie. Wynika z niej, że inflacja w Polsce do końca 2026 roku będzie bliska celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem ±1 punkt procentowy. Glapiński nie wykluczył, że ta korzystna sytuacja utrzyma się również w 2027 roku.

Ostatni wstępny odczyt inflacji za styczeń wyniósł 2,2 proc., co oznacza, że wskaźnik od ponad pół roku mieści się w paśmie celu. Projekcję NBP potwierdzają też prognozy międzynarodowych instytucji finansowych — wszystkie wskazują, że stabilizacja inflacji w Polsce jest trwała.

Polska gospodarka wyróżnia się na tle Europy

Szef NBP podkreślił, że sytuacja makroekonomiczna jest dziś znacznie bardziej komfortowa niż jeszcze kilka lat temu. Dynamika PKB Polski sięga 4 proc., co stawia kraj w czołówce gospodarczo najszybciej rozwijających się państw europejskich, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i wiele krajów strefy euro.

Prezes NBP przypomniał, że w ostatnich latach polska gospodarka musiała zmierzyć się z serią poważnych wstrząsów: pandemią, kryzysem energetycznym, wojną w Ukrainie i galopującą inflacją, która jeszcze trzy lata temu przekraczała 18 proc. Droga do obecnej stabilizacji była więc długa i wymagała zdecydowanych działań.

Polityka pieniężna NBP — kluczowy czynnik stabilizacji inflacji

Według Adama Glapińskiego choć w procesie dezinflacji pomogło wygaszenie zewnętrznych szoków, takich jak zakończenie pandemii czy normalizacja cen energii, to właściwa polityka pieniężna odegrała decydującą rolę. Rada Polityki Pieniężnej w 2025 roku obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych. Na koniec 2025 roku stopa referencyjna NBP wynosi 4 proc.

Stabilizacja inflacji i utrzymanie solidnego wzrostu PKB to sygnał, że polska polityka gospodarcza zdała egzamin w jednym z najtrudniejszych okresów dla światowej ekonomii od dekad.