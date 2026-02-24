Deregulacja na posiedzeniu rządu. Firmy będą zwolnione z dodatkowego obowiązku?

Rząd planuje deregulację w obszarze usług audytorskich, likwidując tzw. białą listę.

Część dużych firm zostanie zwolniona z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026.

Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych ma na celu zwiększenie efektywności ich pracy.

Rząd będzie pracował nad deregulacją

Jednym z kluczowych punktów wtorkowego posiedzenia rządu jest projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ustawy o rachunkowości. Zmiany te mają na celu deregulację i likwidację tzw. białej listy usług dozwolonych. Oznacza to zniesienie dodatkowych, w stosunku do przepisów unijnych, ograniczeń dla firm audytorskich świadczących usługi na rzecz badanych spółek giełdowych i instytucji finansowych. Inicjatywa ta, przygotowana przez Ministerstwo Finansów, ma uprościć prowadzenie działalności przez firmy audytorskie.

Kolejny z projektów deregulacyjnych, przygotowany w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, dotyczy nowelizacji ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Celem tego projektu jest digitalizacja umów oraz uproszczenie procesu zawierania umów, takich jak umowy o pracę czy zlecenia. Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesów administracyjnych związanych z zatrudnieniem.

Zwolnienie z raportowania ESG dla części firm

Rząd zajmie się również projektem ustawy zwalniającej część dużych firm z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026. Decyzja ta jest związana ze zmianami w przepisach unijnych, które spowodowały, że niektóre firmy przestały podlegać obowiązkowi sporządzania takich raportów.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości, zwolnienie dotyczy firm, które po zmianie przepisów unijnych „wypadły” z obowiązku sporządzania raportów ESG. Raportowanie ESG obejmuje wpływ działalności jednostki na obszar środowiskowy, sprawy społeczne (w tym prawa człowieka) oraz ład korporacyjny, a także wpływ tych trzech obszarów na rozwój, wyniki i sytuację jednostki. Wcześniej planowano objęcie raportowaniem ESG stopniowo kolejnych grup firm, w tym firm zatrudniających ponad 500 pracowników i przekraczających określone progi finansowe.

Zmiany w służbie kuratorskiej – większa efektywność

Kolejnym projektem, którym zajmą się ministrowie, jest nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest zwiększenie efektywności naboru do kuratorskiej służby sądowej oraz poprawa zasad funkcjonowania i organizacji tej służby. Projekt ten trafił już do konsultacji i uzgodnień.

Nowelizacja przewiduje przeniesienie uprawnień do wydawania rozporządzeń określających m.in. mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, a także stawki dodatku funkcyjnego i patronackiego, z Rady Ministrów na Ministra Sprawiedliwości. Jak wskazano w uzasadnieniu, taka zmiana skróci czas trwania procesu legislacyjnego, co umożliwi szybsze reagowanie na potrzeby służby kuratorskiej, np. w przypadku decyzji o podwyższeniu wynagrodzeń.

Projekt przewiduje również możliwość zwolnienia aplikanta kuratorskiego z części aplikacji kuratorskiej, bez konieczności zwalniania go ze złożenia egzaminu kuratorskiego. Autorzy projektu uważają, że takie rozwiązanie zwiększy efektywność naboru do kuratorskiej służby sądowej.

Oprócz wymienionych wyżej, Rada Ministrów zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przygotowanym przez ministra finansów i gospodarki, a także raportem o realizacji priorytetów rządu za ostatni kwartał ubiegłego roku.

Debata: Akcja deregulacja w mieszkalnictwie