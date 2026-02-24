Używasz świateł automatycznych w aucie? Możesz dostać nawet 300 zł mandatu

Czy automatyczne światła w samochodzie mogą narazić Cię na mandat?

Wyjaśnienie, dlaczego czujniki w systemach automatycznych świateł mogą zawodzić w trudnych warunkach pogodowych.

Jakie kary grożą za nieprawidłowe używanie świateł w czasie jazdy i postoju.

Planowane zmiany w przepisach UE, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez automatyczne włączanie świateł pozycyjnych z tyłu pojazdu.

Mandat za używanie automatycznych świateł?

Jak twierdzi AutoŚwiat "automatyczne światła do jazdy dziennej pozbawiły kierowców nawyku samodzielnego doboru świateł do warunków pogodowych i drogowych". Wielu kierowców ufa, że samochód zrobi to za nich, jeśli są w stanie przełączyć światła dzienne na mijania np. w tunelach. Zdaniem portalu czujniki nie radzą sobie jednak z odróżnianiem dni deszczowych od pogodowych.

Jak czytamy, systemy automatycznych świateł nie korzystają z tych samych czujników, co tzw. czujniki deszczu - czujnik zmierzchu nie wie więc, czy pada deszcz. A jazda na światłach dziennych bez świateł mijania w deszczową pogodę jest karana mandatem!

Za jazdę bez wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza grozi grzywna 200 zł i dwa punkty karne. Z kolei za nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności wiąże się z mandatem 150-300 zł i trzy punkty karne.

Zmiana w światłach automatycznych. Unia Europejska chce wymusić zmiany na producentach aut

Tzw. światła do jazdy dziennej we współczesnych autach są podłączane tak, że ich uruchomienie wyłącza światła mijania i światła pozycyjne - także tylne. To powoduje, że w deszczowych warunkach, tył auta może być niewidoczny dla innych kierowców. AutoŚwiat wskazuje, że policji trudno egzekwować przepisy, bo zjawisko nieprawidłowego używania świateł jest masowe.

Tymczasem Unia Europejska przygotowuje przepisy, które mają na producentach aut wymusić, aby światła do jazdy dziennej automatycznie włączały także światła pozycyjne z tyłu. Na razie nie wiadomo, kiedy obowiązek wejdzie w życie.