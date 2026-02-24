- Od maja wracają wyższe stawki sezonu letniego w sanatoriach NFZ
- Różnica między sezonem niskim a wysokim to nawet 174 zł za jeden turnus
- Niektóre grupy pacjentów są całkowicie zwolnione z opłat
- Realny koszt pobytu może być wyższy niż same stawki za nocleg i wyżywienie
Spis treści
Sanatorium na NFZ nie jest bezpłatne
Wiele osób wciąż myśli, że leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nic nie kosztuje. To błędne przekonanie. NFZ pokrywa leczenie i zabiegi sanatoryjne, ale kuracjusz sam dopłaca za zakwaterowanie i wyżywienie. I właśnie te stawki rosną od maja.
Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia regulującego świadczenia gwarantowane w lecznictwie uzdrowiskowym. System funkcjonuje w dwóch sezonach: niskim — od października do końca kwietnia — oraz wysokim, od maja do września.
Stawki do 30 kwietnia 2026 — sezon niski
Jeśli twój turnus rozpoczyna się przed końcem kwietnia, możesz liczyć na niższe ceny. Oto aktualne stawki za dobę i za pełny 21-dniowy pobyt w sanatorium NFZ:
Pokój jednoosobowy:
- z łazienką: 32,60 zł/dobę → 684,60 zł za turnus
- w studiu: 26,10 zł/dobę → 548,10 zł za turnus
- bez łazienki: 24,90 zł/dobę → 522,90 zł za turnus
Pokój dwuosobowy:
- z łazienką: 19,50 zł/dobę → 409,50 zł za turnus
- w studiu: 16,50 zł/dobę → 346,50 zł za turnus
- bez łazienki: 14,20 zł/dobę → 298,20 zł za turnus
Pokój wieloosobowy:
- z łazienką: 12,50 zł/dobę → 262,50 zł za turnus
- w studiu: 11,90 zł/dobę → 249,90 zł za turnus
- bez łazienki: 10,60 zł/dobę → 222,60 zł za turnus
Stawki od 1 maja 2026 — sezon wysoki
Od początku maja ceny za pobyt w sanatorium NFZ wyraźnie rosną. Nowe stawki za dobę i za pełny turnus prezentują się następująco:
Pokój jednoosobowy:
- z łazienką: 40,90 zł/dobę → 858,90 zł za turnus
- w studiu: 37,40 zł/dobę → 785,40 zł za turnus
- bez łazienki: 33,20 zł/dobę → 697,20 zł za turnus
Pokój dwuosobowy:
- z łazienką: 27,30 zł/dobę → 573,30 zł za turnus
- w studiu: 24,90 zł/dobę → 522,90 zł za turnus
- bez łazienki: 19,50 zł/dobę → 409,50 zł za turnus
Pokój wieloosobowy:
- z łazienką: 14,80 zł/dobę → 310,80 zł za turnus
- w studiu: 13,60 zł/dobę → 285,60 zł za turnus
- bez łazienki: 11,90 zł/dobę → 249,90 zł za turnus
Ile więcej zapłacisz w sezonie letnim?
W najdroższym wariancie — pokój jednoosobowy z łazienką — różnica między sezonem niskim a wysokim wynosi ponad 174 zł za cały pobyt. To jednak nie wszystkie wydatki. Do stawek z cennika dochodzą jeszcze koszty dojazdu do uzdrowiska, opłata klimatyczna pobierana przez gminy oraz ewentualny pobyt opiekuna. W praktyce realny koszt turnusu może wzrosnąć o 300–600 zł ponad same stawki za nocleg i wyżywienie.
Kto nie płaci za sanatorium NFZ?
Nie wszyscy kuracjusze są zobowiązani do ponoszenia opłat. Z odpłatności zwolnione są m.in.:
- dzieci i młodzież do 18. roku życia
- osoby uczące się do 26. roku życia
- inwalidzi wojenni
- kombatanci
- weterani poszkodowani
Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista posiadający kontrakt z NFZ. Cały proces odbywa się elektronicznie — nie trzeba składać papierowych dokumentów. Po zatwierdzeniu skierowania przez NFZ pacjent otrzymuje propozycję terminu i miejsca turnusu.
Jeśli zależy ci na niższych kosztach pobytu w sanatorium, warto rozważyć wyjazd jeszcze przed końcem kwietnia. Różnica w cenie może być odczuwalna — szczególnie w przypadku pokoi jednoosobowych.