Od maja wracają wyższe stawki sezonu letniego w sanatoriach NFZ

Różnica między sezonem niskim a wysokim to nawet 174 zł za jeden turnus

Niektóre grupy pacjentów są całkowicie zwolnione z opłat

Realny koszt pobytu może być wyższy niż same stawki za nocleg i wyżywienie

Sanatorium na NFZ nie jest bezpłatne

Wiele osób wciąż myśli, że leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nic nie kosztuje. To błędne przekonanie. NFZ pokrywa leczenie i zabiegi sanatoryjne, ale kuracjusz sam dopłaca za zakwaterowanie i wyżywienie. I właśnie te stawki rosną od maja.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia regulującego świadczenia gwarantowane w lecznictwie uzdrowiskowym. System funkcjonuje w dwóch sezonach: niskim — od października do końca kwietnia — oraz wysokim, od maja do września.

Stawki do 30 kwietnia 2026 — sezon niski

Jeśli twój turnus rozpoczyna się przed końcem kwietnia, możesz liczyć na niższe ceny. Oto aktualne stawki za dobę i za pełny 21-dniowy pobyt w sanatorium NFZ:

Pokój jednoosobowy:

z łazienką: 32,60 zł/dobę → 684,60 zł za turnus

w studiu: 26,10 zł/dobę → 548,10 zł za turnus

bez łazienki: 24,90 zł/dobę → 522,90 zł za turnus

Pokój dwuosobowy:

z łazienką: 19,50 zł/dobę → 409,50 zł za turnus

w studiu: 16,50 zł/dobę → 346,50 zł za turnus

bez łazienki: 14,20 zł/dobę → 298,20 zł za turnus

Pokój wieloosobowy:

z łazienką: 12,50 zł/dobę → 262,50 zł za turnus

w studiu: 11,90 zł/dobę → 249,90 zł za turnus

bez łazienki: 10,60 zł/dobę → 222,60 zł za turnus

Stawki od 1 maja 2026 — sezon wysoki

Od początku maja ceny za pobyt w sanatorium NFZ wyraźnie rosną. Nowe stawki za dobę i za pełny turnus prezentują się następująco:

Pokój jednoosobowy:

z łazienką: 40,90 zł/dobę → 858,90 zł za turnus

w studiu: 37,40 zł/dobę → 785,40 zł za turnus

bez łazienki: 33,20 zł/dobę → 697,20 zł za turnus

Pokój dwuosobowy:

z łazienką: 27,30 zł/dobę → 573,30 zł za turnus

w studiu: 24,90 zł/dobę → 522,90 zł za turnus

bez łazienki: 19,50 zł/dobę → 409,50 zł za turnus

Pokój wieloosobowy:

z łazienką: 14,80 zł/dobę → 310,80 zł za turnus

w studiu: 13,60 zł/dobę → 285,60 zł za turnus

bez łazienki: 11,90 zł/dobę → 249,90 zł za turnus

Ile więcej zapłacisz w sezonie letnim?

W najdroższym wariancie — pokój jednoosobowy z łazienką — różnica między sezonem niskim a wysokim wynosi ponad 174 zł za cały pobyt. To jednak nie wszystkie wydatki. Do stawek z cennika dochodzą jeszcze koszty dojazdu do uzdrowiska, opłata klimatyczna pobierana przez gminy oraz ewentualny pobyt opiekuna. W praktyce realny koszt turnusu może wzrosnąć o 300–600 zł ponad same stawki za nocleg i wyżywienie.

Kto nie płaci za sanatorium NFZ?

Nie wszyscy kuracjusze są zobowiązani do ponoszenia opłat. Z odpłatności zwolnione są m.in.:

dzieci i młodzież do 18. roku życia

osoby uczące się do 26. roku życia

inwalidzi wojenni

kombatanci

weterani poszkodowani

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista posiadający kontrakt z NFZ. Cały proces odbywa się elektronicznie — nie trzeba składać papierowych dokumentów. Po zatwierdzeniu skierowania przez NFZ pacjent otrzymuje propozycję terminu i miejsca turnusu.

Jeśli zależy ci na niższych kosztach pobytu w sanatorium, warto rozważyć wyjazd jeszcze przed końcem kwietnia. Różnica w cenie może być odczuwalna — szczególnie w przypadku pokoi jednoosobowych.

