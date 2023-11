Spis treści

Dla kogo sanatorium?

Prawo do leczenia uzdrowiskowego przysługuje każdemu ubezpieczonemu. Oznacza to, że każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne, może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Leczenie uzdrowiskowe jest zawsze kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Oznacza to, że pacjent musi wcześniej zostać zdiagnozowany i zakwalifikowany do leczenia przez lekarza specjalistę. Lekarz ten może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, jeśli uzna, że takie leczenie jest konieczne i będzie skuteczne.

Pobyt w sanatorium nie jest przeznaczony dla osób, które nie mają żadnych problemów zdrowotnych. Leczenie uzdrowiskowe ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, a nie jego leczenie od podstaw. Dlatego też, jeśli pacjent nie ma żadnych problemów zdrowotnych, to pobyt w sanatorium nie będzie dla niego skuteczny.

Kto może zostać zakwalifikowany?

Kryteria kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej określają przepisy prawa. Do sanatorium mogą być skierowane osoby, które spełniają następujące warunki:

Mają odpowiednie schorzenia lub dolegliwości, które mogą być leczone lub rehabilitowane w warunkach uzdrowiska.

Są wystarczająco sprawne, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielnie, zdolne do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Nie mają aktywnej choroby onkologicznej.

Skierowanie do sanatorium na NFZ - jak je zdobyć?

Osoby, które spełniają powyższe warunki, mogą ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza POZ. Lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad medyczny i oceni, czy leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa są wskazane. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Obecnie wystawiane są tylko e-skierowania do sanatorium. Elektroniczny dokument wystawiony przez lekarza NFZ jest automatycznie przekazywany do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale wojewódzkim NFZ, skierowanie jest przekazywane do lekarza specjalisty w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że skierowanie jest celowe, to potwierdza je i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. W takim przypadku pacjent otrzyma informację o terminie wyjazdu i miejscu pobytu.

Jeśli jednak lekarz specjalista stwierdzi, że skierowanie jest niecelowe, to nie potwierdza go. W takim przypadku skierowanie jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzyma informację o tym fakcie. Decyzja lekarza specjalisty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

O kolejnych etapach przetwarzania e-skierowania w NFZ, czyli o jego rejestracji, potwierdzeniu, ewentualnej odmowie potwierdzenia, terminie rozpoczęcia leczenia, emeryt lub rencista otrzyma powiadomienie w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz pisemnie (listem do skrzynki pocztowej na adres zamieszkania).

Czas oczekiwania na sanatorium

Czas oczekiwania na sanatorium z NFZ od chwili zarejestrowania wniosku zależy od wielu czynników, w tym:

Dostępności miejsc w uzdrowiskach, która jest uzależniona od liczby skierowanych osób i liczby miejsc w uzdrowiskach.

Długości turnusu, na który pacjent chce wyjechać.

Kierunku leczniczego uzdrowiska, w którym pacjent chce się leczyć.

Statusu pacjenta, czyli tego, czy pacjent jest ubezpieczony w NFZ, czy też nie.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, średni czas oczekiwania na sanatorium z NFZ dla dorosłych wynosi w 2023 roku 8 miesięcy, ale w praktyce czeka się od 3 do około 15 miesięcy.

Informację o terminie turnusu kuracjusz otrzymuje minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium?

Aby sprawdzić kolejkę do sanatorium, należy skorzystać z przeglądarki internetowej NFZ dostępnej pod adresem https://skierowania.nfz.gov.pl

Wejść na stronę https://skierowania.nfz.gov.pl

W polu "Numer skierowania" wpisać numer skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Kliknąć przycisk "Sprawdź".

Po kliknięciu przycisku "Sprawdź" przeglądarka NFZ wyświetli informacje o statusie skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.Informacje o kolejce do sanatorium można również uzyskać w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Jak często można wyjechać do sanatorium?

Zgodnie z przepisami, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej przez osoby dorosłe wynosi nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Oznacza to, że pacjent może wyjechać do sanatorium raz w ciągu półtora roku. Jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku pracowników zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, obowiązują inne zasady. Są oni uprawnieni do korzystania raz w roku kalendarzowym z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Jakie zabiegi i kuracje w sanatorium?

W uzdrowiskach wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i czynniki fizyczne, które mają właściwości lecznicze. Do najpopularniejszych surowców leczniczych wykorzystywanych w uzdrowiskach należą:

Wody mineralne, które mają różnorodne właściwości lecznicze, w zależności od ich składu chemicznego. Mogą być stosowane do kąpieli, inhalacji, picia, okładów i innych zabiegów.

Borowiny, które są bogate w związki organiczne, takie jak kwasy humusowe, garbniki i flawonoidy. Mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe i regenerujące. Mogą być stosowane do okładów, zawijań, masaży i innych zabiegów.

Bodźce klimatoterapeutyczne, takie jak powietrze, słońce, promieniowanie ultrafioletowe i inne. Mogą być wykorzystywane do poprawy samopoczucia, wzmocnienia odporności organizmu i leczenia chorób skóry.

W czasie pobytu w uzdrowisku, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań, pacjent może skorzystać między innymi z następujących zabiegów:

Kąpiele lecznicze, które są jednym z najpopularniejszych zabiegów wykorzystywanych w uzdrowiskach. Mogą być stosowane w leczeniu wielu schorzeń, w tym chorób układu ruchu, chorób układu oddechowego, chorób skóry i innych.

Kuracje pitne, które polegają na piciu wód mineralnych. Mogą być stosowane w leczeniu wielu schorzeń, w tym chorób układu pokarmowego, chorób układu moczowego, chorób układu krążenia i innych.

Inhalacje, czyli wdychanie pary wodnej lub roztworu leczniczego. Mogą być stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, w tym zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych.

Natryski, które polegają na polewaniu ciała strumieniem wody o określonej temperaturze i ciśnieniu. Mogą być stosowane w leczeniu chorób układu ruchu, chorób układu krążenia, chorób skóry i innych.

Bicze szkockie, polegające na naprzemiennym polewaniu ciała zimną i gorącą wodą. Mogą być stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, chorób układu nerwowego i innych.

Masaże wodne, które polegają na wykonywaniu masażu ciała za pomocą wody. Mogą być stosowane w leczeniu chorób układu ruchu, chorób układu krążenia, chorób skóry i innych.

Zawijania i okłady z ciepłych lub zimnych okładów. Mogą być stosowane w leczeniu chorób układu ruchu, chorób układu krążenia, chorób skóry i innych.

Ciepłolecznictwo, które polega na stosowaniu ciepła w celu poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych. Do ciepłolecznictwa zalicza się między innymi kąpiele wodne, saunę, ciepłe okłady i inne.

Światłolecznictwo, które polega na stosowaniu światła w celu poprawy samopoczucia, wzmocnienia odporności organizmu i leczenia chorób skóry. Do światłolecznictwa zalicza się między innymi fototerapię, czy helioterapię.

Elektroterapia, która polega na stosowaniu prądu elektrycznego w celu poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych. Do elektroterapii zalicza się między innymi elektrostymulację, ultradźwięki i inne.

Magnetoterapia, która polega na stosowaniu pola magnetycznego w celu poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych.

Laseroterapia, która polega na stosowaniu promieniowania laserowego w celu poprawy ukrwienia.

Jak długo trwają turnusy?

W przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych, czyli w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym, czas trwania pobytu wynosi 21 dni dla osoby dorosłej.

W przypadku rehabilitacji uzdrowiskowej w warunkach stacjonarnych, czyli w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym, czas trwania pobytu wynosi 28 dni dla osoby dorosłej.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Za co płacimy?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoby dorosłe, które są uprawnione do bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, muszą uiścić częściową odpłatność za pobyt w sanatorium. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

Opłata za pobyt w sanatorium zależy od:

Sezonu - niższa poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia), wyższa w sezonie letnim (od 1 maja do 30 września).

Standardu pokoju - wyższa za pokój jednoosobowy, niższa za pokój dwuosobowy lub wieloosobowy.

Oto przykładowe stawki opłat za pobyt w sanatorium poza sezonem letnim:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym: 684,60 zł za 21 dni.

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym: 462,70 zł za 21 dni.

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym: 262,50 zł za 21 dni.

Ważne! NFZ nie ponosi:

kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;

kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;

kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;

kosztów pobytu opiekuna pacjenta;

dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;

kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Kiedy podwyżka pobytu w sanatorium

W 2023 roku, mimo że wskaźnik inflacji roczny wyniósł aż 14,4 proc., Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na podwyżki opłat za zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w sanatorium. Było to spowodowane tym, że resort zdrowia chciał uniknąć sytuacji, w której osoby uprawnione do bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej musiałyby sporo dopłacać do pobytu w sanatorium. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia zdecyduje się na podwyżki opłat za pobyt w sanatorium w 2024 roku, to mogą one wynieść nawet 26 proc., czyli średnio o 200 zł. Oznacza to, że koszt pobytu w sanatorium może wzrosnąć do nawet ponad 1000 zł. Oczywiście, ostateczna decyzja o podwyżkach należy do Ministerstwa Zdrowia. Resort zdrowia jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej