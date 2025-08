Rząd proponuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 4806 zł brutto od 1 stycznia 2026 roku.

Związki zawodowe krytykują propozycję, domagając się co najmniej 5015 zł brutto.

Pracodawcy uważają propozycję rządu za kompromisową.

Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która musi ustalić kwotę do 15 września.

Rząd zaproponował stawkę minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę został skierowany do opiniowania w środę. Zgodnie z jego treścią, od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł brutto.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jednak na lipcowym posiedzeniu RDS nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Przepisy stanowią, że jeśli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej w ustawowym terminie, to kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, jednak nie później niż do 15 września bieżącego roku. Co istotne, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Już w czerwcu rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wyniosła 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Skierowany do opiniowania projekt rozporządzenia potwierdza, że rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję.

Reakcje związków zawodowych i pracodawców

Związki zawodowe krytycznie odnoszą się do zaproponowanej przez rząd wysokości płacy minimalnej. Ich zdaniem, przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynieść co najmniej 5015 zł brutto. Argumentują to rosnącymi kosztami życia i potrzebą zapewnienia godnych warunków bytowych pracownikom.

Przedstawiciele pracodawców podchodzą do propozycji rządu z większym umiarem, określając ją jako rozwiązanie kompromisowe. Uważają, że zbyt wysoka płaca minimalna mogłaby negatywnie wpłynąć na kondycję firm, zwłaszcza tych mniejszych, i doprowadzić do redukcji zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami płaca minimalna powinna rosnąć co roku

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Projekt rozporządzenia został skierowany do opiniowania, co oznacza, że w najbliższym czasie będą trwały konsultacje z różnymi środowiskami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku należy do Rady Ministrów, która musi podjąć ją do 15 września.

