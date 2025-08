Lidl przygotował ofertę sprzętów AGD, która pozwoli na kompleksowe wyposażenie kuchni.

Wśród produktów znajdziemy ekspres Bosch VeroCup, frytkownicę Zelmer oraz akcesoria SilverCrest, w tym patelnie, blendery i garnki.

Wiele produktów dostępnych jest w obniżonych cenach z aplikacją Lidl Plus.

Poranek z aromatyczną kawą dzięki Bosch

Dzięki ekspresowi ciśnieniowemu VeroCup TIE20109 marki Bosch o mocy 1300 W, każda domowa kuchnia może zamienić się w ulubioną kawiarnię. Wyposażony w technologię One Touch, ceramiczny młynek Aroma Max i wysokie ciśnienie 15 barów, ekspres przygotuje espresso, americano, cappuccino i latte macchiato, a także perfekcyjnie spieni mleko. Z aplikacją Lidl Plus ekspres dostępny jest aż 700 zł taniej, w cenie 1499 zł/zestaw. Dopełnieniem kawowego rytuału będą szklanki termiczne Livarvo Home, dostępne w zestawach po 2, 3 lub 4 sztuki, w cenie 24,99 zł/zestaw.

Patelnie SilverCrest i frytkownica Zelmer – niezastąpione w każdej kuchni

W ofercie Lidla nie zabraknie również patelni premium SilverCrest o średnicy 24 cm (w cenie 59,99 zł/szt. z aplikacją Lidl Plus) i 28 cm (w cenie 79,99 zł/szt. z aplikacją Lidl Plus). Dla miłośników zdrowego gotowania Lidl przygotował beztłuszczową frytkownicę Air Fryer o mocy 1600 W marki Zelmer. Frytkownica dostępna jest w promocji 100 zł taniej, w cenie 249 zł/zestaw.

Funkcjonalne akcesoria SilverCrest

Lidl Polska przygotował również kolekcję praktycznych akcesoriów od marki SilverCrest – europejskiego lidera rynku małego AGD. W ofercie znajdziemy m.in. wielofunkcyjny blender ręczny 3 w 1 SilverCrest z wymiennymi końcówkami, idealny do koktajli, zup, sosów czy piany do ciast. Z aplikacją Lidl Plus blender dostępny będzie 30 zł taniej, w cenie 59,99 zł/zestaw. Miłośnicy gotowania docenią również zestaw trzech garnków ze stali szlachetnej SilverCrest za 99 zł/zestaw, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas większego gotowania. Dostępne są także pojedyncze garnki i rondle SilverCrest w uniwersalnym rozmiarze (1,2 l - ⌀16 cm, 1,45 l - ⌀ 16 cm), za 24,99 zł/szt. Dla fanów pieczenia Lidl przygotował żaroodporną formę ze szkła SilverCrest o pojemności 2,6 litra w cenie 16,99 zł/szt. oraz praktyczny zestaw 3 miarek SilverCrest za 6,99 zł/zestaw.

Stylowe dodatki i porządek w kuchni

W ofercie znajdziemy również zestaw 4 pojemników na żywność w plastrach SilverCrest w cenie 19,99 zł/zestaw oraz szklane miski z pokrywkami SilverCrest – komplet 5 sztuk za 29,99 zł/zestaw. W kuchni przyda się także precyzyjna waga kuchenna SilverCrest za 19,99 zł/szt., zestaw dwóch drewnianych młynków z drewna akacjowego SilverCrest za 49,99 zł/zestaw oraz bambusowa deska do krojenia SilverCrest w cenie 19,99 zł/szt.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.