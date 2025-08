ZUS aktualizuje limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od 1 września 2025 roku.

Nowe progi wyniosą 6243,25 zł brutto (zmniejszenie świadczenia) i 11 594,62 zł brutto (całkowite wstrzymanie).

Przekroczenie limitów może obniżyć lub wstrzymać emeryturę.

Nowe limity dorabiania do emerytury od 1 września 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny aktualizuje limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Nowe kwoty będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2025 roku i zostały wyliczone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego - pisze serwis biznes.interia.pl.

Zgodnie z informacją GUS z 21 lipca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8918,94 zł. Na tej podstawie ustalono nowe progi:

* 70% przeciętnego wynagrodzenia – 6243,25 zł brutto

* 130% przeciętnego wynagrodzenia – 11 594,62 zł brutto.

ZUS zmniejszy lub wstrzyma emeryturę. Wszystko zależy od kwoty

ZUS stosuje dwa poziomy ograniczeń. Gdy świadczeniobiorca zarobi ponad pierwszy próg, jego emerytura zostanie zmniejszona, ale maksymalnie do kwoty ograniczonej przez przepisy. Od 1 marca 2025 maksymalne kwoty zmniejszenia wynoszą:

* 939,61 zł – emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

* 704,75 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

* 798,72 zł – renty rodzinne.

Jeśli natomiast osoba osiągająca wcześniejszą emeryturę przekroczy drugi próg (czyli 11 594,62 zł brutto), ZUS może całkowicie wstrzymać wypłatę świadczenia.

Świadczenie nie przepada, ale nie będzie zwrócone

W przypadku wstrzymania wypłat emerytury, pieniądze nie przepadają, ale nie są też wypłacane „z dołu” po powrocie do niższych zarobków. ZUS nie wypłaca wstrzymanego świadczenia za okresy, w których przekroczony był limit.

Warto pamiętać, że limity dorabiania zmieniają się co kwartał i choć zazwyczaj rosną, to nie jest to reguła. Oficjalne potwierdzenie limitów przez ZUS nie zostało jeszcze opublikowane, jednak obliczenia bazujące na danych GUS pozwalają przewidzieć realne kwoty obowiązujące od września - pisze biznes.interia.pl

