Sejm przegłosował zmiany w emeryturach czerwcowych! Tysiące emerytów otrzyma wyrównanie?

Dobra wiadomość dla emerytów! Sejm przegłosował ustawę o ponownym przeliczeniu tzw. emerytur czerwcowych z lat 2009-2019. Co to oznacza dla tysięcy osób, które przez lata otrzymywały niższe świadczenia? Sprawdź, czy to dotyczy również Ciebie i kiedy możesz spodziewać się wyrównania.

i Autor: Pexels.com Wyrównanie emeytur w 2024 roku