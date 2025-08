Z tego artykułu dowiesz się:

jak sztuczna inteligencja wypiera pracowników z miejsc pracy w międzynarodowych korporacjach,

dlaczego Aldi Nord zdecydował się na masowe zwolnienia w swoim krakowskim oddziale,

jakie są plany rozwoju sieci sklepów Aldi w Polsce,

jak sytuacja zwolnień grupowych w Krakowie wygląda na tle całego roku.

AI zastąpi pracowników – automatyzacja uderza w finanse

Nagłe zwolnienia w Aldi Financial Hub w Krakowie objęły niemal jedną trzecią całego zespołu. Decyzję o redukcji zatrudnienia podjęła niemiecka centrala firmy, ogłaszając ją pracownikom ostatniego dnia lipca. Według informacji przekazanych przez jednego ze zwolnionych pracowników, głównym powodem tej drastycznej decyzji są przemiany na rynku finansowym, gdzie sztuczna inteligencja coraz szybciej przejmuje zadania wcześniej wykonywane przez ludzi.

Nikt z nas nie spodziewał się takich wieści. Rynek rozliczeń finansowych staje się płytki, AI zaczyna nas zastępować i to dzieje się skokowo

– mówi 32-letni były pracownik Aldi Nord, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Jego słowa obrazują skalę zmian, jakie automatyzacja wprowadza w sektorze finansowym.

Zwolnienia grupowe w Krakowie – rekordowy rok

Krakowski oddział Aldi Nord to nie odosobniony przypadek zwolnień grupowych w stolicy Małopolski. Według danych Grodzkiego Urzędu Pracy, od stycznia do końca lipca 2025 roku aż 27 zakładów pracy zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Planowana liczba osób do zwolnienia wynosi 3666, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z całym rokiem 2024.

W ubiegłym roku zwolnienia grupowe zapowiedziały 24 firmy, planując rozstać się z około 2,7 tys. pracowników. Obecne dane pokazują, że już w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku liczba planowanych zwolnień przekroczyła roczny wynik z poprzedniego okresu.

Rozwój sieci kontra redukcja zatrudnienia

Paradoksalnie, mimo zwolnień w dziale finansowym, Aldi Polska nie zwalnia tempa ekspansji. W tym roku firma planuje uruchomienie 60 nowych sklepów, rozbudowując swoją sieć, która obecnie liczy 370 placówek w całym kraju. Ta strategia pokazuje, jak różne działy tej samej korporacji mogą podlegać odmiennym trendom – podczas gdy handel detaliczny rozwija się dynamicznie, obszary wspierające, takie jak finanse, ulegają automatyzacji.

Sytuacja w Aldi Nord jest symptomatem szerszych przemian na rynku pracy, gdzie sztuczna inteligencja stopniowo przejmuje zadania wcześniej wykonywane przez ludzi, szczególnie w sektorach wymagających rutynowych analiz danych i rozliczeń finansowych.

