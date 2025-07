Niemiecki gigant upada i zwalnia 500 osób. Winne polskie podatki?

Neapco upadłość: Co doprowadziło do zamknięcia fabryki w Duren?

Niemiecki oddział firmy Neapco, zajmujący się produkcją części do samochodów i mający siedzibę w mieście Duren w Nadrenii Północnej-Westfalii, ogłosił upadłość. Wniosek w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Akwizgranie, który go zaakceptował. To poważny cios dla regionu, ponieważ zakład zatrudnia około 500 osób.

Głównym powodem tej decyzji jest fakt, że wygasa kontrakt z amerykańską spółką macierzystą, Neapco Holdings. W ubiegłym tygodniu spółka matka podjęła decyzję o wygaszeniu umowy o absorpcji strat, która obowiązywała od 2020 roku i miała trwać pięć lat. "Planowano jej przedłużenie o kolejne pięć lat, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Zakończenie produkcji w Duren planowane jest na grudzień 2025 roku" - czytamy w Interia.

Niskie podatki w Polsce: Czy optymalizacja podatkowa pogrążyła niemiecki oddział?

Portal Interia podaje, że sytuacja finansowa zakładu w Duren nie jest bezpośrednio związana z ogólną kondycją branży motoryzacyjnej w Europie. Źródłem problemów ma być strategia oszczędnościowa, którą realizuje Neapco. Interia.pl donosi, że części produkowane w Duren trafiają do siostrzanego zakładu w Polsce, w Praszce, a stamtąd są wysyłane i fakturowane klientom na całym świecie.

Taki model działania sprawia, że firma płaci podatki głównie w Polsce, gdzie są one niższe niż w Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie optymalizacja podatkowa przyczyniła się do upadłości niemieckiego oddziału.

Neapco Duren: Dla kogo produkował upadający zakład?

Neapco to dostawca rozwiązań z zakresu układów napędowych dla producentów samochodów. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji części do różnych typów pojazdów – od samochodów osobowych i dostawczych, po ciężarówki, pojazdy terenowe i rolnicze.

Na stronie internetowej Neapco można znaleźć listę klientów, wśród których znajdują się takie marki jak Opel, Jeep, John Deere, Renault, Seat, Kawasaki, BMW, Volkswagen oraz Ford. Warto zaznaczyć, że zakład w Duren został założony właśnie przez Forda i początkowo nosił nazwę Ford-Werke Duren. Mimo zmian właścicielskich w latach 90., Neapco Holdings przejęło zakład w 2010 roku, kontynuując tradycję produkcji dla branży motoryzacyjnej.