- Spadek cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA przekłada się na obniżki cen hurtowych w Polsce.
- W minionym tygodniu diesel i benzyna Pb95 potaniały na stacjach, a prognozy na kolejny tydzień wskazują na dalsze spadki.
- Ceny ropy naftowej Brent pozostają stabilne, natomiast rosyjska ropa Urals wyraźnie tanieje.
- Arabia Saudyjska obniża ceny sprzedaży swojej ropy naftowej dla Europy, Azji i USA.
Taniejący diesel i benzyna – jak zmieniają się ceny na stacjach?
Jak czytamy w komentarzu Urszuli Cieślak i Rafała Zywerta z Reflex.com.pl 19 listopada na europejskim rynku ARA zanotowano spadek cen paliw gotowych, głównie diesla. Ma to bezpośrednie przełożenie na obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, co oddala wizję wzrostu cen detalicznych powyżej tegorocznego maksimum.
Eksperci wskazują, że w ostatnim tygodniu mogliśmy zaobserwować spadek cen diesla na wybranych stacjach. W efekcie doszło do obniżki średniego poziomu cen w kraju o sześć groszy. W przypadku benzyny Pb95 korekta wyniosła 5 groszy na litrze, co stanowi trzecią z rzędu obniżkę. W sumie, od 20 listopada popularna 95 potaniała średnio o 10 groszy na litrze. Najbardziej stabilnym paliwem pozostaje autogaz, którego średnia cena utrzymuje się na poziomie 2,66 zł już trzeci tydzień z rzędu.
Jak wynika z danych Reflex.com.pl, średnie ceny paliw 4 grudnia prezentowały się następująco:
- Benzyna bezołowiowa 95: 5,87 zł/l (spadek o 5 gr/l)
- Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l (spadek o 4 gr/l)
- Olej napędowy: 6,20 zł/l (spadek o 6 gr/l)
- Autogaz: 2,66 zł/l (bez zmian)
Prognozy na początek grudnia - ceny paliw będą spadać
Eksperci z Reflex prognozują, że jeśli nie dojdzie do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej, to ostatnie tygodnie roku powinny upłynąć pod znakiem dalszych spadków cen na stacjach. W nadchodzącym tygodniu obniżki cen powinny być na podobnym poziomie, jak w ubiegłym tygodniu.
Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 48. tydzień (08-12.12.2025) według Reflex.com.pl prezentuje się następująco:
- Pb95 – 5,83 zł/l (-0,04)
- Pb98 – 6,57 zł/l (-0,04)
- ON – 6,14 zł/l (-0,06)
- LPG – 2,66 zł/l (0,00)
Sytuacja na rynku ropy naftowej
Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert w piątek rano ropa Brent kosztowała 63,30 dolarów za baryłkę. W skali tygodnia (28 listopada – 4 grudnia) ropa Brent potaniała o 0,53 dolarów na baryłce.
Z kolei rosyjska ropa Urals wyraźnie tanieje. Eksperci wskazują, że ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam spadły do 42 dolarów za baryłkę i są najniższe od marca 2023 roku. Ceny ropy Urals (DAP India) są aktualnie aż 7,30 dolarów za baryłkę niższe od cen ropy Dubai, która jest benchmarkiem dla rynków azjatyckich. Od wejścia w życie amerykańskich sankcji z 21 listopada obejmujących Rosnieft, Łukoil i Gazprombank, ropa Urals potaniała 7,80 dolarów za baryłkę. W tym samym okresie ropa Brent zdrożała około 2 dolarów za baryłkę..
- Arabia Saudyjska obniża ceny sprzedaży swojej ropy naftowej dla Europy, Azji i USA. Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy naftowej Arab Light dla rynków azjatyckich w styczniu na poziomie 0,60 dolarów za baryłkę powyżej cen benchmarku Oman/Dubai. Dyferencjał został obniżony w skali miesiąca o 0,40 dolarów za baryłkę i będzie najniższy od początku 2021 roku. Dla Europy dyferencjał na styczeń został obniżony o 1,30 dolarów za baryłkę, a dla USA o 0,70-0,90 dolarów za baryłkę - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.
Urszula Cieślak i Rafał Zywert wskazują, że w nadchodzącym tygodniu uwaga rynku skupi się na posiedzeniu i decyzji Fed. Kluczowe mogą być także najnowsze prognozy OPEC, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej.