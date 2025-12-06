Spadek cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA przekłada się na obniżki cen hurtowych w Polsce.

W minionym tygodniu diesel i benzyna Pb95 potaniały na stacjach, a prognozy na kolejny tydzień wskazują na dalsze spadki.

Ceny ropy naftowej Brent pozostają stabilne, natomiast rosyjska ropa Urals wyraźnie tanieje.

Arabia Saudyjska obniża ceny sprzedaży swojej ropy naftowej dla Europy, Azji i USA.

Taniejący diesel i benzyna – jak zmieniają się ceny na stacjach?

Jak czytamy w komentarzu Urszuli Cieślak i Rafała Zywerta z Reflex.com.pl 19 listopada na europejskim rynku ARA zanotowano spadek cen paliw gotowych, głównie diesla. Ma to bezpośrednie przełożenie na obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, co oddala wizję wzrostu cen detalicznych powyżej tegorocznego maksimum.

Eksperci wskazują, że w ostatnim tygodniu mogliśmy zaobserwować spadek cen diesla na wybranych stacjach. W efekcie doszło do obniżki średniego poziomu cen w kraju o sześć groszy. W przypadku benzyny Pb95 korekta wyniosła 5 groszy na litrze, co stanowi trzecią z rzędu obniżkę. W sumie, od 20 listopada popularna 95 potaniała średnio o 10 groszy na litrze. Najbardziej stabilnym paliwem pozostaje autogaz, którego średnia cena utrzymuje się na poziomie 2,66 zł już trzeci tydzień z rzędu.

Jak wynika z danych Reflex.com.pl, średnie ceny paliw 4 grudnia prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,87 zł/l (spadek o 5 gr/l)

5,87 zł/l (spadek o 5 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l (spadek o 4 gr/l)

6,61 zł/l (spadek o 4 gr/l) Olej napędowy: 6,20 zł/l (spadek o 6 gr/l)

6,20 zł/l (spadek o 6 gr/l) Autogaz: 2,66 zł/l (bez zmian)

Prognozy na początek grudnia - ceny paliw będą spadać

Eksperci z Reflex prognozują, że jeśli nie dojdzie do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej, to ostatnie tygodnie roku powinny upłynąć pod znakiem dalszych spadków cen na stacjach. W nadchodzącym tygodniu obniżki cen powinny być na podobnym poziomie, jak w ubiegłym tygodniu.

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 48. tydzień (08-12.12.2025) według Reflex.com.pl prezentuje się następująco:

Pb95 – 5,83 zł/l (-0,04)

Pb98 – 6,57 zł/l (-0,04)

ON – 6,14 zł/l (-0,06)

LPG – 2,66 zł/l (0,00)

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert w piątek rano ropa Brent kosztowała 63,30 dolarów za baryłkę. W skali tygodnia (28 listopada – 4 grudnia) ropa Brent potaniała o 0,53 dolarów na baryłce.

Z kolei rosyjska ropa Urals wyraźnie tanieje. Eksperci wskazują, że ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam spadły do 42 dolarów za baryłkę i są najniższe od marca 2023 roku. Ceny ropy Urals (DAP India) są aktualnie aż 7,30 dolarów za baryłkę niższe od cen ropy Dubai, która jest benchmarkiem dla rynków azjatyckich. Od wejścia w życie amerykańskich sankcji z 21 listopada obejmujących Rosnieft, Łukoil i Gazprombank, ropa Urals potaniała 7,80 dolarów za baryłkę. W tym samym okresie ropa Brent zdrożała około 2 dolarów za baryłkę..

- Arabia Saudyjska obniża ceny sprzedaży swojej ropy naftowej dla Europy, Azji i USA. Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy naftowej Arab Light dla rynków azjatyckich w styczniu na poziomie 0,60 dolarów za baryłkę powyżej cen benchmarku Oman/Dubai. Dyferencjał został obniżony w skali miesiąca o 0,40 dolarów za baryłkę i będzie najniższy od początku 2021 roku. Dla Europy dyferencjał na styczeń został obniżony o 1,30 dolarów za baryłkę, a dla USA o 0,70-0,90 dolarów za baryłkę - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

Urszula Cieślak i Rafał Zywert wskazują, że w nadchodzącym tygodniu uwaga rynku skupi się na posiedzeniu i decyzji Fed. Kluczowe mogą być także najnowsze prognozy OPEC, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej.

