Czy Chińczycy zdominują europejski rynek moto? Europa nie gotowa na konkurencję z Azji

Bruksela nie chroni rynku motoryzacyjnego

Jak przyznaje Chojnacki, Stany Zjednoczone już zadziałały i obłożyły auta z Chin 27,5 proc. cłem. Ponad to są regulacje zgodnie, z którymi nie ma dotacji do samochodów, które są produkowane poza Stanami Zjednoczonymi.

"W 2011 r. Elon Musk, wykpił wręcz chińską markę BYD. W przeciągu 13 lat wyprzedziła ona w ilości produkcji jego Teslę również pod względem jakości. To o czymś świadczy" - stwierdził Chojnacki z superauto.pl.

Tymczasem, o ile Stany Zjednoczone już wprowadziły znaczne bariery dla ekspansji chińskich elektryków, to w Europie nadal brakuje konkretnych rozwiązań, i to stanowi bardzo poważne wyzwanie dla europejskiej motoryzacji już dziś.

"W momencie kiedy jedyną zasadą w przypadku firm i gospodarki chińskiej jest brak zasad, mówię o konkurowaniu z innymi podmiotami, na przykład z Unii Europejskiej, to musimy chyba się szybko połapać w tym scenariuszu i ten brak zasad również zacząć stosować. Albo stosować takie zasady, które spowodują, że te produkty po prostu będą konkurencyjne cenowo"- przyznał wiceprezes superauto.pl.

Pytany, o coraz większą niechęć do elektryków w Europie, wiceprezes Chojnacki przyznał, że faktycznie zauważamy, że w roku 24 tendencja jest mocno spadkowa. W Niemczech minister gospodarki, 17 grudnia ub.r. zapowiedział, że kończy z dopłatami do zakupu samochodu elektrycznego, co doprowadziło tam do załamania sprzedaży.

"W Polsce mamy inny problem jeszcze do przepracowania. Od 20 lat pozwalamy jako kraj na import samochodów bardzo starych, ten temat musimy przepracować, zanim pomyślimy o ekologii. Oczywiście jest problem w sile nabywczej Polaka i Niemca, tylko jak mamy dzisiaj przekonać polskiego konsumenta do zakupu samochodu elektrycznego, który średnio rzecz biorąc jest 100 tysięcy droższy od spalinowego, w momencie gdy cały czas kupujemy najtańsze, mocno zużyte samochody, z co najmniej kilkunastoletnim wiekiem. - mówi Chojnacki.

Wiceprezes przyznał również w rozmowie, że okres pandemii sprzyjał zakupowi aut przez internet i trend ten rośnie. Polacy coraz chętniej kupują samochody w sieci.

