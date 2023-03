i Autor: Artur Hojny spaliny samochodowe

UE bierze się za motoryzacyjne kopciuchy. Kiedy znikną z rynku samochody spalinowe?

Unia Europejska zakaże sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Niemcy wycofali swoje obiekcje co do zakazu, ale Polska nadal się sprzeciwia - zwraca uwagę wtorkowa (28.03) "Rzeczpospolita". Po tym terminie, jak wyjaśnia, będzie można ich używać, czy kupić takie auto na rynku wtórnym – aczkolwiek już nie nowy model. "To element Europejskiego Zielonego Ładu, który ma doprowadzić do zerowych emisji netto w 2050 r." - przypomina dziennik.