Już w wieku 16 lat będzie można głosować w Wielkiej Brytanii?

Głównym celem reformy obniżającej wiek wyborczy do 16. roku życia jest ujednolicenie prawa wyborczego na terenie całej Wielkiej Brytanii. Obecnie, młodsi wyborcy mają możliwość uczestniczenia w wyborach lokalnych i regionalnych jedynie w Szkocji i Walii. Nowe przepisy miałyby rozszerzyć to prawo na wszystkie wybory, dając młodym ludziom realny wpływ na kształtowanie polityki krajowej.

Rząd argumentuje, że wprowadzenie tych zmian ma na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie demokratycznym. Wicepremier Angela Rayner cytowana przez Reuters podkreśla, że celem jest zniesienie barier utrudniających uczestnictwo w demokracji i danie większej liczbie osób możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym kraju.

Głosowanie młodych lekarstwem na niską frekwencję w wyborach?

Jak wskazuje Reuters, frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2024 roku wyniosła zaledwie 59,7 proc., co stanowi najniższy wynik od 2001 roku. Rząd liczy, że włączenie młodszych wyborców może przyczynić się do zwiększenia ogólnego zaangażowania obywatelskiego i odwrócenia tej negatywnej tendencji.

Dane z Izby Gmin wskazują, że badania z krajów, które już obniżyły wiek głosowania do 16 lat, nie wykazały negatywnego wpływu tej zmiany na wyniki wyborów. Co więcej, zaobserwowano, że 16-latkowie częściej korzystają z prawa głosu niż osoby, które po raz pierwszy mogą głosować w wieku 18 lat. To sugeruje, że obniżenie wieku wyborczego może skutkować bardziej aktywnym uczestnictwem młodych ludzi w życiu politycznym.

Szersza reforma polityczna w Wielkiej Brytanii

Reforma nie ogranicza się jedynie do obniżenia wieku wyborczego. Rząd planuje również rozszerzyć katalog akceptowanych dokumentów tożsamości. Oprócz tradycyjnych dokumentów, takich jak dowód osobisty czy paszport, akceptowane mają być również bankowe karty płatnicze wydane w Wielkiej Brytanii oraz cyfrowe wersje prawa jazdy i kart weterana.

Kolejnym ważnym elementem reformy jest zaostrzenie przepisów dotyczących finansowania partii politycznych. Darowizny powyżej 500 funtów od niezarejestrowanych stowarzyszeń mają być poddawane dokładniejszym kontrolom. Rząd zamierza również zlikwidować luki prawne, które umożliwiają wpłaty przez tzw. firmy-wydmuszki, co ma na celu zwiększenie transparentności i uczciwości w finansowaniu polityki.

