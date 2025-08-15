15 sierpnia to podwójne święto: Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, co oznacza dzień wolny od pracy.

Tego dnia obowiązuje zakaz handlu, więc większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta.

Sprawdź, gdzie mimo zakazu handlu zrobisz niezbędne zakupy i jak będą funkcjonować popularne sieci sklepów.

15 sierpnia - co to za święto?

Na dzień 15 sierpnia przypada święto Wojska Polskiego. Jest to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzono je ustawą Sejmu w 1992 roku. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również świętem kościelnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanym Matki Boskiej Zielnej.

15 sierpnia 2025. Które sklepy będą zamknięte?

Piątek 15 sierpnia 2025 to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu, więc wolne mają także pracownicy handlu. Zamknięte są sklepy wielkopowierzchniowe jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, Dino czy Carreofur. Nieczynne będą też sklepy w galeriach handlowych.

15 sierpnia 2025. Gdzie zrobisz zakupy w długi weekend?

15 sierpnia, jak i w niedzielę objętą zakazem handlu, czynne mogą być tylko małe sklepiki osiedlowe i sklepy typu Żabka, w których to za ladą stanie sam właściciel (franczyzobiorca) lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Mogą być otwarte również sklepy Intermarché prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy sami decydują o godzinach otwarć poszczególnych placówek, podobnie jak sklepy partnerskie Grupy Chorten czy Carrefour Express. Czynne są też piekarnie, cukiernie i lodziarnie i stacje paliw.

Sklepy Żabka będą czynne jednak w innych godzinach niż standardowo (6-23) Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki są przedziały 10-19 i 11-20. Warto pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.

Dłuższe zakupy w ponad 3000 sklepów Biedronki

W sobotę 16 sierpnia, niemal 3000 placówek Biedronki będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a w wielu lokalizacjach nawet dłużej .Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić na drzwiach placówek, aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie internetowej sieci. Sklepy ALDI w sobotę 16 sierpnia będą czynne w godzinach 6:-22:00.

