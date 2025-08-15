Gigantyczne marnotrawstwo w PRL: Jak komuniści przetracili miliardy

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-15 6:09

Przez niemal pół wieku trwania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej marnotrawstwo osiągnęło rozmiary tak gigantyczne, że trudno w nie uwierzyć. Setki metrów szyn kolejowych gnijących pod gołym niebem, maszyny za miliony złotych stojące w magazynach przez lata, a nawet zakopywanie przeterminowanych konserw mięsnych – to tylko czubek góry lodowej absurdów gospodarki planowej.

Gigantyczne marnotrawstwo w PRL: Jak komuniści przetracili miliardy

i

Autor: Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska Gigantyczne marnotrawstwo w PRL: Jak komuniści przetracili miliardy
Super Biznes SE Google News
  • W latach 1970-1980 zarejestrowano około 3,7 tys. przestępstw niegospodarności, które przyniosły straty rzędu 957 mln złotych
  • W niedokończonych inwestycjach "pogrzebano" około biliona ówczesnych złotych
  • Kontrole z 1980 roku ujawniły niezagospodarowane maszyny o wartości prawie 4 miliardów złotych
  • Zamiast planowanych zysków, PGR-y w 1979 roku poniosły straty 177,2 mln złotych
  • Ponad 50 proc. sprawców niegospodarności w latach 70. XX w. zajmowało kierownicze stanowiska

Fundament katastrofy

Źródła tego marnotrawstwa sięgały samych podstaw systemu komunistycznego. Gospodarka nakazowo-rozdzielcza, w której wszystkie decyzje podejmowały władze partyjno-państwowe, była z gruntu wadliwa. Co gorsza, na kluczowych stanowiskach nie zasiadali kompetentni ekonomiści, lecz działacze partyjni wyznaczani głównie ze względu na przynależność polityczną i ideologię.

Do tego dochodziła społeczna frustracja. Obywatele PRL, zmęczeni szarzyzną dnia codziennego, słabymi płacami i brakiem szacunku w miejscu pracy, nie mieli motywacji do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Powszechne stało się notoryczne pijaństwo, które w ostatnich dwóch dekadach PRL osiągnęło kolosalne rozmiary, dodatkowo pogłębiając zjawisko marnotrawstwa.

Absurdy lat pięćdziesiątych

Przykłady marnotrawstwa z pierwszych dekad PRL przyprawiają o zawrót głowy. W 1953 roku na linii kolejowej Warszawa-Radzymin przez długi czas leżały niezabezpieczone setki metrów bieżących szyn i tysiące złączy. W Warszawie na Grochowie przez wiele miesięcy pod gołym niebem składowano rury żeliwne, całkowicie niezabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Na jednej z warszawskich budów zmarnowano 54 tysiące sztuk cegieł tylko przez złe składowanie. Obowiązującą dewizą była "plan za wszelką cenę", co oznaczało beztroskie szafowanie funduszami państwowymi. Paradoksalnie, żaden z planów władz – poza pierwszym, trzyletnim planem odbudowy po wojnie – nie został pomyślnie zrealizowany.

Era Gierka: marnotrawstwo na gigantyczną skalę

Lata siedemdziesiąte, okres rządów Edwarda Gierka, przyniosły marnotrawstwo na niespotykaną dotąd skalę. W Elektrowni w Turowie zakupiono generator z Czechosłowacji za ponad 20 milionów złotych... dwa lata przed planowanym rozpoczęciem budowy siłowni. Pieńskie Huty Szkła wyeksportowały do RFN 22 tysiące wadliwych kloszy do lamp, które zostały zwrócone i złomowane.

Szczególnie dramatyczna była sytuacja w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego w Jaworznie, gdzie w wyniku bezmyślnych decyzji zmarnotrawiono tyle środków, że za zaprzepaszczone pieniądze można było wybudować 650 budynków mieszkalnych.

Polecany artykuł:

Motoryzacyjne cuda PRL-u: QUIZ o Fiacie 125p. Zdobędziesz maksa?

Katastrofa w handlu zagranicznym

Handel zagraniczny również stał się areną gigantycznego marnotrawstwa. Dyrektor Centrali Importowo-Eksportowej "Minex" zawierał kontrakty eksportowe cementu wyłącznie z jedną firmą, co przyniosło straty około miliona dolarów USA. Szwedzkiej firmie "Höliströma" wypłacono odszkodowanie w wysokości 126,7 miliona złotych z tytułu niewywiązania się z kontraktu przez "Budimex" i "Stalbud".

Przyczyną zawierania tak nieodpowiedzialnych transakcji było powierzanie negocjacji osobom niekompetentnym. W niektórych przypadkach stwierdzono, że przedstawiciele strony polskiej przyjmowali łapówki podczas służbowych wyjazdów zagranicznych, na które delegowano grupy o zbędnie dużej liczbie osób.

Rolnictwo: milionowe straty

Sektor rolniczy nie pozostawał w tyle. W 1979 roku kontrole objęły 37 państwowych gospodarstw rolnych, 35 spółdzielni kółek rolniczych i 28 rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zamiast planowanego zysku w wysokości 762,9 miliona złotych, PGR-y poniosły straty rzędu 177,2 miliona złotych.

W Kombinacie Rolnym w Zalewie straty sięgnęły 26,9 miliona złotych z powodu nieuzyskania planowanego przyrostu wagi żywca, 9,5 miliona złotych z tytułu nadmiernego zużycia pasz, a 4,3 miliona złotych wskutek ubojów z konieczności 1,7 tysiąca zwierząt. W Kombinacie w Lubaczowie w latach 1977-1978 zakopano ze skórami 561 sztuk owiec, 238 sztuk bydła i 1,6 tysiąca sztuk trzody chlewnej.

Przemysłowe cmentarzyska maszyn

Szczególnie bolesnym przejawem marnotrawstwa było gromadzenie niewykorzystanych maszyn i urządzeń. W 1980 roku kontrole w 27 jednostkach gospodarki uspołecznionej ujawniły niezagospodarowane maszyny o łącznej wartości prawie 4 miliardów złotych. Część z nich, o wartości około 104 milionów złotych, okazała się całkowicie zbędna.

W Hucie "Pokój" w Rudzie Śląskiej nie zagospodarowano maszyn o wartości 49,2 miliona złotych. Dwa elektrofiltry wartości 4 milionów złotych leżały bezużytecznie przez 10 lat i w rezultacie skorodowały. W Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu magazynowano maszyny i urządzenia o wartości około 100 milionów złotych, przy czym termin gwarancji producentów już minął.

Bilans katastrofy

W latach 1970-1980 zarejestrowano około 3,7 tysiąca przestępstw niegospodarności, w następstwie których gospodarka poniosła straty rzędu 957 milionów złotych. Co szczególnie bulwersujące, w sporej części sprawcami byli ludzie zajmujący kierownicze stanowiska – w latach 1970-1977 ponad 50% oskarżonych o niegospodarność pełniło funkcje kierownicze.

Największym problemem dla władz stał się fakt, że w niedokończonych inwestycjach "pogrzebano" około biliona ówczesnych złotych. Średni okres realizacji inwestycji wydłużył się z 35 miesięcy w 1980 roku do 51,4 miesiąca w 1986 roku.

Nieskuteczna walka z problemem

Władze komunistyczne już od pierwszych lat powojennych bezskutecznie próbowały zaradzić szerzącemu się marnotrawstwu. Mimo licznych kampanii prasowych, zebrań na szczeblu centralnym i lokalnym oraz powołania specjalnych komisji kontrolno-rewizyjnych, zjawiska nie udało się opanować. Wnioski z zebrań pozostawały jedynie "sformułowaniami funkcjonującymi tylko na papierze".

Marnotrawstwo w PRL było nie tylko skutkiem wadliwego systemu gospodarczego, ale też swoistym symbolem całej epoki – czasów, gdy ideologia zastąpiła racjonalność ekonomiczną, a partyjne koterie zdecydowały o losach całych pokoleń Polaków.

Artykuł powstał w oparciu o badania historyczne i dokumenty archiwalne. Podstawą są m.in. materiały z:

  1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie - dokumenty KC PZPR i Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej
  2. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - raporty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i MSW
  3. Archiwów wojewódzkich - sprawozdania z kontroli zakładów i przedsiębiorstw
  4. Prokuratury Generalnej PRL - oficjalne dane o przestępstwach gospodarczych
  5. Artykułu naukowego prof. Mirosława Romańskiego z Politechniki Rzeszowskiej pt. "Marnotrawstwo w PRL: studia nad gospodarką państwową"
Ta afera wstrząsnęła całą Polską. Śmierć za mięso w PRL-u
POSŁUCHAJ, jakie są wspomnienia Siedlczan o czasach PRL-u w mieście:
Mediateka.pl
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUPER HISTORIA Z SUPER EXPRESSEM
HISTORIA PRL
PRL