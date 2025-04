Wjazd do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania, podstawowe zmiany w zasadach wjazdu dla poszczególnych krajów, które nie są wykluczone z systemu wizowego. Od 2 kwietnia obywatele Polski objęci ruchem bezwizowym muszą posiadać elektroniczną autoryzację podróży (Electronic Travel Authorisation - ETA). Co to jest i ile kosztuje? ETA to certyfikat elektroniczny, który uprawnia do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Jest on ważny przez dwa lata. Koszt powstania ETA wynosi 10 funtów. Jednak uwaga! Od 9 kwietnia opłata ta występuje do 16 funtów. Warto złożyć wniosek wcześniej, aby wcześniej dostać dokument.

ETA jest wymagana od wszystkich podróżujących do Wielkiej Brytanii, którzy są obywatelami zwolnionymi z obowiązku wizowego (w tym Polski), podróżują w celach turystycznych lub odwiedzin bliskich czy znajomych, mają nieregulowany statusu migracyjny w Wielkiej Brytanii (np. status osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony). Dotyczy także osób małoletnich.

Są jednak wyjątki od reguły. Kto nie musi mieć ETA? Zwolnione z takiego obowiązku są osoby mające podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie, które legitymują się brytyjskim paszportem, rezydenci Republiki Irlandii.

Jak złożyć wnioski o ETA

Wnioski o ETA składa się wyłącznie online, za pośrednictwem aplikacji UK ETA App dostępnej na smartfonie lub na stronie rządowej. Proces jest prosty i użytkowy, ale wymaga posiadania ważnego paszportu i kart dodatkowych lub debetowych do uiszczenia opłat. Strona brytyjska zaleca złożenie wniosku z wyprzedzeniem, najlepiej na trzy dni przed planowaną podróżą. Aby skorzystać z pomocy i uzyskać dostęp do pomocy.

W przypadku osób, które nie mogą złożyć wniosku samodzielnie (np. dzieci lub wykluczone cyfrowo), strona brytyjska dopuszcza możliwość złożenia wniosku przez osobę trzecią.

