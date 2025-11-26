Wolna Wigilia 2025: Twój przepis na 18 dni urlopu

Grudzień 2025 roku przyniesie rewolucję w kalendarzach Polaków, otwierając drzwi do niemal trzytygodniowego urlopu. Nowa ustawa ustanawiająca Wigilię dniem wolnym to szansa na wyjątkowy odpoczynek przy minimalnym wykorzystaniu urlopu. Jednak ten prezent dla pracowników to dla firm początek logistycznego i finansowego maratonu.

Kalendarzowy majstersztyk. Jak wolna Wigilia 2025 otwiera furtkę do rekordowego urlopu?

Grudzień 2025 roku przyniesie pracownikom w Polsce miłą niespodziankę. Dzięki ustawie z 6 grudnia 2024 roku, Wigilia po raz pierwszy zyskuje status dnia ustawowo wolnego od pracy. Oznacza to, że łączna liczba takich dni w 2025 roku wzrośnie do czternastu. W praktyce, grudzień będzie składał się z 20 dni roboczych i aż 11 dni wolnych, na które złożą się cztery weekendy oraz trzy święta. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze, oznacza to 160 godzin do przepracowania. Ta z pozoru niewielka zmiana w kalendarzu stanowi jednak konkretne wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą dostosować harmonogramy i plany produkcyjne do nowej rzeczywistości.

Nowy układ kalendarza to także świetna wiadomość dla tych, którzy marzą o dłuższym zimowym odpoczynku. W 2025 roku Wigilia przypada w środę, a kolejne dwa dni świąt to czwartek i piątek. Wraz z weekendem tworzy to naturalną, pięciodniową przerwę od 24 do 28 grudnia, bez konieczności brania ani jednego dnia urlopu. Jeśli jednak zdecydujemy się na urlop w poniedziałek i wtorek, 22 i 23 grudnia, możemy zyskać aż dziewięć dni wolnego, od 20 do 28 grudnia, poświęcając zaledwie dwa dni z naszej puli urlopowej. Najbardziej ambitni mogą zaplanować aż osiemnaście dni nieprzerwanej laby, wykorzystując siedem dni urlopu (22-23 grudnia, 29-31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia 2026), by cieszyć się wolnym od 20 grudnia aż do 6 stycznia.

Biznes pod presją. Jak wolna Wigilia, Gen Z i podatki komplikują finisz roku?

Choć pracownicy z pewnością docenią dodatkowy dzień wolny, dla wielu firm oznacza to konieczność zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Szczególnie dotyczy to branż, które nie mogą pozwolić sobie na przerwę, takich jak transport, gastronomia, hotelarstwo czy służby medyczne i ratownicze. Zgodnie z prawem, każda osoba pracująca 24 grudnia musi w zamian otrzymać inny dzień wolny jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym. Dla pracodawcy oznacza to konieczność przeorganizowania grafików i potencjalnie wyższe koszty operacyjne. Problemem, z którym menedżerowie mierzą się co roku, jest także spadek produktywności. Badania pokazują, że w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Boże Narodzenie efektywność nawet 60% załogi spada, a myśli wielu pracowników krążą wokół świątecznych przygotowań już od połowy listopada.

W handlu i finansach tegoroczny grudzień zapowiada się jako miesiąc pełen sprzeczności. Z jednej strony, analitycy z amerykańskiej National Retail Federation prognozują rekordowy wzrost sprzedaży świątecznej, która ma być wyższa o 3,7-4,2% niż w 2024 roku i po raz pierwszy w historii przekroczyć bilion dolarów. Z drugiej strony, raport firmy doradczej Deloitte przynosi bardziej stonowane wieści. Wskazuje on na pierwszy od 2020 roku spadek wydatków w gorącym okresie wyprzedaży Black Friday-Cyber Monday o 4%, a także na wyraźne zaciśnięcie pasa przez pokolenie Z, które planuje ograniczyć swoje świąteczne budżety aż o 23%. To sygnał dla firm, że strategie marketingowe muszą być elastyczne i coraz mocniej skoncentrowane na internecie, gdzie Cyber Monday ma wyraźnie zdominować tradycyjny Czarny Piątek. W tym samym czasie przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć o twardych realiach księgowości, ponieważ do 15 grudnia upływa termin zapłaty zaliczki na podatek CIT, co dodatkowo komplikuje finansowe planowanie na finiszu roku.

