W listopadzie 2025 roku na miesięczną inflację najbardziej wpłynął wzrost cen transportu (+1,1%) i żywności (+0,1%), podnosząc wskaźnik o łącznie 0,13 p. proc.

Spadki cen rekreacji, kultury, odzieży i obuwia częściowo zrównoważyły wzrosty, obniżając miesięczny wskaźnik inflacji o łącznie 0,07 p. proc.

W ujęciu rocznym (listopad 2025 vs. listopad 2024) największy wzrost cen odnotowano w kategoriach takich jak mieszkanie (+2,9%), żywność (+2,3%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+7,1%).

Mimo ogólnych wzrostów, w perspektywie rocznej ceny transportu (-2,3%) oraz odzieży i obuwia (-2,1%) spadły, choć ich wpływ na ogólny wskaźnik inflacji był mniejszy niż wzrosty w innych sektorach.

Analiza inflacji w listopadzie 2025 roku

W listopadzie 2025 roku, jak wynika z najnowszych danych, na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem największy wpływ miały zmiany cen w dwóch kluczowych obszarach: transporcie i żywności. Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie wpłynęło na te zmiany i jak kształtuje się inflacja w porównaniu z poprzednim rokiem.

Drożyzna w sklepach w Polsce. Wzrost cen w porównaniu z miesiącem poprzednim roku w zakresie transportu o 1,1% miał znaczący wpływ na ogólny wskaźnik inflacji, podwyższając go o 0,11 p. proc. Podobnie, wzrost cen żywności o 0,1% przyczynił się do podwyższenia wskaźnika o 0,02 p. proc. Te dwie kategorie miały zatem kluczowy udział w kształtowaniu się inflacji w listopadzie 2025 roku.

Nie wszystkie kategorie cenowe rosły. Spadek cen w zakresie rekreacji i kultury o 0,6% oraz odzieży i obuwia o 0,5% obniżył wskaźnik inflacji odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,02 p. proc. Te spadki cenowe częściowo zrównoważyły wzrosty w innych sektorach.

Porównanie cen z analogicznym miesiącem poprzedniego roku

Analizując dane w ujęciu rocznym, widać wyraźne różnice w dynamice cen. W porównaniu z listopadem poprzedniego roku, wyższe ceny w wielu obszarach wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem. Szczególnie istotne były wzrosty cen w następujących kategoriach:

Mieszkanie: wzrost o 2,9%, wpływ na wskaźnik ogółem: 0,72 p. proc.

Żywność: wzrost o 2,3%, wpływ na wskaźnik ogółem: 0,55 p. proc.

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: wzrost o 7,1%, wpływ na wskaźnik ogółem: 0,37 p. proc.

Restauracje i hotele: wzrost o 5,5%, wpływ na wskaźnik ogółem: 0,31 p. proc.

Zdrowie: wzrost o 5,0%, wpływ na wskaźnik ogółem: 0,29 p. proc.

Spadek cen transportu oraz odzieży i obuwia w ujęciu rocznym. W porównaniu z rokiem poprzednim, spadki cen odnotowano w transporcie (o 2,3%, obniżenie wskaźnika o 0,25 p. proc.) oraz w odzieży i obuwiu (o 2,1%, obniżenie wskaźnika o 0,08 p. proc.). Te spadki cenowe miały jednak mniejszy wpływ na ogólny wskaźnik inflacji niż wzrosty w innych kategoriach.

Podsumowując, listopad 2025 roku przyniósł złożony obraz zmian cen, z wyraźnym wpływem wzrostu cen transportu i żywności, ale także ze spadkami w innych kategoriach. Analiza roczna pokazuje, że niektóre obszary, takie jak mieszkanie, żywność, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, restauracje i hotele oraz zdrowie, znacząco podrożały, podczas gdy transport oraz odzież i obuwie stały się relatywnie tańsze.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025