Gminy używają dronów i zdjęć satelitarnych do weryfikacji zgłoszeń podatkowych właścicieli nieruchomości

Za niezgłoszone budynki można zapłacić zaległy podatek za 5 lat wstecz plus odsetki wynoszące kilkanaście procent rocznie

System wykrywa garaże, wiaty, zabudowane tarasy, rozbudowane poddasza i utwardzone powierzchnie działek

Właściciele mogą sami sprawdzić swoją działkę na geoportal.gov.pl i złożyć korektę deklaracji przed kontrolą

Jak działa system kontroli z powietrza

Nowoczesne oprogramowanie używane przez polskie gminy do kontroli z powietrza porównuje dwa rodzaje danych. Pierwsza warstwa to oficjalna mapa ewidencyjna pokazująca zgłoszone do opodatkowania obiekty. Druga to aktualna ortofotomapa - precyzyjne zdjęcie lotnicze lub satelitarne.

Algorytmy automatycznie podczas kontroli wykrywają każdą różnicę między deklaracją a stanem faktycznym. System identyfikuje dobudowane ganki, wiatrołapy, zabudowane tarasy i garaże wolnostojące. Drony z kamerami termowizyjnymi potrafią sprawdzić, czy poddasze określone jako nieużytkowe jest faktycznie ogrzewane i mieszkalne.

Technologia widzi też utwardzone powierzchnie - place wyłożone kostką brukową, baseny ogrodowe czy rozbudowane ogrody zimowe. Wszystko, co właściciel uznał za nieistotne, staje się podstawą do naliczenia zaległości.

Gdy system wykryje rozbieżności, właściciel dostaje wezwanie do złożenia wyjaśnień. Jeśli stan faktyczny różni się od deklaracji, gmina ma prawo naliczyć zaległy podatek od nieruchomości za ostatnie pięć lat. Do tego dochodzą odsetki za zwłokę.

Przykładowe wyliczenie: niezgłoszony garaż o powierzchni 30 metrów kwadratowych i zaadaptowane poddasze o powierzchni 50 metrów to różnica około 600 złotych rocznie. Za pięć lat daje to 3000 złotych należności głównej. Z odsetkami suma przekracza 4000 złotych.

Brak reakcji na wezwanie uruchamia procedurę egzekucyjną. W skrajnych przypadkach może dojść do postępowania karnoskarbowego.

Które regiony Polski objęte kontrolami dronów

Fala weryfikacji zaczęła się w gminach pod Krakowem, na Dolnym Śląsku i w pasie nadmorskim. Samorządy w tych regionach jako pierwsze odkryły ogromne rozbieżności między ewidencją a stanem faktycznym.

Metoda kontroli z powietrza pozwala sprawdzić całą gminę w jeden tydzień. Tradycyjna kontrola terenowa inspektorów wymagałaby miesięcy pracy. Obecnie technologia rozprzestrzenia się na kolejne województwa. Firmy oferujące usługi inwentaryzacji z powietrza mają kalendarz zleceń wypełniony do końca następnego roku.

Zdjęcia lotnicze służą też do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ten tak zwany podatek od deszczu dotyczy działek, na których zabetonowano lub wyłożono kostką brukową duże powierzchnie.

System z góry widzi stosunek powierzchni biologicznie czynnej do uszczelnionej. Im więcej betonu i kostki, tym wyższa opłata za usługi wodne. Stawki wynoszą od 5 groszy do jednego złotego za metr kwadratowy rocznie. Przy dużych powierzchniach utwardzonych to kilkaset złotych rocznie.

Co możesz zrobić już dziś

Sprawdź swoją nieruchomość na portalu geoportal.gov.pl. Przejdź do zakładki "Dane" i włącz warstwę "Ewidencja Gruntów i Budynków" pokazującą czerwone obrysy zarejestrowanych budynków. Znajdź swoją nieruchomość wpisując jej adres w pole wyszukiwarki. Z panelu narzędzi wybierz "Zawartość mapy", a tam warstwę "Ortofotomapa" z aktualnym zdjęciem satelitarnym.

Jeśli widzisz budynki na zdjęciu, których nie ma w czerwonych obrysach - masz problem. To samo widzi urząd gminy. Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie korekty deklaracji IN-1 dobrowolnie, zanim urząd wszcznie postępowanie.

Korygując deklarację z własnej inicjatywy, zapłacisz tylko zaległy podatek z odsetkami. Unikniesz natomiast mandatu karnego skarbowego wynoszącego nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Każdą rozbudowę domu, garaż czy większą altanę ogrodową zgłaszaj od razu do urzędu gminy. Koszt formalności jest symboliczny. Za kilka lat technologia i tak wykryje wszystkie budowle na twojej działce.

PTNW - Modzelewski