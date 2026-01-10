Ile wynoszą aktualne ceny paliw? Na razie pozostają dosyć stabilne

Stabilizacja cen paliw na stacjach w nadchodzącym tygodniu (12-18 stycznia 2026).

Prognozowane ceny: benzyna 95 - 5,64–5,75 zł/l, olej napędowy - blisko 6 zł/l.

Wahania cen ropy Brent spowodowane sytuacją w Wenezueli, Iranie i Rosji.

Amerykańskie sankcje na rosyjski sektor energetyczny jako czynnik wpływający na ceny ropy.

Stabilne ceny na stacjach paliw? Prognozy na nadchodzący tydzień

Zgodnie z przewidywaniami e-petrol.pl w dniach 12-18 stycznia, za benzynę Pb98 zapłacimy od 6,38 do 6,50 zł za litr. Popularniejsza benzyna Pb95 ma być sprzedawana średnio po 5,64–5,75 zł/l.

Analitycy prognozują, że ceny oleju napędowego (ON) utrzymają się na poziomie 5,90–6,01 zł za litr. Oznacza to, że diesel pozostanie blisko psychologicznej granicy 6 zł/l, z możliwymi niewielkimi korektami w zależności od stacji. Autogaz (LPG), znany ze stabilności cen, ma kosztować 2,63–2,70 zł/l.

Eksperci portalu e-petrol.pl zwracają uwagę na wyraźne zmiany w hurtowych cenach paliw w Polsce w porównaniu z 2 stycznia. Szczególnie dotyczy to średnich destylatów. Cena oleju napędowego (ON) spadła o 60 zł, osiągając poziom 4415 zł/m sześc., a olej opałowy potaniał o 17 zł, kosztując 3216 zł/m sześc. Zmiany w cenach benzyn są mniejsze: Pb98 potaniała minimalnie o 1 zł (4675 zł/m sześc.), a Pb95 o 23 zł (4211 zł/m sześc.).

Sytuacja na rynku ropy

Analitycy podkreślają, że początek roku obfituje w wydarzenia wpływające na zmienność na rynku ropy. Cena baryłki ropy Brent, po początkowym spadku związanym z oczekiwaniami większej podaży z Wenezueli, odbiła w górę. Inwestorzy uznali, że sytuacja w Iranie i Rosji może podbić notowania. Niepewność i zaskoczenie mogą stać się codziennością dla uczestników rynku.

Mijający tydzień na rynku naftowym charakteryzował się dużą zmiennością. W pierwszej połowie tygodnia ropa Brent taniała, osiągając w środę tegoroczne minima cenowe na poziomie 59,81 dol. za baryłkę. Przed weekendem nastąpiło jednak dynamiczne odrabianie strat, a w piątkowy poranek baryłka surowca kosztowała blisko 63 dolary.

Na wahania notowań surowca wpłynęła amerykańska interwencja w Wenezueli, w trakcie której pojmany został prezydent tego kraju Nicolas Maduro. Zapowiedzi Donalda Trumpa o szybkich dostawach od 30 do 50 mln baryłek surowca z Wenezueli do USA i docelowej kontroli nad całym sektorem naftowym tego kraju, spowodowały spadek ceny ropy Brent do poziomów niewidzianych od połowy grudnia ubiegłego roku. W drugiej połowie tygodnia kupujący odzyskali inicjatywę, a notowania surowca szybko odrobiły straty.

Odbicie cen ropy wsparły doniesienia o postępach w pracach nad nowymi amerykańskimi sankcjami wymierzonymi w rosyjski sektor energetyczny. Według republikańskiego senatora Lindsey’a Grahama, Donald Trump miał dać zielone światło dla projektu nowych przepisów, które przewidują restrykcje wobec odbiorców rosyjskiej ropy. Inwestorzy obawiają się również, że protesty społeczne w Iranie mogą negatywnie wpłynąć na stabilność dostaw surowca z tego kraju.

POLSKA POWINNA PÓJŚĆ W STRONĘ TEGO CO PROPONUJE TRUMP?