Ceny ropy spadają po słowach Donalda Trumpa! Chodzi o zasoby Wenezueli

Zapowiedź przekazania ropy naftowej z Wenezueli do USA przez Donalda Trumpa wywołała reakcję na rynkach paliw.

Ceny ropy naftowej spadają w wyniku obaw o nadpodaż i sytuacji politycznej w Wenezueli.

Analitycy oceniają przyszłość cen ropy jako pesymistyczną, mimo że Wenezuela ma niewielki udział w światowych dostawach.

Ropa naftowa tanieje po zapowiedziach Trumpa

Globalne rynki paliw odnotowały spadek cen ropy naftowej w reakcji na zapowiedzi prezydenta USA, Donalda Trumpa, dotyczące surowca pochodzącego z Wenezueli. Maklerzy informują o wyprzedaży surowca.

Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku, baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na luty kosztuje 56,36 USD, co oznacza spadek o 1,35 procent. Ropa Brent na ICE w dostawach na marzec jest wyceniana na 60,12 USD za baryłkę, notując spadek o 0,96 procent.

Reakcja rynków na działania Waszyngtonu

Wyprzedaż ropy na rynkach jest efektem działań podjętych przez Waszyngton, mających na celu zwiększenie kontroli nad przemysłem naftowym w Wenezueli. Donald Trump ogłosił, że władze Wenezueli przekażą USA od 30 do 50 milionów baryłek "objętej sankcjami ropy naftowej". Zaznaczył, że to on będzie sprawował kontrolę nad zyskami ze sprzedaży tego surowca.

- Z przyjemnością informuję, że Tymczasowe Władze Wenezueli przekażą Stanom Zjednoczonym od 30 do 50 MILIONÓW baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy naftowej – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a on, jako prezydent, będzie sprawował kontrolę nad tymi pieniędzmi, aby zapewnić ich wykorzystanie z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych. Polecił również ministrowi energii natychmiastową realizację tego planu i transport ropy statkami bezpośrednio do portów w USA.

Wenezuelskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komentarza w sprawie oświadczenia Donalda Trumpa.

USA domaga się od Wenezueli ograniczenia więzi z Rosją, Iranem i Chinami

Ilość ropy, o której wspomniał Donald Trump, może odpowiadać dwumiesięcznemu wydobyciu Wenezueli, a jej wartość rynkowa szacowana jest na około 1,8-3 miliardy USD.

USA domagają się również od władz w Caracas ograniczenia więzi z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą. Analitycy wskazują, że takie działania mogłyby oznaczać całkowitą reorganizację polityczną kraju.

Ceny ropy już w 2025 roku zanotowały silny spadek

Ceny ropy naftowej wykazują tendencję spadkową od początku nowego roku, po tym jak w 2025 roku zanotowały najsilniejszy roczny spadek od 2020 roku.

Inwestorzy obawiają się globalnej nadpodaży ropy w wyniku wzrostu jej podaży. Rynki nadal analizują skutki odsunięcia od władzy wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie i zastanawiają się, jakie konsekwencje to przyniesie dla eksportu ropy naftowej i krajowego przemysłu energetycznego w Wenezueli.

Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV, ocenił, że fundamentalne perspektywy dla cen ropy pozostają pesymistyczne, co sugeruje potencjał do dalszych spadków notowań tego surowca.

Wenezuela była kiedyś potęgą w produkcji ropy naftowej. Jednak analitycy wskazują, że w ciągu ostatnich 20 lat wydobycie surowca gwałtownie spadło i obecnie stanowi zaledwie 1 procent światowych dostaw.

Morgan Stanley szacuje, że w pierwszym kwartale cena ropy Brent wyniesie średnio 57,50 USD za baryłkę, w drugim kwartale 55 USD za baryłkę, a w trzecim kwartale 57,50 USD za baryłkę. Wcześniejsze prognozy MS zakładały cenę Brent na poziomie 60 USD za baryłkę w tych okresach.

W 2025 roku ropa Brent straciła 18 procent swojej wartości. Ostatni raz baryłka ropy Brent była wyceniana poniżej 55 USD w 2021 roku.

