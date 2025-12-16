Koniec bramek na autostradach w Chorwacji. Wchodzi nowy system opłat

Marta Kowalska
2025-12-16 12:37

Chorwacja, ulubiony kierunek wakacyjnych podróży Polaków, szykuje rewolucję na swoich autostradach. Chorwacki parlament (Sabor) przyjął ustawę, która zwiastuje koniec tradycyjnych bramek poboru opłat. Od 1 marca 2027 roku ma zacząć obowiązywać jednolity, elektroniczny system płatności, który ma raz na zawsze wyeliminować uciążliwe korki, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego.

Jak będzie działał nowy system płatności za autostrady w Chorwacji?

Głównym celem reformy jest znaczne przyspieszenie ruchu i wyeliminowanie długich kolejek. Nowy system będzie oparty na dwóch technologiach:

  • Elektroniczne Urządzenia Płatnicze (ENC/ESNC). To rozwiązanie znane już kierowcom, ale w nowej odsłonie. Będzie obowiązkowe dla pojazdów ciężkich, ale opcjonalne dla samochodów osobowych. Urządzenia ENC (Elektronička Naplata Cestarine) będą komunikować się z bramkami autostradowymi, automatycznie pobierając opłaty.
  • Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych (ALPR). Ta technologia, wykorzystująca kamery, będzie szczególnie przydatna dla turystów. System będzie skanował tablice rejestracyjne pojazdów, a opłata będzie naliczana na podstawie przejechanego odcinka.

Dla pojazdów lekkich (do 3,5 tony) system elektronicznego poboru opłat (ESNC) będzie wymagał rejestracji tablic samochodowych i powiązania ich z ważną metodą płatności (np. kartą bankową). Rejestracja w systemie będzie możliwa za pośrednictwem ogólnokrajowego portalu internetowego, aplikacji mobilnej, innych kanałów cyfrowych, a także w punktach sprzedaży operatorów autostrad lub autoryzowanych partnerów.

Koniec z wakacyjnymi korkami, ale co z karami?

Nowy system ma umożliwić swobodny przepływ pojazdów bez zatrzymywania się, nawet przy prędkościach autostradowych do 130 km/h. Znikną fizyczne punkty poboru opłat, co ma znacząco poprawić płynność ruchu i skrócić czas podróży, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Jednak kierowcy, którzy nie skorzystają z systemu i nie uiszczą opłaty, będą musieli liczyć się z wysokimi karami finansowymi, liczonymi w setkach euro. Nieopłacony przejazd będzie traktowany jako wykroczenie.

Kiedy Chorwacja wprowadzi nowy system?

Chorwacki rząd 21 listopada 2025 roku wysłał do parlamentu ostateczny projekt ustawy o poborze opłat, zakładający pełne uruchomienie nowego systemu od 1 marca 2027 roku. Prace nad montażem bramek i kamer już się rozpoczęły, między innymi na autostradzie A3. Planuje się instalację 212 bramek w sieci obsługiwanej przez Chorwackie Autostrady (Hrvatske autoceste, HAC) i koncesjonariuszy.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w szczególności w ramach Narodowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Chorwacji. Umowę na realizację projektu, o wartości prawie 80 milionów euro bez VAT, podpisała państwowa spółka Hrvatske autoceste z konsorcjum oferentów. W skład konsorcjum wchodzą dwie firmy z doświadczeniem we wdrażaniu podobnych systemów w Europie Środkowej: SkyToll (Słowacja) i TollNet (Czechy). SkyToll specjalizuje się w rozwoju, wdrażaniu i zarządzaniu elektronicznymi systemami poboru opłat, a TollNet dostarcza rozwiązania IT.

Minister transportu Oleg Butković podkreślił, że nowa ustawa tworzy po raz pierwszy jednolite ramy prawne dla elektronicznego systemu poboru opłat w całej sieci autostrad w Chorwacji.

