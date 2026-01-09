Sejm zaakceptował poprawki budżetowe Senatu. Teraz czas na decyzję prezydenta

Sejm zakończył prace nad ustawą budżetową na 2026 rok, przyjmując poprawki Senatu.

Ustawa zakłada wydatki państwa na poziomie 918,9 mld zł i deficyt nie większy niż 271,7 mld zł.

Budżet przewiduje zwiększone wydatki na obronę narodową i ochronę zdrowia.

Ustawa trafi teraz do prezydenta, który ma 7 dni na podjęcie decyzji.

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy budżetowej

Sejm RP w piątek zakończył prace nad ustawą budżetową na rok 2026, akceptując poprawki zgłoszone przez Senat. Jedną z nich jest alokacja dodatkowych środków w wysokości około 3 mln zł na program zakupu książek realizowany przez Bibliotekę Narodową. Środki te mają zostać przesunięte z budżetu Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejna istotna poprawka dotyczy przesunięcia około 5 mln zł na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. Pieniądze te mają pochodzić z budżetu między innymi Instytutu Pamięci Narodowej.

Sejm poparł również zmianę polegającą na zmniejszeniu budżetu Trybunału Konstytucyjnego o 3 mln zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie światowego zjazdu skautów, znanego jako Jamboree. Dodatkowo, środki z wydatków bieżących, które miały być przeznaczone na cyberbezpieczeństwo, zostaną przesunięte na wydatki osobowe. Ma to umożliwić zwiększenie zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie.

Kolejna zmiana, zainicjowana przez Senat i zaakceptowana przez Sejm, to przeznaczenie 10 mln zł na reorganizację urzędów morskich. Ta decyzja ma na celu usprawnienie ich funkcjonowania i dostosowanie do współczesnych wyzwań.

Budżet 2026 trafia do podpisu dla prezydenta

Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą budżetową na rok 2026 oznacza, że dokument trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent ma siedem dni na podjęcie decyzji, czy podpisać ustawę, czy też skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja prezydenta będzie kluczowa dla dalszego procesu wdrażania budżetu.

Ustawa budżetowa na rok 2026 zakłada, że łączne wydatki państwa osiągną poziom 918,9 mld zł. Deficyt budżetowy ma natomiast utrzymać się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł.

Kluczowe źródła dochodów budżetu państwa to przede wszystkim:

VAT (podatek od towarów i usług): 341,5 mld zł

341,5 mld zł Akcyza: 103,3 mld zł

103,3 mld zł CIT (podatek dochodowy od osób prawnych): 80,4 mld zł

80,4 mld zł PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych): 32 mld zł

Zgodnie z ustawą, relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wynieść 53,8 proc. Dzięki temu wskaźnik ten utrzyma się poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., określonego w ustawie o finansach publicznych. Jest to istotne dla zachowania stabilności finansowej państwa.

W budżecie na rok 2026 zaplanowano znaczne wydatki na obronę narodową, które przekroczą 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii oraz wsparcie systemu bezpieczeństwa państwa.

Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB. Rząd planuje inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz rozwój kadr medycznych, co ma poprawić jakość usług zdrowotnych.

Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, z czego 20,1 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Inwestycje te mają na celu poprawę infrastruktury transportowej i zwiększenie mobilności obywateli.

