Lidl oferuje odzież sportową Crivit w atrakcyjnych cenach, np. koszulki funkcyjne już od 16,99 zł, a bluzy i spodnie z 25% rabatem.

W asortymencie znajdziesz zarówno lekkie koszulki funkcyjne na ciepłe dni, jak i bluzy, spodnie czy kamizelki na chłodniejsze poranki i wieczory.

Wszystkie produkty Crivit dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz online na lidl.pl, co ułatwia zakupy.

Kampania "Czas na Twój ruch" promuje aktywność fizyczną jako źródło radości, a jej ambasadorką jest legenda tenisa Stefanie Graf.

Koszulki funkcyjne Crivit – lekkość i oddychalność

Na cieplejsze dni Lidl przygotował koszulki funkcyjne z długim rękawem damskie i męskie Crivit, przecenione o 50% – w cenie 19,99 zł/szt. (także online na lidl.pl). Modele wykonano z materiałów szybkoschnących, które skutecznie odprowadzają wilgoć i wspierają komfort podczas intensywnego wysiłku.

W sprzedaży pojawią się również koszulki funkcyjne z krótkim rękawem damskie i męskie Crivit w cenie 16,99 zł/szt. (także online na lidl.pl). To propozycja na pierwsze naprawdę ciepłe treningi w plenerze.

Bluzy, spodnie i legginsy Crivit na chłodniejsze dni

Na poranki i wieczory marka przygotowała warstwy wierzchnie, które sprawdzą się zarówno w drodze na siłownię, jak i podczas biegania. Męska bluza Crivit będzie dostępna w promocji 25% taniej za 29,99 zł/szt. (także online na lidl.pl), a męskie spodnie dresowe Crivit – również 25% taniej w cenie 22,49 zł/para (także online na lidl.pl).

Dla kobiet przewidziano bluzę sportową damską Crivit w cenie 29,99 zł/szt. (25% rabatu, także online na lidl.pl) oraz spodnie dresowe damskie Crivit za 22,49 zł/para (25% taniej, także online na lidl.pl). Zestawy łączą sportowy charakter z codzienną wygodą.

W kolekcji nie zabrakło także kamizelki funkcyjnej damskiej Crivit z elementami odblaskowymi i elastycznymi wstawkami, dostępnej 25 zł taniej w cenie 34,99 zł/szt. (także online na lidl.pl). Uzupełnieniem są legginsy funkcyjne damskie Crivit za 29,99 zł/para oraz szorty funkcyjne męskie Crivit w tej samej cenie.

Kampania „Czas na Twój ruch” ze Stefanie Graf

Premierze kolekcji towarzyszy międzynarodowa kampania „Czas na Twój ruch”, realizowana w ponad 30 krajach z udziałem legendy tenisa – Stefanie Graf. Była mistrzyni, zdobywczyni 22 tytułów wielkoszlemowych, podkreśla, że aktywność fizyczna powinna być źródłem radości i elementem jakości życia dostępnym dla każdego.

10

PTNW - Miłosz Bembinow