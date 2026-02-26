Polska już przegoniła Hiszpanię. Tusk wznosi okrzyk w obcym języku

Jak poinformował premier Donald Tusk Polska wyprzedziła Hiszpanię pod względem dochodu na jednego mieszkańca

W związku z tym Donald Tusk nagrał krótki filmik, w którym używa kilku hiszpańskich wyrażeń

Mimo sukcesu, Polska nadal ma niższy dochód na mieszkańca niż średnia UE oraz niektóre kraje regionu.

Donald Tusk: "Vamos"! Polska przegoniła Hiszpanię

- Hola amigos [po hiszpańsku - "cześć przyjaciele" - dop. red] Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca. Jesteśmy już w europejskiej elicie gospodarczej i wygrywamy w niej z Hiszpanami – oświadczył premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter). Powołał się przy tym na najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i pokazał kartkę z wykresem PKB per capita (czyli na jednego mieszkańca).

Z danych MFW wynika, że Polska osiągnęła imponujący wynik. „Rzeczpospolita” podała, że dochód przeciętnego Polaka, przy uwzględnieniu siły nabywczej, wynosi 58,56 tys. dolarów rocznie. Jest to więcej niż w Hiszpanii, gdzie dochód ten wynosi 58,35 tys. dolarów. Co więcej, udało nam się również prześcignąć takie kraje jak Izrael (57,9 tys. dol.) oraz Nowa Zelandia (57,48 tys. dol.).

- Vamos! - skwitował premier. To po hiszpańsku oznacza naprzód i jest używane często jako entuzjastyczny okrzyk, np. na meczach piłkarskich.

Polska wciąż na tle Europy ma jeden z najniższych dochodów na miaeszkanca w Europie

Mimo tego sukcesu, jak zauważa dziennik, Polska wciąż pozostaje w tyle za 15 krajami Unii Europejskiej pod względem dochodu na mieszkańca. Średnia dochodów na mieszkańca we Wspólnocie wynosi 66,8 tys. dolarów i jest wyższa niż w Polsce. Według danych MFW, wyższy dochód na osobę odnotowano również na Litwie (59,9 tys. dol.), w Słowenii (59,9 tys. dol.) oraz w Czechach (62,3 tys. dol.).

Czy gospodarka zawsze musi się rozwijać? Martin Dahl