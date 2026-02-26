Tygodnik „Wprost” poinformował o postawieniu spółki MLE Brand, współwłasności Katarzyny Tusk-Cudnej, w stan likwidacji z powodu braku przychodów.

Katarzyna Tusk-Cudna zaprzecza zamknięciu biznesu, twierdząc, że marka MLE od lat funkcjonuje pod inną spółką.

Przedsiębiorczyni ironicznie odniosła się do doniesień, wskazując, że jest zaskoczona informacją o zamknięciu firmy, którą sama prowadzi.

Przed MLE Brand istniała spółka MLE (założona w 2015 r.), która odniosła sukces finansowy, a obecnie kolekcje Tusk-Cudnej są sprzedawane w ramach spółki cywilnej.

Firma Kasi Tusk w likwidacji?

Tygodnik „Wprost” poinformował, że na mocy uchwały nr 1/01/2026 z 29 stycznia 2026 r. spółka MLE Brand została postawiona w stan likwidacji. Firma była współwłasnością Katarzyny Tusk-Cudnej, która posiadała 50 proc. udziałów, oraz jej wieloletniej partnerki biznesowej Joanny Wiktorowskiej.

Z przekazanych informacji wynikało, że funkcję likwidatorki pełni właśnie Wiktorowska. Spółka, zarejestrowana 29 marca 2023 r., działała w obszarze handlu detalicznego i produkcji odzieży. Według tygodnika nie wykazała przychodów ani zysków w latach 2023–2024, co oznacza, że nie funkcjonowała nawet trzech lat.

Katarzyna Tusk-Cudna odpowiada na artykuł

Do sprawy publicznie odniosła się sama zainteresowana. W komentarzach zamieszczonych w mediach społecznościowych zakwestionowała przekaz o zamknięciu biznesu.

„Niestety autor artykułu doskonale zdaje sobie sprawę, że MLE od wielu lat funkcjonuje pod inną spółką, ale fajnie jest dowalić córce premiera i zrobić klikalny tytuł za jednym razem. To, że wiąże się to z poważnymi problemami wizerunkowymi polskiej firmy, która nigdy nie miała nic wspólnego z polityką, już tego pana nie obchodziło” — napisała Katarzyna Tusk-Cudna.

Influencerka i przedsiębiorczyni opublikowała również relację na Instagramie, w której ironicznie odniosła się do medialnych doniesień:

„Gdy podczas zamawiania przędzy na 2027 r. dowiadujesz się z internetu, że MLE się zamyka i w pierwsze chwili jesteś w takim szoku, że chcesz wysłać słowa wsparcia właścicielce, ale potem przypominasz sobie, że to Ty”.

Biznes córki Donalda Tuska – początki i rozwój

Zanim powstała MLE Brand, córka premiera była współwłaścicielką spółki MLE, uruchomionej w 2015 r. i powiązanej z blogiem Make Life Easier. Firma sprzedawała autorskie kolekcje odzieżowe sygnowane nazwiskiem Tusk-Cudnej.

Już w pierwszym roku działalności osiągnęła blisko 0,5 mln zł przychodów, a w kolejnym roku wynik ten został potrojony. Po dwóch latach Katarzyna Tusk-Cudna zrezygnowała z udziałów w tej spółce. Obecnie sprzedaż jej kolekcji odbywa się w ramach spółki cywilnej.

