Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, przyjęta jednogłośnie przez Senat, ma uprościć procedury i zwiększyć ochronę spadkobierców.

Obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero z chwilą uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, a nie w momencie śmierci spadkodawcy.

Wprowadzono możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia spadku, co uchroni spadkobierców przed utratą zwolnienia z podatku z powodu niezawinionego opóźnienia.

Nowe przepisy, które wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia, dają podatnikom większe prawa i możliwość wzruszenia niekorzystnych decyzji organów podatkowych.

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, która ma na celu uproszczenie procedur i zwiększenie ochrony praw spadkobierców. Za ustawą zagłosowało 91 senatorów. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Co dokładnie się zmienia?

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, terminów zgłoszeń oraz możliwości ich przywrócenia.

Nowy moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w momencie uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku. Oznacza to, że decydująca jest chwila uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a brak oświadczenia w tym terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku. W efekcie, osoba nieświadoma otrzymania spadku, która nie złoży oświadczenia w terminie, może nieświadomie nabyć spadek i podlegać obowiązkowi podatkowemu.

Co więcej, spadkobierca musi uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby móc występować przed organami skarbowymi. Bez tych dokumentów nie może być stroną postępowania podatkowego. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie tych problemów.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia nabycia spadku

Nowelizacja wprowadza możliwość przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych oraz terminu do zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne, ponieważ członkowie najbliższej rodziny są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obecnie termin ten nie podlega przywróceniu w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, a niezłożenie zgłoszenia w terminie skutkuje utratą zwolnienia i opodatkowaniem nabytego spadku czy darowizny. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niezgłoszenia przez nabywcę nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Większe prawa dla podatników

Zgodnie z uchwaloną ustawą, terminy będą mogły być przywracane na wniosek podatnika, jeżeli uprawdopodobni on, że niezachowanie pierwotnego terminu nastąpiło bez jego winy. To znacząca zmiana, która daje większą ochronę prawną spadkobiercom.

Ustawa przewiduje również możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego, jeśli odmówi on podatnikowi przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia, a w wyniku wniesienia przez podatnika do sądu administracyjnego skargi na takie postanowienie, termin ten zostanie przywrócony. W takim przypadku możliwe będzie uchylenie decyzji odmownej organu podatkowego i umorzenie postępowania podatkowego.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że spadkobiercy wkrótce będą mogli korzystać z nowych, korzystniejszych regulacji.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki