Abonament RTV należy opłacić do 23 stycznia, ponieważ 25. wypada w niedzielę, aby uniknąć automatycznych potrąceń, np. z emerytury.

Obowiązek płacenia abonamentu dotyczy posiadaczy każdego sprzętu zdolnego do odbioru sygnału, niezależnie od tego, czy z niego korzystają, a stawki wzrosną do 9,50 zł (radio) i 30,50 zł (TV) miesięcznie.

Za brak opłaty grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki (do 915 zł), a zaległości mogą być egzekwowane m.in. z emerytury przez urząd skarbowy.

Z opłat zwolnione są m.in. osoby po 75. roku życia, z I grupą inwalidztwa, niewidome, głuche, bezrobotni oraz niektórzy emeryci.

Abonament RTV 2026: dlaczego liczy się 23 stycznia

Opłata abonamentowa powinna wpływać do 25. dnia każdego miesiąca. W styczniu 2026 ten dzień wypada jednak w niedzielę, dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest przelew do 23 stycznia – to ostatni dzień roboczy przed terminem. Dla wielu seniorów może to być kluczowe, bo zaległości bywają ściągane automatycznie, również z wypłacanego świadczenia.

Kto musi płacić abonament RTV

Obowiązek opłacania abonamentu wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Co istotne, opłata nie zależy od tego, czy ktoś ogląda telewizję lub słucha radia. Wystarczy samo posiadanie sprzętu umożliwiającego odbiór sygnału – np. telewizora, radia, zestawu audio, a nawet radia w samochodzie. Odbiornik należy zarejestrować w Poczcie Polskiej (stacjonarnie lub online).

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku i jakie są zniżki

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują wyższe stawki: 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Można zapłacić z góry i skorzystać z rabatów: 3% (2 miesiące), 4% (3 miesiące), 5% (6 miesięcy) lub 10% przy opłacie za cały rok.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV 2026

Za unikanie abonamentu grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. W praktyce oznacza to 285 zł za samo radio albo 915 zł za radio i telewizor. Po otrzymaniu wezwania jest tylko 7 dni na zapłatę lub przedstawienie dokumentów uprawniających do zwolnienia. Brak reakcji może skończyć się przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego.

Czy urząd skarbowy może potrącić emeryturę za abonament RTV

Jeśli dług nie zostanie uregulowany, urząd skarbowy może prowadzić egzekucję m.in. z emerytury, renty, wynagrodzenia, środków na rachunku bankowym czy nadpłaty podatku. Podstawą jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską. W przypadku świadczeń obowiązują limity potrąceń i kwoty wolne, ale procedura może ruszyć bez zgody dłużnika.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV

Z opłat nie muszą rozliczać się m.in.: seniorzy po ukończeniu 75 lat, osoby z I grupą inwalidztwa, całkowicie niezdolne do pracy, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niewidome (do 15% ostrości wzroku), całkowicie głuche, bezrobotni oraz część emerytów po 60. roku życia, jeśli świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

