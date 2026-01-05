Bon senioralny zapewni nawet 2150 zł miesięcznie na opłacenie usług opiekuńczych w domu seniora

Wnioski w 2026 roku można składać tylko od 1 do 30 września – zaledwie jeden miesiąc na załatwienie formalności

Wsparcie otrzymają seniorzy 75+ spełniający kryteria dochodowe oraz ich rodziny niemogące sprawować opieki z powodu pracy

Do wniosku trzeba dołączyć szczegółowy kwestionariusz oceniający samodzielność seniora w życiu codziennym

Bon senioralny 2026 – kto może złożyć wniosek

Wsparcie w ramach bonu senioralnego będzie przysługiwać osobom, które ukończyły 75 lat. Wniosek może złożyć małżonek seniora lub jego dzieci, które nie mogą sprawować opieki z powodu wykonywania pracy zawodowej. To kluczowy warunek – pomoc jest skierowana do rodzin aktywnych zawodowo.

Oprócz wieku liczy się sytuacja materialna. Dochody seniora nie mogą przekraczać 3410 zł miesięcznie. Najbliższa rodzina musi zarabiać minimum 3500 zł (gospodarstwo jednoosobowe) lub maksymalnie 6700 zł dla singla albo 10 000 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Ile wynosi bon senioralny i na co go można przeznaczyć

Maksymalna wartość bonu senioralnego to 2150 zł miesięcznie. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do seniora ani jego rodziny. Państwo opłaca z nich usługi opiekuńcze świadczone przez certyfikowanych opiekunów.

Minimalna liczba godzin opieki w ramach programu to 5 godzin miesięcznie. Maksymalnie senior może otrzymać 50 godzin wsparcia w miesiącu. Zakres pomocy zależy od wyników kwestionariusza oceniającego samodzielność podopiecznego.

Opiekę mogą sprawować tylko osoby przeszkolone i posiadające specjalny certyfikat ważny przez 10 lat.

Wniosek o bon senioralny – tylko miesiąc na złożenie w 2026 roku

Projekt rządowy przewiduje bardzo krótki okres składania wniosków w tym roku. W 2026 wnioski o bon senioralny będzie można składać tylko od 1 do 30 września. To zaledwie jeden miesiąc na załatwienie wszystkich formalności.

W kolejnych latach terminy będą dłuższe. W 2027 i 2028 roku wnioski przyjmowane będą od 1 lutego do 31 marca. Dokumenty należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania seniora.

Uwaga – to nie są jeszcze ostateczne terminy. W trakcie prac legislacyjnych projekt może ulec zmianie.

Jak wygląda wniosek o bon senioralny – wzór dokumentu

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego ma przejrzystą, prostą strukturę. Dokument zawiera podstawowe dane:

Dane wnioskodawcy (osoby składającej wniosek) oraz dane seniora, którego dotyczy pomoc. W formularzu trzeba podać pełne imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Kolejna część dotyczy informacji o sytuacji materialnej – zarówno seniora, jak i członków rodziny. Należy wykazać wysokość dochodów za ostatnie trzy miesiące.

Wniosek wymaga również wskazania przyczyny, dla której rodzina nie może sprawować bezpośredniej opieki nad seniorem. Najczęściej będzie to wykonywanie pracy zawodowej.

Kwestionariusz seniora – szczegółowa ocena samodzielności

Integralną częścią wniosku jest obszerny kwestionariusz składający się z ponad 30 pytań. Ocenia on poziom samodzielności seniora w różnych obszarach życia codziennego.

Pytania dotyczą mobilności – czy senior samodzielnie wstaje z łóżka, porusza się po mieszkaniu, wychodzi z domu. Sprawdzana jest zdolność do wykonywania czynności higienicznych, ubierania się, korzystania z toalety.

Kwestionariusz bada też samodzielność w przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu i załatwianiu spraw urzędowych. Osobna część dotyczy funkcji poznawczych – pamięci, koncentracji, trudności w komunikacji.

Na podstawie odpowiedzi zostanie określony poziom wsparcia potrzebny seniorowi. Im więcej obszarów wymaga pomocy, tym więcej godzin opieki może zostać przyznanych.

Bon senioralny bez limitu czasowego

Bon senioralny będzie przyznawany bezterminowo. Oznacza to, że po spełnieniu warunków i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wsparcie będzie kontynuowane bez konieczności cyklicznego składania dokumentów.

Realizacja bonu może zostać wstrzymana tylko w określonych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy senior trafi do domu pomocy społecznej lub innej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Zmiana sytuacji dochodowej seniora lub jego rodziny również może wpłynąć na dalsze otrzymywanie wsparcia.

Ile kosztuje program bonu senioralnego

Rząd przedstawił szacunkowe koszty wprowadzenia bonu senioralnego. W 2026 roku wydatki mają wynieść prawie 500 mln zł. To stosunkowo niewiele, ponieważ program ruszy dopiero we wrześniu.

W 2027 roku koszt wzrośnie do prawie 3 mld zł, a w 2028 roku do 4 mld zł. W perspektywie dziesięciu lat państwo planuje przeznaczyć na bon senioralny łącznie 60 mld zł.

Tak wysokie nakłady wynikają z rosnącej liczby osób w wieku 75+. Według prognoz demograficznych grupa ta będzie systematycznie powiększać się w najbliższych latach.

Kamień milowy w Krajowym Programie Odbudowy

Wprowadzenie bonu senioralnego to jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Programie Odbudowy. Pierwotnie reforma miała wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Prace nad projektem trwają już od dwóch lat. Ustawa nie została jednak jeszcze przyjęta przez rząd. W ostatnich tygodniach prace legislacyjne wyraźnie przyspieszyły.

Za wdrożenie programu odpowiada Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd deklaruje, że bon senioralny ruszy jeszcze w tym roku mimo opóźnień.

