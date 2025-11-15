Bon senioralny, startujący od 2026 roku, to odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i ma odciążyć rodziny, zapewniając profesjonalną opiekę seniorom w ich domach.

Początkowo dostępny dla osób powyżej 80. roku życia (od 2029 roku 75. roku życia) z dochodem do 3410 zł, z wykluczeniem korzystających z innych form wsparcia państwowego.

Wysokość bonu (od 172 do 2150 zł) zależy od wieku seniora i oceny jego potrzeb w zakresie codziennych czynności, przekładając się na konkretne godziny opieki.

Wniosek o bon składa najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, wnuki), spełniająca określone kryteria dochodowe i zatrudnienia, a usługi realizują certyfikowani opiekunowie.

Dlaczego bon senioralny jest tak ważny?

Polska starzeje się w szybkim tempie. Według danych GUS osoby powyżej 80. roku życia stanowią już ponad milion mieszkańców naszego kraju, a prognozy wskazują, że w 2030 roku liczba ta znacząco wzrośnie. Jednocześnie coraz więcej rodzin zmaga się z problemem łączenia pracy zawodowej z opieką nad starszymi rodzicami czy dziadkami. Bon senioralny to odpowiedź na te wyzwania – ma złagodzić presję na opiekunów rodzinnych i zapewnić profesjonalną pomoc tym seniorom, którzy chcą jak najdłużej pozostać w swoim domu, zachowując samodzielność i godność.

Kto otrzyma bon senioralny?

Bon senioralny od 1 stycznia 2026 roku będą mogli otrzymać seniorzy, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki:

ukończyli 80. rok życia (w latach 2026-2028), a od 2029 roku – 75. rok życia

mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego

posiadają małżonka lub co najmniej jednego zstępnego (dzieci, wnuki)

ich średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza kwoty 3410 złotych

Dlaczego najpierw 80 lat, a nie 75?

Ministerstwo tłumaczy to potrzebą przygotowania gmin do realizacji nowego programu. Budowa odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów i systemu obsługi wymaga czasu. Dlatego przez pierwsze trzy lata (2026-2028) bon przysługiwać będzie wyłącznie osobom po 80. roku życia. Od 2029 roku próg wiekowy zostanie obniżony do 75 lat, zgodnie z pierwotnym założeniem projektu. Kryterium dochodowe będzie corocznie waloryzowane.

Dlaczego różne kwoty? System oceny potrzeb

Wysokość bonu nie jest stała – zależy od dwóch czynników: wieku seniora oraz poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Potrzeby te są oceniane w skali punktowej od 11 do 60 punktów. Im wyższy wynik, tym więcej godzin opieki przysługuje.

Co to oznacza w praktyce?

Każdy senior przechodzi ocenę jego samodzielności w codziennym życiu. Sprawdza się, czy potrzebuje pomocy przy czynnościach takich jak: przygotowanie posiłków, zakupy, utrzymanie higieny osobistej, poruszanie się po mieszkaniu, przyjmowanie leków czy kontakty z innymi ludźmi. Na podstawie tej oceny przyznawana jest określona liczba godzin opieki miesięcznie, a każda godzina warta jest około 43 złote.

Dla seniorów w wieku 80-84 lata:

11-20 punktów → od 4 do 10 godzin opieki → wartość 172-430 zł miesięcznie

21-35 punktów → od 11 do 19 godzin opieki → wartość 473-817 zł miesięcznie

36-50 punktów → od 20 do 29 godzin opieki → wartość 860-1247 zł miesięcznie

51-60 punktów → od 30 do 40 godzin opieki → wartość 1290-1720 zł miesięcznie

Dla seniorów od 85. roku życia:

11-20 punktów → od 4 do 12 godzin opieki → wartość 172-516 zł miesięcznie

21-35 punktów → od 13 do 24 godzin opieki → wartość 559-1032 zł miesięcznie

36-50 punktów → od 25 do 36 godzin opieki → wartość 1075-1548 zł miesięcznie

51-60 punktów → od 37 do 50 godzin opieki → wartość 1591-2150 zł miesięcznie

Uwaga! Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, a bonu nie można zamienić na gotówkę. To rzeczywiste usługi opiekuńcze, nie dodatkowy dochód.

Kto nie dostanie bonu, nawet gdy spełnia warunki?

Z programu wyłączeni są seniorzy, którzy już korzystają z innych form wsparcia finansowanego przez państwo lub samorząd. Chodzi o uniknięcie podwójnego finansowania tej samej opieki. Bon senioralny nie przysługuje osobom korzystającym z:

świadczenia wspierającego

usługi sąsiedzkiej

specjalistycznej usługi opiekuńczej w ośrodkach wsparcia

całodobowej opieki w domu pomocy społecznej (DPS)

całodobowej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym

całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

instytucjonalnej opieki dziennej

Ważny wyjątek! Jeśli któraś z wymienionych form opieki ma charakter doraźny i nie trwa dłużej niż 14 dni, bon senioralny może zostać przyznany.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku

Sam senior nie musi załatwiać formalności – to jego najbliższa rodzina składa wniosek o bon. To istotne ułatwienie, szczególnie dla osób starszych, które mogą mieć trudności z poruszaniem się czy obsługą komputera.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek składają osoby, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec seniora:

małżonek

dzieci

wnuki

Warunki dla osoby składającej wniosek:

Osoba występująca o bon dla seniora musi przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku spełniać jeden z poniższych warunków:

pracuje na etacie, w służbie publicznej lub na umowie o pracę nakładczą

prowadzi działalność gospodarczą

świadczy usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej

osiąga dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

jest pomocnikiem rolnika

przebywa na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim

Kryteria dochodowe dla składającego wniosek:

w gospodarstwie jednoosobowym – dochód między 3500 a 6700 zł miesięcznie

w gospodarstwie wieloosobowym – łączny dochód rodziny do 10 000 zł miesięcznie

Jak będzie wyglądał proces?

Wniosek będzie można złożyć przez specjalny portal internetowy lub tradycyjnie w urzędzie gminy. We wniosku należy wskazać rodzaj potrzebnej pomocy i wybrać usługodawcę z listy certyfikowanych podmiotów. Po pozytywnej weryfikacji gmina lub centrum usług społecznych potwierdzi uprawnienie i przekaże kod bonu do realizacji.

Szczecińscy seniorzy kolorowo, śpiewnie i tanecznie rozpoczęli Tydzień Inicjatyw Senioralnych

Na co można przeznaczyć bon senioralny?

Bon senioralny to nie gotówka, tylko pakiet konkretnych usług realizowanych przez certyfikowanych opiekunów. Program obejmuje cztery główne obszary wsparcia:

Codzienne potrzeby życiowe – zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych

Wsparcie zdrowotne – pomoc podczas wizyt lekarskich, przypominanie o lekach, organizacja dojazdów na rehabilitację

Opieka higieniczno-pielęgnacyjna – pomoc przy kąpieli i myciu, dbanie o higienę, wsparcie w utrzymaniu kondycji fizycznej

Kontakty społeczne – towarzyszenie seniorowi, organizacja wolnego czasu, przeciwdziałanie samotności

Realizacją usług zajmą się gminy – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prywatnymi firmami opiekuńczymi czy podmiotami ekonomii społecznej. Wszystkie podmioty muszą być certyfikowane i wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny.

Kiedy program ruszy? Harmonogram wdrożenia

1 stycznia 2026 roku – oficjalny start programu bonu senioralnego

III kwartał 2026 roku – pilotaż w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim

I kwartał 2027 roku – pełne wdrożenie w całej Polsce wraz z portalem senioralnym do składania wniosków online

Projekt ustawy trafi do Sejmu po konsultacjach społecznych w I kwartale 2026 roku. Program ma objąć około 450 tysięcy seniorów i zastąpić dotychczasowe programy: Opieka 75+, Asystent Osoby Starszej i Opieka Wytchnieniowa.

