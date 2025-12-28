Po śmierci ubezpieczonego, średnio 29 tysięcy złotych zgromadzonych na subkoncie ZUS nie przepada i może zostać odzyskane przez rodzinę, ale wymaga złożenia wniosku.

Pieniądze z ZUS i OFE mogą dziedziczyć wskazani przez zmarłego (jeśli był członkiem OFE lub urodził się po 1968 r.), a w innym przypadku wchodzą do masy spadkowej.

Połowa środków zgromadzonych na subkoncie ZUS i OFE w trakcie trwania małżeństwa automatycznie przechodzi na subkonto współmałżonka.

Aby odzyskać środki, należy złożyć wniosek w ZUS (lub OFE, jeśli zmarły był jego członkiem), a informację o OFE ZUS udziela na podstawie postanowienia o nabyciu spadku

Co dzieje się z pieniędzmi na koncie ZUS, po śmierci tych, którzy byli ubezpieczeni? Wbrew powszechnemu przekonaniu, te środki nie przepadają i mogą zostać odzyskane przez rodzinę. Problem w tym, że wypłata nie następuje z automatu i mało kto zdaje sobie sprawę z konieczności złożenia odpowiednich dokumentów. A gra jest warta świeczki. Jak wynika z wyliczeń urzędu, na subkontach zmarłych znajduje się średnio po 29 tysięcy złotych -wylicza portal. To kwoty, które mogą stanowić realne wsparcie dla bliskich w trudnym czasie.

Kto może dziedziczyć pieniądze z subkonta ZUS?

Zasady dziedziczenia środków zależą od kilku czynników. Jak wyjaśniała na łamach serwisu rynekzdrowia.pl, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS, Iwona Kowalska-Matis, prawo do dziedziczenia mają wskazani przez zmarłego, który był członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 roku. Co w sytuacji, gdy zmarły nie wskazał żadnej osoby uposażonej? Wtedy zgromadzone na subkoncie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Jak zaznacza infor.pl, szczególne regulacje dotyczą małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania małżeństwa jest automatycznie przekazywana na subkonto żyjącego współmałżonka. Pozostała część jest dzielona zgodnie z dyspozycją zmarłego lub na zasadach spadkowych. Warto pamiętać, że osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku mogą w każdej chwili wskazać lub zmienić listę osób uposażonych, a także określić ich procentowy udział w dziedziczonych środkach.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po zmarłym? Procedura krok po kroku

Według portalu, procedura odzyskiwania pieniędzy może się różnić w zależności od statusu osoby zmarłej. Jeśli osiągnęła ona wiek emerytalny, jej składki z OFE zostały już przekazane na subkonto w ZUS.

„W takich przypadkach proces podziału środków rozpoczyna się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej” – tłumaczyła rzeczniczka. W zależności od sytuacji zmarłego procedura odzyskiwania pieniędzy może się różnić, a proces podziału środków rozpoczyna się w ZUS lub OFE na wniosek osoby uprawnionej.

Jeżeli zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego i nadal był członkiem OFE, proces należy rozpocząć od złożenia wniosku właśnie w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Fundusz ma 14 dni na dokonanie podziału środków i poinformowanie ZUS o osobach, na rzecz których podzielono pieniądze. Następnie ZUS w ten sam sposób dzieli środki zapisane na subkoncie. Na podjęcie decyzji ma maksymalnie trzy miesiące. Ważne jest, że aby ZUS mógł udzielić informacji o członkostwie zmarłego w OFE, konieczne jest przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o wypłatę z ZUS. Złóż go samodzielnie

Kluczowym elementem całej procedury jest złożenie odpowiedniego wniosku. Bez niego ani ZUS, ani OFE nie rozpoczną procesu wypłaty. Formularze są dostępne na stronach internetowych oraz w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład podkreśla, że całą procedurę można przeprowadzić samodzielnie, bez angażowania zewnętrznych firm czy pośredników, którzy często pobierają za to wysokie prowizje. Jak czytamy w infor.pl, ZUS podkreśla, że aby uzyskać wypłatę z subkonta, nie trzeba korzystać z usług pośredników – wystarczy samodzielnie przyjść do urzędu i złożyć odpowiedni wniosek. To najprostszy i najtańszy sposób na odzyskanie należnych rodzinie pieniędzy.

PTNW - Modzelewski