Wizz Air zaszalał na lato! Nowe loty z Warszawy prosto nad Adriatyk

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-02-25 16:12

Wizz Air uruchamia nowe połączenie z Lotniska Chopina do Zadaru w Chorwacji, a w lipcu wystartują trasy z Radomia do Burgas i z Katowic do Comiso. Przewoźnik rozwija letnią siatkę lotów, odpowiadając na rosnący popyt na wakacyjne kierunki.

Samolot Airbus A321neo linii Wizz Air z biało-fioletowym malowaniem i napisem „wizzair.com” na kadłubie, stojący na pasie startowym lotniska. Maszyna symbolizuje nowe połączenia z Polski. Więcej o rejsach Wizz Air przeczytasz na Super Biznes.

i

Samolot Airbus A321neo linii Wizz Air z biało-fioletowym malowaniem i napisem „wizzair.com” na kadłubie, stojący na pasie startowym lotniska. Maszyna symbolizuje nowe połączenia z Polski. Więcej o rejsach Wizz Air przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • W czerwcu Wizz Air uruchamia bezpośrednie loty Warszawa–Zadar (Chorwacja) 4 razy w tygodniu.
  •  W lipcu linia doda kolejne wakacyjne trasy: Katowice–Comiso (Sycylia) i Warszawa–Radom do Burgas (Bułgaria).
  •  Wizz Air traktuje Polskę jako kluczowy rynek, przewożąc prawie 6 mln pasażerów z Lotniska Chopina w 2025 r.
  •  Przewoźnik stale rozwija swoją ofertę w Polsce, odpowiadając na popyt na przystępne cenowo podróże wakacyjne.

Wizz Air: nowe połączenie Warszawa–Zadar

W czerwcu 2026  Wizz Air zainauguruje bezpośrednie loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru nad Adriatykiem. Pierwszy rejs zaplanowano na 9 czerwca, a połączenie będzie realizowane cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Na trasie pojawią się nowoczesne maszyny Airbus A321neo.

Zadar uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych w Chorwacji. Przyciąga zabytkową starówką oraz śladami rzymskiej i weneckiej historii. Wśród najważniejszych atrakcji wymienia się m.in. kościół św. Donata, Forum Romanum oraz katedrę św. Anastazji. Miasto stanowi również dogodną bazę wypadową na pobliskie wyspy, do parków narodowych i na plaże Adriatyku.

Nowe trasy Wizz Air: Burgas i Comiso

Na tym jednak nie koniec letnich nowości. W lipcu linia uruchomi dwa kolejne kierunki z Polski. 8 lipca wystartuje połączenie z Katowice Airport do Comiso na Sycylii, a 21 lipca z lotniska Warszawa–Radom do Burgas w Bułgarii. Obie trasy będą obsługiwane dwa razy w tygodniu.

Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza i Śląska dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oraz do urokliwej Sycylii” - powiedział, cytowany w informacji prasowej Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.

Wizz Air w Polsce: skala działalności

Przewoźnik systematycznie wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. W 2025 r. z samego Lotniska Chopina wykonał ponad 26 tys. lotów, przewożąc blisko 6 mln pasażerów. W skali całego kraju realizuje 235 tras do ponad 30 krajów, operując z 12 lotnisk i dysponując flotą 43 samolotów w Polsce. Od początku działalności nad Wisłą linia obsłużyła już ponad 131 mln pasażerów.

Globalnie Wizz Air posiada flotę ponad 260 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321, z czego znaczną część stanowią wersje neo.  

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Branża transportowa w 2026 r. liczy na zyski. Jest nowy raport PKO BP
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIZZ AIR
LOTY
LOTNISKO CHOPINA