W czerwcu Wizz Air uruchamia bezpośrednie loty Warszawa–Zadar (Chorwacja) 4 razy w tygodniu.

W lipcu linia doda kolejne wakacyjne trasy: Katowice–Comiso (Sycylia) i Warszawa–Radom do Burgas (Bułgaria).

Wizz Air traktuje Polskę jako kluczowy rynek, przewożąc prawie 6 mln pasażerów z Lotniska Chopina w 2025 r.

Przewoźnik stale rozwija swoją ofertę w Polsce, odpowiadając na popyt na przystępne cenowo podróże wakacyjne.

Wizz Air: nowe połączenie Warszawa–Zadar

W czerwcu 2026 Wizz Air zainauguruje bezpośrednie loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru nad Adriatykiem. Pierwszy rejs zaplanowano na 9 czerwca, a połączenie będzie realizowane cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Na trasie pojawią się nowoczesne maszyny Airbus A321neo.

Zadar uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych w Chorwacji. Przyciąga zabytkową starówką oraz śladami rzymskiej i weneckiej historii. Wśród najważniejszych atrakcji wymienia się m.in. kościół św. Donata, Forum Romanum oraz katedrę św. Anastazji. Miasto stanowi również dogodną bazę wypadową na pobliskie wyspy, do parków narodowych i na plaże Adriatyku.

Nowe trasy Wizz Air: Burgas i Comiso

Na tym jednak nie koniec letnich nowości. W lipcu linia uruchomi dwa kolejne kierunki z Polski. 8 lipca wystartuje połączenie z Katowice Airport do Comiso na Sycylii, a 21 lipca z lotniska Warszawa–Radom do Burgas w Bułgarii. Obie trasy będą obsługiwane dwa razy w tygodniu.

„Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza i Śląska dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oraz do urokliwej Sycylii” - powiedział, cytowany w informacji prasowej Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.

Wizz Air w Polsce: skala działalności

Przewoźnik systematycznie wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. W 2025 r. z samego Lotniska Chopina wykonał ponad 26 tys. lotów, przewożąc blisko 6 mln pasażerów. W skali całego kraju realizuje 235 tras do ponad 30 krajów, operując z 12 lotnisk i dysponując flotą 43 samolotów w Polsce. Od początku działalności nad Wisłą linia obsłużyła już ponad 131 mln pasażerów.

Globalnie Wizz Air posiada flotę ponad 260 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321, z czego znaczną część stanowią wersje neo.

PTNW - Miłosz Bembinow