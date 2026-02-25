Skorzystaj z licznych promocji "gratis": Dino oferuje "1+1 gratis" na żele Dove, "2+2 gratis" na margarynę Kasia oraz "2+1 gratis" na dropsy Mentos, chrupki Eurosnack i inne produkty.

Mleko Krasula taniej niż kiedykolwiek: Przy zakupie 12 opakowań mleka UHT 1,5% Krasula, cena za sztukę spada do rekordowych 1,39 zł.

Kawa, słodycze i sery w obniżonych cenach: Kawa Eduscho Family 550g za 25,89 zł, praliny Raffaello 250g za 16,89 zł (przy zakupie dwóch) oraz ser Gouda z Żuromina od 16,99 zł/kg.

Jajka z wolnego wybiegu już za złotówkę.

Dino promocje 25 lutego – gratisy i niższe ceny

Na klientów sieci Dino czeka szeroki wybór akcji rabatowych i promocji z gratisami.

Wśród nich znalazła się oferta „1+1 gratis” na żele pod prysznic Dove, których regularna cena wynosi 19,49 zł za opakowanie. Przy zakupie dwóch produktów cena jednej sztuki spadnie poniżej 10 zł. Z kolei w ramach akcji „2+2 gratis” na margarynę Kasia koszt jednej kostki wyniesie 2,49 zł zamiast dotychczasowych 4,99 zł.

Mleko Krasula i dalsze obniżki w Dino

Sieć kontynuuje również promocję na mleko UHT 1,5% marki Krasula. Wcześniej obowiązywała akcja „6+6 gratis”, dzięki której cena za karton została obniżona do 1,42 zł 2,85 zł. Od środy 25 lutego będzie jeszcze taniej – przy zakupie dwunastu opakowań cena jednego opakowania wynosi tylko 1,39 zł.

To jednak nie koniec przecen. W nowej gazetce pojawi się także kawa mielona Eduscho Family 550 g, której cena zostanie obniżona z 37,99 zł do 25,89 zł. Wyraźną różnicę w portfelu odczują też miłośnicy słodyczy – praliny Raffaello 250 g przy zakupie dwóch opakowań będą kosztować po 16,89 zł zamiast 24,99 zł za sztukę.

Jajo za złotówkę, tanie sery

W promocji w Dino ser Włoszczowski OSM Włoszczowa kosztuje 29,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 35,99 zł. Tańszy jest też ser Gouda z Żuromina OSM Sierpc. Cena promocyjna to 19,99 zł za kilogram, a przy zakupie całego bloku zapłacimy tylko 16,99 zł/kg.

Jaja świeże z wolnego wybiegu w rozmiarze M, pakowane po 10 sztuk kosztują 11,49 zł, co daje 1,15 zł za sztukę. Przy zakupie dwóch opakowań cena spada do 9,99 zł za opakowanie, czyli 1 zł za jajko. Z kolei szynkowa wieprzowa marki Agro Rydzyna jest w cenie 25,99 zł za kilogram, wcześniej kosztowała 31,99 zł/kg.

Promocje 2+1 gratis w Dino

Od 25 lutego w sklepach pojawi się również wiele produktów objętych akcją „2+1 gratis”. Promocją zostaną objęte m.in. dropsy Mentos, chrupki kukurydziane kulki owocowe Eurosnack, maszynki do golenia Wilkinson, chusteczki nawilżane Gugu Comfort oraz kremy do rąk Simply Eva.

