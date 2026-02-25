Michał Gajewski z Santander Bank Polska po raz trzeci z rzędu liderem rankingu najlepiej wycenianych prezesów giełdowych, mimo istotnych przetasowań w czołówce.

Ranking uwzględnia kapitalizację spółki, zmianę kursu akcji, wynik EBITDA i kompetencje menedżerskie, co daje kompleksowy obraz wartości prezesa.

Łączna wartość pierwszej trójki spadła o prawie jedną trzecią do 4,4 mld zł, głównie przez odejścia wysoko ocenianych menedżerów.

Częste zmiany prezesów w spółkach Skarbu Państwa mogą prowadzić do krótkoterminowych strategii, co ma wpływ na wycenę i rolę prezesa.

Ranking prezesów GPW 2024: kto stanął na podium?

To już dziewiąta edycja zestawienia, które pokazuje, kto realnie buduje wartość firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Najnowszy ranking prezesów giełdowych, przygotowany przez SEC Newgate, po raz trzeci z rzędu na pierwszym miejscu umieścił Michała Gajewskiego, szefa Santander Bank Polska. To potwierdzenie jego stabilnej i mocnej pozycji na rynku.

Tuż za nim, na drugim miejscu podium, znalazł się Marek Piechocki, współzałożyciel odzieżowego giganta LPP. Trzecie miejsce zajął Andrzej Szydło, który do końca stycznia tego roku pełnił funkcję prezesa miedziowego koncernu KGHM. Jak podaje „Rzeczpospolita”, która jako pierwsza opisała wyniki, łączna wartość menedżerów z pierwszej trójki to niemal 4,4 mld zł. To ogromna kwota, choć, jak się okazuje, znacznie niższa niż w poprzedniej edycji rankingu.

Silne instytucje finansowe mają olbrzymie znaczenie we wzroście gospodarczym państwa - Marek Dietl prezes zarządu GPW

Jak podaje „Rz”, przy opracowywaniu zestawienia bierze się od uwagę: kapitalizację spółki, zmianę kursu akcji, wynik EBITDA oraz kompetencje menedżerskie.

11

Zmiany w czołówce

Na pierwszy rzut oka spadek łącznej wyceny liderów o prawie jedną trzecią może dziwić. Sprawa jest jednak prosta i wynika z dużych roszad, do jakich doszło na rynku w ostatnim roku. Głównym powodem tego regresu jest odejście z giełdy dwóch menedżerów, których łączna wycena sięgała wcześniej 3,8 mld zł. Chodzi o Brunona Bartkiewicza z ING Banku Śląskiego oraz Roya Perticucciego z Allegro. Ich brak w tegorocznym zestawieniu automatycznie obniżył ogólną wartość czołówki.

Warto też pamiętać, jak powstaje taki ranking. To nie jest subiektywna ocena, a twarda analiza danych. Autorzy biorą pod uwagę cztery kluczowe elementy: kapitalizację spółki, czyli jej giełdową wartość, zmianę kursu jej akcji, wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) oraz, co bardzo ważne, kompetencje samego menedżera. To właśnie suma tych czynników decyduje o tym, kto trafia na listę najcenniejszych prezesów GPW.