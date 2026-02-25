Polska przyspiesza budowę małych reaktorów jądrowych (SMR), podpisując umowę na projekt BWRX-300 w USA, co może uczynić ją liderem w tej technologii w Europie.Porozumienie między Orlen Synthos Green Energy a GE Vernova Hitachi Nuclear Energy ma przyspieszyć inwestycje, obniżyć koszty i włączyć polski przemysł w łańcuch dostaw.

Rozwój reaktorów SMR, obok wielkoskalowych elektrowni, ma zapewnić stabilny, zeroemisyjny system energetyczny i stabilne ceny energii dla polskiego przemysłu.

Umowa stanowi formalny krok w kierunku budowy floty reaktorów SMR w Polsce, co jest kluczowe dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię.

Przełomowa umowa w Waszyngtonie. Co dokładnie podpisano?

W Waszyngtonie zapadła decyzja, która może na stałe zmienić krajobraz polskiej energetyki. Spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisała umowę z amerykańsko-japońskim gigantem GE Hitachi Nuclear Energy.

Porozumienie dotyczy opracowania standardowego, polskiego projektu reaktora BWRX-300, który posłuży jako wzorzec przy budowie całej floty takich jednostek w kraju. Mówiąc prościej, zamiast projektować każdą małą elektrownię jądrową od zera, firma będzie mogła korzystać z gotowego, zatwierdzonego i dostosowanego do polskich warunków schematu. To ogromne ułatwienie, które ma skrócić czas przygotowania inwestycji i znacząco obniżyć jej koszty.

Podpisanie dokumentów w siedzibie Departamentu Energii USA to formalny krok, który otwiera drogę do realizacji ambitnego planu. To kolejny ważny krok na drodze do budowy w Polsce floty małych reaktorów jądrowych (SMR), które mają być jednym z filarów zeroemisyjnej gospodarki. Celem jest zapewnienie stabilnego źródła energii dla przemysłu i odbiorców indywidualnych, uniezależniając ceny prądu od wahań na rynkach paliw kopalnych.

Rząd widzi w SMR-ach przyszłość. "Polska może być liderem"

Podpisanie umowy w Waszyngtonie nie było tylko wydarzeniem biznesowym. Miało silne wsparcie na szczeblu rządowym, co podkreśla strategiczne znaczenie projektu dla państwa. Obecny przy ceremonii minister energii Miłosz Motyka nie pozostawił wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza Polska. Jego zdaniem to szansa na zdobycie pozycji lidera w regionie. – Polska może być liderem technologii SMR w Europie. Kolejny krok w tym kierunku właśnie został postawiony. Aby zapewnić stabilny, zeroemisyjny system energetyczny oraz przewidywalne warunki dla biznesu, rozwijamy równolegle wielkoskalowe elektrownie jądrowe i technologię małych reaktorów jądrowych – podkreślił minister energii Miłosz Motyka.

