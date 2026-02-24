320 mln zł dofinansowania na tworzenie obiektów zbiorowej ochrony czeka na samorządy z Mazowsza (z wyłączeniem Warszawy) w pierwszym naborze od 23 lutego do 4 marca.

Całkowita kwota 710 mln zł zostanie przeznaczona na program OLiOC w 2026 roku, z podziałem na trzy nabory obejmujące modernizację obiektów, edukację i doposażenie magazynów.

Środki z pierwszego naboru można przeznaczyć na dostosowanie istniejących budynków (dawnych obiektów ochronnych i innych) oraz na niezbędne ekspertyzy i projekty budowlane.

Setki milionów na schrony na Mazowszu. Rusza wielki program

To pierwszy tak duży zastrzyk gotówki na cele obrony cywilnej w regionie od lat. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski uruchamia pierwszy nabór w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w którym do podziału jest 320 mln zł. Pieniądze mają posłużyć do tworzenia obiektów zbiorowej ochrony, czyli mówiąc prościej – schronów i miejsc ukrycia.

To jednak dopiero początek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowało dla Mazowsza łącznie ponad 710 mln zł do 2026 roku. Program podzielono na trzy etapy. Pierwszy dotyczy modernizacji i remontów istniejących budynków. Kolejne nabory obejmą edukację i szkolenia dla mieszkańców oraz doposażenie magazynów w sprzęt.

Wnioski w ramach pierwszego naboru mogą składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Co ważne, z tego rozdania wyłączone są miasto stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Państwowa Straż Pożarna – dla nich zostaną uruchomione osobne nabory.

Na co samorządy mogą wydać pieniądze z dofinansowania na schrony?

Głównym celem nowego programu jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury ochronnej. W ramach pierwszego naboru samorządy nie będą mogły budować nowych obiektów od zera. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na remonty i modernizację tego, co już istnieje. To ważna informacja dla gmin, które posiadają stare, często zaniedbane obiekty pamiętające jeszcze czasy zimnej wojny.

Głównym celem programu jest dofinansowanie na schrony, które pozwoli na dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących przepisów poprzez remonty i zakup wyposażenia. Środki można przeznaczyć na:

Prace budowlane w dawnych obiektach ochronnych, aby przywrócić im pełną funkcjonalność.Adaptację innych budynków i pomieszczeń, które samorządy wyznaczyły jako miejsca zbiorowej ochrony. Mogą to być na przykład odpowiednio wzmocnione piwnice czy podziemne hale.Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia, bez którego nawet najlepsza konstrukcja nie spełni swojej roli.

